Foto: Stein Arne Negård

Resultater

H 21-E, 5 540 m:

1) Anton Johansson, OK Orion, 37.18,

2) Olai Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 40.54,

2) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 40.54,

4) Mats Eidsmo, NTNUI, 41.03,

5) Jo Forseth Indgaard, Tyrving IL, 41.06,

6) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 41.19.

D 21-E, 4 650 m:

1) Natalia Gemperle, Halden SK, 42.52,

2) Sanna Hotz, Tyrving IL, 45.06,

3) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 45.57,

4) Oda Scheele, NTNUI, 46.13,

5) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 46.25,

6) Svetlana Mironova, Halden SK, 47.04.

D 17-18E, 4 220 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 39.18,

2) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 45.39,

3) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 54.36,

4) Live Robøle Løberg, Nydalens SK, 56.27,

5) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 57.16,

6) Ulyana Kuznetsova, Vang OL, 1.00.40.

D 19-20E, 4 220 m:

1) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 44.59,

2) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 45.26,

3) Marie Scheele, Halden SK, 46.38,

4) Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK, 58.02,

5) Astrid Ytterbø, Asker Skiklubb, 1.07.25.



H 17-18E, 4 400 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 40.13,

2) Simen Dalen Eriksen, Asker Skiklubb, 40.31,

3) Eliáš Kosák, Sandefjord OK, 42.02,

4) Sindre Furland, Sandefjord OK, 42.37,

5) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 43.45,

6) Odin Øysteinson Østby, Hamar OK, 43.47.

H 19-20E, 4 650 m:

1) Even Lien, Gjø-Vard OL, 42.37,

2) Ivan Martemyanov, Asker Skiklubb, 59.46,

3) Birk Breimo, OK Moss, 1.04.48.