(Alle foto: Stein Arne Negård)

Raskest i Stornisse-løypa var Ove Haugereid, og blant damene Sofie Johansson, begge fra Vang OL, som var best. Ove Haugereid fortalte etter målgang at han tok et veivalg rundt på veg, noe som avgjorde at han vant. I den nest lengste løypa, Mellomnisse, vant Anna-Thekla Tonjer fra Elverum OK foran beste herreløper Nils Harald Staff fra OL Toten-Troll.

Innendørs samlingsplass.

«Arrangørnissen» om kart og terreng før løpet:

«Kartet Lierberget er i målestokk 1:7500 og har ekvidistanse 5 m for alle klasser. Kartet er tegnet i 2021 og 2023. Terrenget nord for samlingsplass består av beiteområder, hoppbakke, slalåmbakke og mye høydekurver. Her er det meget god løpbarhet, men har områder med steinete bunn. Det er her flere gjerder som må krysses. Vær forsiktig med gjerdene. Trappene i hoppbakkene er tillatt å løpe. Vær forsiktig i de bratte liene, der kan det være glatt. Den søndre delen er av en helt annen karakter og består skog av varierende alder og framkommelighet. Postbeskrivelser kun på kart. Gafling kan plutselig dukke opp i mange former. De bratte bakkene i starten og de diffuse postene på slutten kan strekke ut feltet! Den kjølige høsten med gode forhold for snøproduksjon har medført omlegging av løyper for løypeleggernissen. Alpinbakken nord på kartet er åpent og det er ikke tillatt for o-løpere å bevege seg i heistrase og alpinbakke. Når PM skrives fredag kveld er det veldig fine forhold i skogen, med 5 cm snø.» (Men det kom ytterligere minst 5 cm før løpet



I alt stilte 73 løpere til start og «nisset rundt om kring» på jakt etter postene. Det var fire løyper: Stornisse: 6,590 km, Mellomnisse: 4,400 km, Smånisse: 2,520 km og Mininisse: 1,490 km.

Mininisser klare til løp.

Mange Vang-nisser klare til løp.

Forskjellig skovalg i løssnøen.

Spente nisser før start.

Det nærmer seg fellesstart.

Jon Vegard Lunde i mål.

Ove Haugereid jubler inn til seier i Stornisseløypa.

Annar Erlien Solerød i mål som nr 2 i Stornisseløypa.

Sofie Johansson var beste dame i Stornisse-løypa.

Nils Harald Staff og Anna-Thekla Tonjer var best i Mellomnisse-løypa.