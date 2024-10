Selvfølelsen stiger, humøret og lykkefølelsen tar tak. Jeg, nummer én i klassen og sikkert blant de eldste. Mellom linjene tenker jeg mitt, men resultatlisten juger jo ikke. I regionavisen med dennes logo favner trykksverten mitt navn, så da så. Jeg takker og bukker.

I år ut og år inn har de hjemme sett meg dra av sted med tightsene på, og sportssekken på ryggen, på torsdager. Om sola skinner, er heller ikke solbrillene langt unna. Jeg er på vei til den velkjente omtalte Terrengkarusellen i Kristiansandsregionen. Så kommer jeg hjem et par timer senere, med svettemerker på T-skjorta og fremdeles litt rødsprengt i ansiktet. Ofte er også sønn og barnebarn med, og det motiverer meg noe voldsomt.

Da er det lett å sette pris på arbeidet og utholdenheten til John Magnus Humborstad, som hovedansvarlig, og de andre frivillige i utvalget. De legger ned hundrevis av timer hvert år. Hele gjengen fortjener ros, opp og ned og i mente. Et bidrag til årelang livsforsikring for oss andre. De er der for oss, og har ledet arrangementene, år ut og år inn.

Jeg studerer dagens resultatliste og kjenner også mange av de eldre i klassene over meg. Klasse 80 til 84, 85 til 89, og i klassen over 90. Jeg tenker på tante Rita. Hun er jo 90, ei dame med spenst og sjarme. Hun overbeviser meg om at det går an å være gammel og ung samtidig. Hun sitter i sofaen og viser meg de utroligste gymnastikkøvelser. Ikke et gammelt sykt menneske, men vedlikeholdt og fremdeles glad i livet. Hun har sammen med mannen syklet lange distanser over år, som hun sier, en og en halv gang rundt jorden. Også det et grunnlag for alderdommen.

Jeg forsøker å sammenlikne meg litt med henne. Sykkelturene mine, og ikke minst alle turene i terrengkarusellen. Som ung voksen, og nå eldre. Vi er vel fantastisk heldige vi gamle som kan stille i klassene 80 til bortimot 100, og gjøre vårt beste med vedlikehold til livet som er så skjørt.



Tusen takk til John Magnus Humborstad og hans medhjelpere som har vært der og lagt til rette i mange år. At jeg denne gangen havnet på førsteplass er et rent spekulativt bilde som helt sikkert noen av de andre ikke er enige i. De som ikke har brydd seg med å la tiden sin bli registrert. Derfor er vi nok alle vinnere takket være leder og alle frivillige i staben. John Magnus fylte nylig 75 år. Gratulerer! Du er i en klasse for seg, en person vi alle er glad i, en representant i regionen som vi alle skylder en stor takk. Tusen takk, John Magnus!



Håkon Repstad Sr. er dypt takknemlig for den livskvaliteten ildsjelene for Terrengkarusellen i Kristiansand har vært med på å gi han. (Foto: privat)



John Magnus Humborstad i kjent positur med smilet på lur. (Foto: Håkon Repstad)