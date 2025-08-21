På en 674 meter lang grusbane i svenske Skåne, med svake stigninger og mange svinger, løp Jon Asphjell seg til 2. plass i den prestisjetunge ultrakonkurransen Viadal Ultra Six Days. Løpet varer i 144 timer, altså seks døgn, og lar deltakerne selv bestemme når og hvor mye de skal løpe og hvile.

Den norske ultraløperen, som i år tok over som leder i Romerike Ultraløperklubb, holdt jevn fart gjennom alle seks døgn og stoppet klokka på 800,785 km. Det holdt til en andreplass totalt, kun slått av belgiske Ivo Steyaert, som løp 813,335 km.

- Jeg er utrolig fornøyd med å ha klart å komme meg over 800 km. Det var til tider et slit og jeg var utrolig lei og sliten mot slutten. Men det var aldri kjedelig, skrev Asphjell etter målgang.



De tre beste. Fra høyre: Jon Asphjell, vinneren Ivo Steyaert og Roger Kjellson. (Foto: arrangøren)

En del av løpegalskapen

Jon startet løpet uten støtteapparat, men fikk etter hvert uvurderlig hjelp fra Christian Duus og Einar Lødemehl. Han beskriver opplevelsen som både absurd og meningsfull.

- Jeg var ikke i tvil om at dette var noe jeg måtte gjøre. Det vil ta litt tid å la det synke inn, men dette var noe som måtte prøves.

På Instagram før løpet skrev han at dette hadde vært en drøm i flere år. I fjor avlyste han deltakelsen fordi han ikke var klar. I år følte han seg “skremt, men hjemme”.



Jon Asphjell på en av sine mange runder. (Foto: arrangøren)



Jon Asphjell er godt kjent i det norske ultramiljøet. I 2022 satte han norsk rekord i Backyard Ultra-formatet med 415 km på 62 timer, og viste den gang en sjelden evne til å balansere utholdenhet, taktikk og mental styrke. Nå har han lagt til en ny prestasjon i rekken.

Viadal-banen er kjent for sin særpregede trasé: grus, svinger og en kort, bratt bakke - Pernillabacken - som tar løperne opp til et åpent område med utsikt over åkrer og åser. Løypa bytter ikke retning, og har lys hele natten.

I 2023 var det norske Øyunn Bygstad som tok seieren i kvinneklassen i samme løp. I år ble det dansk seier i kvinneklassen ved Louise Petersen, som løp 643,962 km.



Rundepasseringer og målgang. (Foto: arrangøren)

Topp 10 totalt, Viadal Ultra Six Days 2025