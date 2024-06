På grunn av tømmerdrift i tilknytning til traseen og til dels store nedbørsmengder i forkant, og undervegs i løpet, ble det i år en våt og sleip kamp opp til mål. Foto: MBUIL / Ole Bjerke

Best skodd var de som valgte terrengsko med gode knaster i sålen. På tørre forhold vil en lett asfaltsko være det beste våpenet for å komme raskest til topps, men altså ikke i år.

På tross av vått og relativt kjølig vær så var det i år en solid økning i antall deltakere med 79 påmeldte. Blant disse var det 18 stk. som droppet tidtaking og hadde fokus på turen og utsikten i trimklassen.

Raskest blant herrene var Jon Sæverås Breivold, Ol Triatlon/Isenti AS, på tiden 25:27. Dette er drøye 40 sekunder bak løyperekorden (24:44, 2017). Det var tidlig klart hvem som ville være først til topps og vinne den største pengepremien. I mål var Breivold nærmere to minutter foran nummer 2, Oddvin Offigstad, Øyer-Tretten IF. På tørre forhold ville vinneren trolig vært svært tett opptil, og kanskje til og med satt ny rekord, men for historiebøkene så står fortsatt rekorden fra 2017.

Sist vinters verdensmester i Duatlon, Ine Skjellum, som representerer TWR Lundmark, var raskeste kvinne i mål på tiden 30:37, 53 sekunder foran Anne Sofie Pollestad, fra Torpa IL t.v og Julie Marie Larsen fra Fredrikstad IL med tiden 31:38. Foto: Landsbyen Brandbu.

Resultatene fra Brandbukampen Opp 2024 finner dere her