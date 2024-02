Den gamle rekorden tilhørte Mo Farah, og var på 8.03,40. Kerr senket den altså med snaue tre sekunder under stevnet Millrose Games i New York denne helgen. På samme distanse utendørs er det Jakob Ingebrigtsen som har rekorden, med 7.54,10. Det var Josh Kerr som snappet VM-gullet foran Jakob Ingebrigtsen under fjorårets VM-løp på 1500 meter.



Les også:

Josh Kerr løp halvmaraton på 1.01.51



Varslet rekorden for to måneder siden

Josh Kerr har aldri vært redd for å ta store ord i sin munn. Da han ble lansert som hovedattraksjon for Millrose Games for to måneder siden, uttalte han at han skulle prøve og senke Mo Farahs bestenotering (8.03,40). Å annonsere et slikt forsøk så lenge i forkant er jo tøft gjort. Det er vanskelig å forutse hva slags form man vil være i når stevnedagen kommer.

- Noe av grunnen for at jeg sa dette for ti uker siden var at jeg ville skape interesse rundt arrangementet, sa Josh Kerr etter at den sterke tiden var et faktum. Uttalelsen har også fungert som et trekkplaster på andre gode løpere, og det var et sterkt felt som stilte på startstreken i New York.



Josh Kerr etter VM-gullet i Budapest. (Foto: Arne Dag Myking)



- Jeg hadde det vondt siste halvdel av løpet

En av toppløperne som stilte opp var Grant Fisher, og det var han som i store deler av løpet holdt tempoet oppe. Det kostet mye for Kerr å holde tempoet til Fisher, men allikevel hadde han krefter igjen til en solid sluttspurt, som altså ga ham en strålende rekord. Fra 2800 til 3200 meter løp han på 56,79. De to hundre meterne fra 3000 meter til 3200 meter gikk unna på 27,79.



- Det var så hardt. Jeg hadde det vondt siste halvdel av løpet. Å løpe to 4:00-miles etter hverandre er mye verre enn folk tror. Eller i hvert fall verre enn jeg trodde, sa Kerr til letsrun.com



Se løpet på Youtube (uten kommentatorer)



Det viser seg at det ikke var helt 2 x 4:00-miles han løp. Kerr hadde nemlig en ganske klar negativ splitt, med 4.03,63 på første og 3.57,04 på den andre. I følge John Kelloggs-konverteringen, vil 8.00,67 tilsvare en 3000 meter på 7.24,90. Kun to løpere har løpt raskere på 3000 meter innendørs enn den estimerte tiden. Lamecha Girma (7.23,81) og Mo Katir (7.24,68).

- Dette er nivået jeg har nå, sa Kerr

- Jeg har måttet kjempe og tåle mye gjennom karrieren, uten å være blant de beste. Deretter oppnådde jeg verdensklasse, men uten bli verdensmester. Nå er jeg verdensmester og har mye moro med det, og jeg setter store mål for meg selv. Jeg vil vise at jeg ikke bare snakker stort, men også leverer, fortsatte han.



Se intervjuet med Kerr etter løpet





Det er foreløpig uklart om Kerr deltar når innendørs-VM arrangeres i hans hjemland Skottland neste måned.



Resultater // 2 miles Millrose Games

Plass Navn Født Nasjon Tid 1. Josh KERR 08.10.1997 GBR 8:00.67 2. Grant FISHER 22.04.1997 USA 8:03.62 3. Cole HOCKER 06.06.2001 USA 8:05.70 4. George BEAMISH 24.10.1996 NZL 8:05.73 5. Morgan MCDONALD 23.04.1996 AUS 8:12.01 6. Kieran LUMB 02.08.1998 CAN 8:14.52 7. Keita SATOH 22.01.2004 JPN 8:14.71 8. Samuel FIREWU 03.05.2004 ETH 8:15.69 9. Joe KLECKER 16.11.1996 USA 8:20.57 AJ ERNST 28.08.1998 USA DNF Hazem MIAWAD 11.01.1997 EGY DNF

Andre gode resultater fra Millrose Games

Grant Fisher holdt farten oppe og bidro til at Josh Kerr kunne løpe så raskt som han gjorde, og Fisher selv sørget for ny amerikansk rekord med tiden 8.03.62. Amerikansk rekord ble det også på Elle St. Pierre som løp på 4.16,41 på en engelsk mil. Også på kvinnenes "doble engelske mil" ble det løpt rekordfort: Alicia Monson endte på tredjeplass bak Laura Muir, men tiden 9.09,72 holdt til ny amerikansk rekord. Laura Muir på sin side senket den britiske rekorden til 9.04,84 med sitt vinnerløp.



Vi tar også med at en annen av Jakob Ingebrigtsens store konkurrenter på 1500 meter, Yared Nuguse, løp godt og vant på en engelsk mil med 3.47,83.



Se alle resultater fra stevnet her