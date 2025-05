Josh Kerr fikk revansjert den svake åpningen fra Jamaica, da han vant 1500 meteren i fredagens Grand Slam Track i Miami, USA. Etter en mindre god start på sesongen med femteplass på 1500 meter og sisteplass på 800 meter i Kingston, leverte Kerr nå et kontrollert og effektivt løp i Miami. Med 3.34,51 holdt han såvidt unna for Yared Nuguse (3.34,65) og Cole Hocker (3.34,79).

Kerr løp et taktisk godt løp. Han lå på tredjeplass ved passering 800 meter, og valgte å holde litt igjen da Marco Arop utfordret i rygg på Nuguse. På oppløpet åpnet han opp, la seg ut i bane tre og avgjorde med en siste 100 meter på 12,51. Avslutningen gikk unna på 53,36 for siste 400 meter og 26,02 for siste 200, skriver nettstedet Lets Run.

- Det var mye følelser som kom ut etter målgang. Jeg har hatt en tung vinter, men nå er jeg tilbake, sa Kerr etter løpet.

Hocker manglet det siste girskiftet

Cole Hocker løp sitt andre løp i Grand Slam Track-serien, og igjen ble det en tredjeplass. Som i Kingston, hvor han også ble nummer tre, slet han med å finne toppfarten da det gjaldt som mest. Selv om han fikk en åpning ut på de siste 50 meterne, klarte han ikke å svare på farten til Kerr og Nuguse.

Hockers avslutning var likevel solid. I Kingston hadde han seriens raskeste siste 200 meter med 25,44, men der holdt det også bare til tredjeplass.

Se løpet her

Jakob Ingebrigtsen deltar ikke

Jakob Ingebrigtsen er ikke en del av Grand Slam Track. Han har tidligere uttalt til NRK at 800 meter ikke frister, og står dermed over serien hvor han ellers kunne vært aktuell både på 800/1500 og 3000/5000 meter.



