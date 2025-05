Avslutningsdagen på Toyota-løpet på Hamre¬sanden torsdag fikk sure værforhold, vind og snaut 10 varmegrader, og flere haglbyger som rullet over området i løpet av arrangementet. En god del bedre var det likevel for de ca. 300 som valgte onsdagsløping. Da var temperaturen et par grader mindre kjølig, og sola var for det meste fremme, selv om det tyknet ordentlig til på seinettermiddagen.

Terrengkarusellens løp på Hamresanden hadde kort løype på 4 km, lang løype eller Milsluker på 8 km, og barneløp med ei runde på ca. 500 meter.

Kondis tok som vanlig en prat med noen av deltagerne og arrangøren.

Johnny Stensvold (52) Vinneren av Milslukeren

Johnny Stensvold

– Jeg løp jevnt og hardt her i dag, og det lønner seg å stå på, og løpe jevnt og fort og være seig, sier Johnny mens han smiler.

– Det er et variert og fint område her på Hamresanden. Jeg sykler forbi her flere ganger i uken når jeg skal på jobb i Forsvaret på Kjevik, sier Johnny fornøyd.

15 beste Milsluker løype med tidtaking menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2117 Johnny Stensvold LSK BIL M50-54 29:26 2 879 Jonas Munthe Christiansholm M35-39 30:02 3 1102 Ken Rosseid Kristiansand Kommune M40-44 31:13 4 1054 Jens Christian Iglebæk Jens Christian Iglebæk / Egen Bedrift M50-54 31:22 5 2126 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken Kristiansand M35-39 31:29 6 2121 Eirik Rosseland Agder Fylkeskommune Bil M35-39 31:32 7 1015 Glenn Sørensen NOV BIL M35-39 32:32 8 2143 Noah Berglihn Ek-Elektro M25-34 32:57 9 2081 Joakim Johnsen IT Regnskap AS M25-34 33:16 10 2017 Christian Heggland NOV M35-39 34:06 11 2012 Tom-Erik Mathisen Vennesla Løpeklubb M35-39 34:10 12 2089 Lars Kristian Pedersen Lars Kristian Pedersen / Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M40-44 34:15 13 930 Frode Kjetså Rema 1000 Voiebyen M50-54 34:30 14 2014 Thor Bylund Verktøymakeren M60-64 34:46 15 2205 Mohammad Alnayef Phonero M25-34 35:11

Andreas Mathingsdal Pedersen (33) Vinneren av kort løype

Andreas Mathingsdal Pedersen

– Det var fin temperatur ute i dag. Vi hadde oppholdsvær under løpet. Det var litt vind, men ellers gode forhold ute i det fri, sier Andreas.

– Det var passelig løypslengde. Traséen var fin, og den gikk i gress, grus, sand og asfalt. Sånne løp som dette er harde uansett om du satser på å vinne dem, og dette var et løp som gav meg en god gjennomkjøring, sier Andreas fornøyd.

15 beste Kort løype med tidtaking menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3008 Andreas Mathingsdal Pedersen Kristiansand Triathlon M25-34 13:06 2 3046 Joakim Coward-Hanssen Kr.Sand Løpeklubb M40-44 14:02 3 564 Joakim Skolt PwC M25-34 14:09 4 628 Peder Fossli KBR M25-34 14:11 5 629 Espen Landås Olto vvs M40-44 14:17 6 1255 Joachim Stubstad Stubstad Betong M25-34 14:51 7 2224 Erik Bergersen Løplabbet M55-59 14:53 8 1039 John Salvesen NOV BIL M25-34 14:59 9 2226 Jan Askland Kr.Sand Kommune M40-44 15:00 10 1183 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverk BIL M55-59 15:39 11 570 Fabian Johannessen Kristiansand Orienteringklubb M15-19 15:51 12 1306 Arvid Fredriksen Langenes M55-59 15:54 13 1041 Atle Wandsvik Å Energi M45-49 15:55 14 569 Geir Jernæs Abik M55-59 16:25 15 1171 Fredrik Birkeland Sparebanken Sør B.I.L M35-39 16:36

Live Westerfjell (7)

– Jeg har kost meg i det siste med å drikke brus og spise pølser, og det gjorde jeg også på 17. mai, og jeg likte det godt! sier Live mens hun smiler.

– Jeg trener på skolen, og på fotball og på håndball, og så liker jeg å være med i karusellen for å få medaljen, og det synes jeg er gøy! sier Live.

Lars Ivar Olsen (45) Deltaker

Lars Ivar Olsen

– Jeg synes karusellen er et veldig bra tiltak. Jeg er her i dag fordi jeg er med å organisere løpet på vegne av Gumpen. Dette er vanvittig bra, og det er et lavterskeltilbud. Så alle kan være med. Man blir kjent i Kristiansand og omegn. Det er 7 år siden jeg flyttet til Kristiansand, og jeg har vært med i karusellen siden da. Det er smil hele veien, sier Lars Ivar engasjert.

– Jeg er 1.90 høy, og det var tungt å løpe her i dag. Men jeg liker varierte løyper. Vi fikk en variert meny her i dag med litt asfalt, litt grus, og litt sand og litt gress, så vi kan ikke klage på løypene eller noe i det hele tatt, sier Lars Ivar ytterligere mer fornøyd.

– Det er mange grusveier her ute på Hamresanden, men det er fin utsikt hele veien, så vi har det godt, sier Lars Ivar til slutt.

Kjetil Lund (46) Deltaker

Kjetil Lund

– Jeg løper fast 2 ganger i uka, og da løper jeg enten alene eller sammen med fruen min, og jeg løper 7 km til 8 km hver gang, så det er langkjøring jeg trener mest på! sier Kjetil og smiler.

– Det sosiale miljøet her er godt, og opplegget er bra. Det er supert at mange er med, og at tilbudet fenger folk i mange aldre. Jeg løper sammen med en gjeng fra jobb, og vi jobber i Blå Kors, og det er jo alltid et menneske som står i sentrum, og slik er det jo også i karusellen, sier Kjetil bestemt.

– Været har ikke så mye å si i karusellen, men det er jo bedre å ha fint vær enn for meget med dårlig vær. Det er koselig her, og man treffer mange folk ute i løypa, sier Kjetil videre.

Arne Amundsen (45) Arrangør fra Toyota

– Hamresanden er et veldig fint område både å løpe i og å ferdes i. Det er et område for løping som mange behersker. Og i dag er det fint vær og god stemning, sier Arne engasjert.

– Løypa som venter oss i dag er litt variert, og det er et varierende underlag. Men man får kjørt seg, hvis en ønsker de gode tidene, sier Arne videre.

– Inntrykket jeg har av deltakerne i dag er at de er positive, de er greie å omgås med, og det er mye smil og hygge blant dem, sier Arne fornøyd til slutt.

15 beste Kort løype med tidtaking kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1295 Anine Kallhovd Knif Regnskap K25-34 15:46 2 1021 Solveig Steinsland Vianode K35-39 15:52 3 593 Caroline Viervang Sørlandet Sykehus K35-39 16:45 4 1004 Helen Palmer Uia-Bil K40-44 17:11 5 1220 Kjersti Reiersen Kristiansand S K50-54 18:24 6 950 Ingunn Heier Pedersen Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag K50-54 18:43 7 758 Eirin Westerfjell Kristiansand Kommune K35-39 18:49 8 614 Marthe Amdal Jakobsen Sørlandet Sykehus K25-34 19:00 8 3006 Kristine Kleiveland Kk K25-34 19:00 10 601 Anne Kristin Holte Agder Fylkeskommune K45-49 19:17 11 789 Ane Ribe Orisdental K35-39 19:34 11 1263 Randi Tobiassen Fagerholt Skole K45-49 19:34 13 1057 Lina Gullsmedmoen Indrebø Nordea K25-34 20:02 14 609 Jenny Aamodt Oneco BIL K50-54 20:06 15 3001 Turid Kallhovd Otra IL K60-64 20:12

15 beste Milsluker løype med tidtaking kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2026 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K50-54 35:44 2 2176 Elin Skaar NRK K40-44 36:30 3 1101 Elisabeth Erikssen Kristiansand Kommune K40-44 37:15 4 2073 Teresa Pham Kristiansand Kommune BIL K45-49 38:39 5 2113 Marie Senumstad Sagedal Nobil K25-34 40:14 6 967 Elisabeth Kårigstad Oris Dental K45-49 40:37 7 1257 Tone Nodenes Oris Dental K40-44 40:45 8 2010 Colleen Delane-Skibsrud Solskinn og Latter K55-59 40:56 9 565 Anne Caroline Bakken Søgne vgs K45-49 41:06 10 3050 Snefrid Sandberg Kristiansand S K25-34 42:00 10 1022 Mariell Vegusdal Kpmg K25-34 42:00 12 2150 Tuyet-Dung Nguyen Kristiansand Kommune K55-59 42:05 13 2082 Silje Straum Gjertsen Søgne K25-34 42:23 14 32 Inger Britt Bakstad Team Mosjon K55-59 43:04 15 2031 Siri Marit Aasland Team Mosjon K60-64 43:26