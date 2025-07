Startlistene viser hvem våre norske deltakere skal konkurrere mot i de enkelte øvelsene, og de viser også årsbeste og personlig bestetid på hver deltaker. Dette indikerer hva som må presteres for å hevde seg i hver øvelse.

Men i et mesterskap er det mye som skal klaffe for at man skal havne på premiepallen, og kanskje spesielt i de lengste løpsøvelsene. Her må man posisjonere seg i feltet og spille sine kort på riktig måte. Spurten skal times og drajobben må helst gjøres av noen andre.

Startlistene viser at det skal bli krevende for våre norske utøvere å hente edelt metall, men ikke umulig.

U23-EM arrangeres på Fana Stadion i Bergen 17. – 20. juli.

800 meter menn

Vi har to norske menn med på 800 meter: John Petter Stevik og Ole Jakob Solbu.

John Petter Stevik har spesialisert seg på 800 meter og har presset sin personlige bestetid nedover de siste sesongene. Den er nå på 1,47,77, satt på et stevne i juni i år. I U23-EM vil han møte løpere som har årsbeste på 1,44-tallet, så det skal holde hardt å nå en finale her.

Ole Jakob Solbu har allerede gode meritter på senior-nivå på 800 meter. Han har den femte beste 800-metertiden på listen over de beste norske gjennom tidene, den er på 1,45,55. I fjor løp han seg til finalen i EM i Roma, altså blant seniorer. Ole Jakob Solbu har ikke løpt 800 meter i år. Hvis han finner formen til EM kan en finaleplass være mulig, kanskje en medalje også.

(DoB=fødselsdato, PB=Personal Best, SB=Season Best)

800 Metres Men Num. of countries: 19 Num. of athletes: 29 Member Federation Surname First Name DoB PB SB GER STEPANOV Alexander 30.09.2004 1:44.17 1:44.17 ITA PERNICI Francesco 18.02.2003 1:44.28 1:44.28 GBR DAVIES Justin 06.02.2003 1:44.35 1:44.35 CZE DUDYCHA Jakub 05.09.2005 1:44.48 1:44.48 GBR JONAS Henry 08.06.2005 1:44.72 1:44.72 POL KITLIŃSKI Bartosz 11.06.2004 1:44.77 1:44.77 FRA MARQUES DE ANDRADE Thomas 13.01.2004 1:44.88 1:44.88 ITA LAZZARO Giovanni 27.07.2004 1:44.95 1:44.95 GER SKUPIN-ALFA Malik 18.06.2004 1:45.13 1:45.13 SUI WIPFLI Ramon 30.06.2004 1:45.38 1:45.42 ESP OLIVO Ronaldo 08.10.2004 1:45.59 1:45.59 GBR RACE David 19.04.2004 1:45.68 1:45.68 POL LEWALSKI Kacper 07.05.2003 1:44.84 1:46.19 TUR BOZDAĞ Ömer Faruk 01.09.2004 1:46.53 1:46.64 NED EIJSSEN Dion 29.02.2004 1:46.83 1:46.83 EST KRONBERGS Uku Renek 10.08.2004 1:46.84 sh 1:46.84 sh HUN KUBASI János 20.07.2004 1:46.86 1:46.86 POR GARCIA David 15.03.2003 1:46.98 1:46.98 CRO JAMBREŠIĆ Nino 14.06.2004 1:46.97 1:47.07 ESP CARTIEL David 06.05.2004 1:47.18 1:47.18 ITA ANGIONO Gabriele 03.12.2004 1:46.59 1:47.36 sh SUI LOW-BEER Louis 16.11.2004 1:47.74 1:47.74 NOR STEVIK John Petter 02.01.2003 1:47.77 1:47.77 SLO POŽGAJ Anže Svit 17.02.2003 1:47.86 1:47.86 LUX ESPAGNET Mathis 11.08.2003 1:47.95 sh 1:47.95 sh SVK BIELEK Filip 01.07.2003 1:48.17 1:48.17 DEN KJÆR Laust Kaastrup 10.01.2005 1:48.81 1:49.16 NED LAROS Niels 17.04.2005 1:44.78 NOR SOLBU Ole Jakob 19.08.2003 1:45.55

800 meter kvinner

Nora Haugen, Malin Hoelsveen og Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg møter her et høyt nivå, det er to utenlandske løpere som har årsbeste under to minutter, og flere rett over. Nora Haugen har den beste tiden på 800 meter av de norske i år, 2:03.48. Malin Hoelsveen har 2:03.87. Hvis disse får taktikken til å stemme så kan en finaleplass være innen rekkevidde.

800 Metres Women Num. of countries: 18 Num. of athletes: 29 Member Federation Surname First Name DoB PB SB SUI WERRO Audrey 27.03.2004 1:57.25 1:57.25 GBR IVES Abigail 06.02.2004 1:59.49 1:59.49 CZE ŠTOUDKOVÁ Pavla 05.03.2003 2:00.00 2:00.00 POL JAGUŚCIK Julia 16.12.2003 2:01.28 2:01.28 SLO SADEK Veronika 21.01.2003 2:01.52 2:01.66 POL BREZA Magdalena 26.11.2004 2:02.11 2:02.11 SUI ROSAMILIA Valentina 27.01.2003 1:58.69 2:02.13 sh GRE DESPOLLARI Georgia-Maria 19.09.2003 2:01.79 2:02.15 ITA PANSINI Federica 07.06.2003 2:02.24 2:02.24 ITA KABANGU Ngalula Gloria 04.05.2005 2:02.39 2:02.39 FIN MATTILA Veera 21.01.2003 2:01.12 2:02.54 ESP ARROYO Rocio 06.07.2003 2:03.01 2:03.01 BEL KLUSKENS Elena 20.03.2004 2:03.02 2:03.02 IRL O'NEILL Maeve 09.03.2004 2:03.04 2:03.04 TUR KOÇAK Dilek 15.08.2005 1:59.94 2:03.29 NOR HAUGEN Nora 22.07.2003 2:02.68 2:03.48 IRL MOORE Emma 14.04.2004 2:03.54 2:03.54 GRE PLAKA Emmanouela 06.11.2003 2:03.55 2:03.55 SLO KLOJČNIK Petja 13.11.2004 2:03.84 2:03.84 NOR HOELSVEEN Malin 25.01.2005 2:01.15 2:03.87 LAT MAURIŅA Invida 23.07.2003 2:03.54 2:03.88 NED HOOGSTEEN Lieke 2:03.99 2:03.99 ESP RODRÍGUEZ Andrea 01.04.2003 2:04.09 2:04.09 ITA CANAZZA Martina 28.03.2003 2:04.83 2:04.83 TUR YILMAZ Dilan 26.08.2005 2:05.44 2:05.44 UKR KORSUNSKA Alina 28.03.2004 2:05.48 2:05.48 AUT PRAUCHNER Nicole 29.04.2004 2:05.51 2:05.51 NOR WAHLBERG Sigrid Bjørnsdatter 20.02.2003 2:05.39 2:05.97 ROU COSTIUC Claudia Ionela 26.01.2005 2:05.51 2:06.30

Våre to norske håp er her Vetle Farbu-Solbakken og Mikkel Blikstad Thomassen. De stiller med de svakeste årsbeste-tidene på denne startlisten, og det skal dermed holde hardt å hevde seg. Men de vil få internasjonal erfaring på høyt nivå.

1500 Metres Men Num. of countries: 13 Num. of athletes: 26 + 3 (R) Member Federation Surname First Name DoB PB SB NED NILLESSEN Stefan 02.01.2003 3:29.23 3:29.23 FRA LAGTIY CHAOUDAR Anas 17.01.2004 3:31.58 3:31.58 FRA ANSELMINI Paul 02.08.2003 3:31.63 3:31.63 POL RAK Filip 03.02.2003 3:32.53 3:32.53 HUN KOVÁCS Ferenc Soma 14.06.2004 3:34.79 3:34.79 FRA DABOS Teo 25.05.2004 3:37.07 3:37.07 GBR MARTIN Ryan 10.10.2003 3:37.14 3:37.14 FRA (R) ABRAHAM Joshua 15.06.2005 3:37.51 3:37.51 GBR BRIDGER Thomas 22.03.2003 3:37.95 3:37.95 GBR (R) RILEY Alex 05.12.2005 3:38.38 3:38.38 NED LOBLES Ioann 24.05.2004 3:38.49 3:38.49 ITA SANTORUM Luca 2004 3:38.91 3:38.91 ESP SEGUROLA Martín 01.07.2003 3:39.12 3:39.12 POR SANTOS João 03.11.2004 3:39.47 sh 3:39.47 sh ITA VALDUGA Simone 21.07.2004 3:39.81 3:39.81 IRL MALLON Lughaidh 28.10.2005 3:39.89 3:39.89 POL MIŁKOWSKI Wiktor 15.04.2005 3:40.01 3:40.01 GER DILLEMUTH Jan 09.03.2004 3:40.30 3:40.30 GER SCHRICK Christoph Maximilian 07.04.2003 3:40.39 3:40.39 CRO JAMBREŠIĆ Nino 14.06.2004 3:40.53 3:40.53 GER (R) TENT Tobias 04.12.2005 3:40.99 3:40.99 GER KALIES Tim 05.08.2004 3:41.01 3:41.01 TUR DERİN Uğur Kemal 30.01.2004 3:41.20 3:41.20 TUR CİVCİ Ahmet 29.08.2004 3:41.80 3:41.80 HUN SZINTE Bálint 12.03.2003 3:41.91 3:41.91 TUR MURATHAN Emı̇n Berke 31.10.2004 3:41.99 3:41.99 NOR FARBU-SOLBAKKEN Vetle 25.09.2003 3:42.34 3:42.34 ITA PASQUINUCCI Alessandro 15.03.2003 3:41.02 3:42.47 NOR THOMASSEN Mikkel Blikstad 13.10.2003 3:41.95 3:44.26

1500 meter kvinner

Dette er en av løpsøvelsene der vi kan ha et håp om norske medaljer. Både Ingeborg Østgård og Anne Gine Løvnes har levert 1500-meterløp som er på nivå med de beste konkurrentene, så hvis de får løpene sine til å stemme taktisk så kan de være med helt der fremme, også medaljene kan være realistiske å håpe på. Ingeborg Østgård har vært europamester på 1500 meter i U20. Er dette en tittel hun kan gjenta i U23?

1500 Metres Women Num. of countries: 17 Num. of athletes: 34 + 1 (R) Member Federation Surname First Name DoB PB SB FRA GAY Adèle 16.10.2004 4:07.00 4:07.00 GBR LLOYD Ava 13.08.2005 4:07.45 4:07.45 GBR SCATCHARD Mena 28.01.2003 4:08.34 4:08.34 GER KALLABIS Jolanda 18.02.2005 4:07.44 4:08.67 SWE BARNETT Mia 04.09.2003 4:08.44 4:08.75 NOR ØSTGÅRD Ingeborg 05.10.2003 4:08.84 4:08.84 DEN THØGERSEN Sofia 06.07.2005 4:05.34 4:09.66 NOR LØVNES Anne Gine 14.03.2003 4:10.23 4:10.23 SUI NÄGELI Lilly 24.05.2003 4:11.39 4:11.39 SUI MÜLLER Fabienne 01.11.2005 4:12.26 4:12.26 FRA CHABOCHE Faustine 23.04.2004 4:12.51 4:12.51 FRA ESMOUNI Louisa 03.05.2004 4:12.54 4:12.54 FRA (R) HAQUET Augustine 13.07.2003 4:12.68 4:12.68 ESP GARRIDO Rocio 04.09.2003 4:12.99 4:12.99 BEL VANOPSTAL Nel 28.08.2004 4:13.30 4:13.30 IRL MAHER Eimear 10.08.2003 4:13.33 4:13.33 SWE PROVCI Saga 20.10.2004 4:13.40 4:13.40 NOR HOVLAND Marte 23.02.2005 4:13.71 4:13.71 ESP ARNEDILLO Mireya 28.03.2003 4:11.06 4:14.07 TUR KOÇAK Dilek 15.08.2005 4:06.96 4:16.32 IRL LAVERTY Cara 14.09.2003 4:16.37 4:16.37 ITA FRACASSINI Melissa 20.10.2003 4:16.54 4:16.54 NED ROBERTSON Charlene 2005 4:16.69 4:16.69 ITA PRATI Matilde 14.05.2004 4:17.15 4:17.15 SWE MAGNELL-MILLÁN Alice 18.06.2005 4:17.69 4:17.69 ITA MINATI Valeria 16.01.2004 4:18.57 4:18.57 TUR YILMAZ Dilan 26.08.2005 4:19.27 4:19.27 POR AVELINO Maria Miguel 12.12.2005 4:19.63 4:19.63 GRE PLAKA Emmanouela 06.11.2003 4:19.74 4:19.74 POR FIGUEIREDO Rita 22.07.2003 4:20.02 4:20.02 CRO MARODI Tena 02.06.2005 4:20.04 4:20.04 POR CASTRO Marta 07.02.2003 4:20.45 4:20.45 TUR YILDIZHAN Dilay 08.07.2003 4:21.16 4:21.16 CRO MARODI Lea 02.06.2005 4:21.28 4:21.28 UKR CHORNOVOL Tetiana 21.09.2003 4:21.84 4:21.84

3000 meter hinder

Vebjørn Hovdejord er vår mannlige deltaker på 3000 meter hinder. Han falt under denne øvelsen under lag-EM i slutten av juni, da han landet skjevt etter en hinderpassering. Han møter sterke løpere i U23-EM, så vi kan ikke forvente noen medaljer her.

Thea Charlotte Knutsen har en årsbeste på denne distansen på 10 blank. Her møter hun løpere som har prestert ned på 9:30 og under.

3000 Metres Steeplechase Men Num. of countries: 13 Num. of athletes: 26 + 2 (R) Member Federation Surname First Name DoB PB SB POL MEGIER Maciej 26.04.2003 8:23.01 8:23.01 GER MÜLLER Robin 12.06.2003 8:26.72 8:26.72 CZE HABARTA Tomáš 10.07.2003 8:21.83 8:28.90 FRA BOUDY Pierre 09.08.2004 8:29.24 8:29.24 FRA THEBAUD Oscar 07.07.2004 8:30.17 8:30.17 SUI LIEBL Aarno 21.05.2005 8:31.46 8:31.46 FRA (R) DAHMANI Ishak 03.03.2005 8:31.75 8:31.75 NED NILLESSEN Stefan 02.01.2003 8:32.78 8:32.78 FRA BOUTAYEB Youssef 26.07.2004 8:33.17 8:33.17 ESP ÁNGEL Carlos 30.03.2003 8:31.56 8:34.11 BEL LABAR Clément 10.07.2003 8:35.02 8:35.02 POR MONTEIRO Leandro 27.07.2003 8:37.01 8:37.01 ESP LEONARDO Rubén 15.02.2004 8:33.99 8:37.51 POL BAJORSKI Adam 11.09.2004 8:38.21 8:38.21 GER ZAHLTEN Silas 23.09.2004 8:41.36 8:41.36 ESP CIVICO Manex 13.02.2005 8:42.74 8:42.74 ESP (R) SURIA Roger 19.05.2003 8:43.12 8:43.12 GER LAUER Kurt 30.10.2003 8:42.30 8:44.05 POR RODRIGUES Lourenço 02.02.2004 8:24.17 8:44.57 TUR ÖZCAN Cuma 15.07.2005 8:45.66 8:45.66 SUI IRARRAGORRI Camilo 31.10.2003 8:45.45 8:45.96 CZE DRAŽAN Marián 09.04.2004 8:46.52 8:46.52 POR ÁVILA Diogo 30.04.2004 8:48.64 8:48.64 ITA TAISSIR Ayoub 18.09.2004 8:52.34 8:52.34 TUR ERGÜVEN Diyar 13.11.2004 8:49.21 8:53.49 ITA MAZZA Francesco 30.07.2005 8:53.83 8:53.83 NOR HOVDEJORD Vebjørn 09.02.2003 8:39.37 9:01.06 HUN LESTÁK Ármin 01.03.2004 8:48.97 9:03.13

3000 Metres Steeplechase Women Num. of countries: 16 Num. of athletes: 26 Member Federation Surname First Name DoB PB SB ESP SERRANO Marta 05.04.2003 9:24.26 9:24.26 FIN MONONEN Ilona 18.12.2003 9:22.77 9:29.52 GER BUDDE Adia 29.07.2005 9:32.47 9:32.47 IRL O'CONNOR Ava 19.09.2003 9:45.00 9:45.00 SWE CRONHOLM Ebba 14.06.2005 9:46.53 9:46.53 TUR ŞAHIN Pelinsu 24.03.2003 9:47.13 9:47.13 GBR PARKER Emily 11.08.2004 9:47.41 9:47.41 TUR BAYIR Sila 12.02.2004 9:51.68 9:51.68 GER HINRICHS Carolin 26.01.2004 9:53.32 9:53.32 GER ACKERMANN Hanna 28.08.2004 9:54.21 9:54.21 GRE KALLIMOGIANNI Vasiliki 13.11.2004 9:55.01 9:55.01 GRE BONTIOTI Andriana 12.08.2005 9:58.82 9:58.82 HUN VARGA Gréta 19.12.2003 9:50.63 9:59.28 FRA ENTRESANGLE Clara 23.11.2004 9:59.31 9:59.31 NOR KNUTSEN Thea Charlotte 26.09.2004 10:00.15 10:00.15 ROU BLAGA Maria Mihaela 04.03.2004 10:01.02 10:01.89 FRA BOUET Tanya 2003 10:01.97 10:01.97 POL KRAWCZYŃSKA Martyna 21.11.2004 9:58.60 10:05.95 POR SANTOS Petra 29.08.2004 10:09.38 10:09.38 SWE HAGELIN Saga 15.10.2003 10:09.79 10:09.79 IRL HAWKINS Ailish 11.03.2005 10:10.63 10:10.63 IRL JOYCE Alexandra 06.04.2005 10:12.87 10:12.87 POR RIOS Beatriz 11.02.2003 10:14.08 10:14.08 ITA MENTASTI Francesca 10.10.2003 10:14.55 10:14.55 SWE BRANTH Lowa 14.03.2005 10:15.55 10:15.55 SUI RAHM Malin 21.03.2005 10:17.73 10:17.73

5000 meter

Dette er en øvelse med en nederlandsk superfavoritt, men også med gode muligheter for en norsk sølv- eller bronsemedalje. Niels Laros vant Bowerman Mile for en uke siden, og han er en klar favoritt til U23-gullmedaljen. Men bak ham vil Andreas Fjeld Halvorsen være en solid sølvkandidat. Han ble verdensmester på 3000 meter i U20 i fjor, og han har den nest beste tiden på 5000 meter i startfeltet på U23.

Vetle Farbu-Solbakken løper også 5000 meter.

Anna Marie Nordengen er vår norske deltaker på 5000 meter for kvinner. Hun har en årsbeste på 15:58.30, som er midt på treet blant deltakerne her, så med et godt disponert løp kan hun være med langt fremme.

5000 Metres Men Num. of countries: 13 Num. of athletes: 24 Member Federation Surname First Name DoB PB SB NED LAROS Niels 17.04.2005 13:10.86 13:10.86 NOR FJELD HALVORSEN Andreas 14.09.2005 13:22.38 13:22.38 IRL GRIGGS Nicholas 18.12.2004 13:13.07 13:26.16 GBR BARNICOAT Will 24.03.2003 13:19.66 13:28.40 SWE GRAHN Jonathan 30.12.2004 13:29.38 13:29.38 POL HERZYK Kamil 14.04.2004 13:31.72 13:31.72 GBR BIRD Edward 11.01.2005 13:33.00 13:33.00 IRL LAADJEL Abdel 09.09.2003 13:29.79 sh 13:34.35 sh IRL MORGAN Callum 18.06.2003 13:35.36 13:35.36 GBR DARGAN James 17.09.2005 13:35.57 13:35.57 FRA RADJA Aurélien 31.03.2004 13:36.53 13:36.53 FRA SAINT-PEYRE Antonin 2003 13:41.87 13:41.87 GER ANDERSON Benne C. 24.06.2004 13:42.55 13:42.55 FRA EL GOUMRI Imad 07.07.2004 13:42.81 13:42.81 ESP MIGALLON Jaime 22.03.2003 13:46.54 13:46.54 GER SCHUCHT Theodor 03.11.2003 13:46.71 sh 13:46.71 sh ESP VIVES Aleix 27.09.2004 13:46.79 13:46.79 ESP NARANJO Unai 25.05.2005 13:48.17 13:48.17 POR SANTOS Duarte 24.07.2003 13:50.84 13:50.84 ITA MAGGI Konjoneh 31.12.2003 13:55.20 13:55.20 NOR FARBU-SOLBAKKEN Vetle 25.09.2003 13:55.63 13:55.63 AUT HINTERNDORFER Timo 07.07.2004 13:56.50 13:56.50 ITA D'ESTE Thomas 14.12.2003 13:56.96 13:56.96 DEN LILLESØ Joel Ibler 17.11.2003 13:22.74 13:58.64

5000 Metres Women Num. of countries: 16 Num. of athletes: 30 + 1 (R) Member Federation Surname First Name DoB PB SB ESP FORERO Maria 24.03.2003 15:03.88 15:03.88 DEN THØGERSEN Sofia 06.07.2005 15:26.92 15:26.92 GER MIKITENKO Vanessa 07.07.2005 15:28.93 15:28.93 FRA PLACE Camille 13.07.2003 15:33.67 15:33.67 FIN MONONEN Ilona 18.12.2003 15:36.16 15:36.16 IRL THOMPSON Anika 22.02.2003 15:31.93 sh 15:36.58 sh FRA DAVID-SMITH Julia 24.01.2003 15:39.97 15:39.97 NED SCHIPPEREN Bieke 05.03.2004 15:41.29 15:41.29 GER SCHLATTMANN Pia 22.09.2004 15:44.58 15:44.58 FRA LE CORRE Jade 20.10.2005 15:45.79 15:45.79 IRL O'CONNOR Ava 19.09.2003 15:49.65 15:49.65 POL NOWAKOWSKA Katarzyna 21.10.2003 15:50.47 15:50.47 GER BEERMANN Jette 02.07.2003 15:42.30 15:56.27 GER (R) HEYMANN Nele 24.09.2003 15:57.31 15:57.31 NOR SIREVÅG Anna Marie Nordengen 24.05.2004 15:58.30 15:58.30 LAT CAUNE Agate 07.08.2004 15:00.48 16:03.23 NED KEMPE Loes 25.05.2005 16:10.18 16:10.18 ITA RIBIGINI Laura 25.01.2005 16:11.07 16:11.07 SWE DINIS Liv 03.06.2004 16:11.31 16:11.31 IRL MCEVOY Emma 01.09.2004 16:07.42 16:14.91 ITA CARCANO Agnese 27.06.2003 16:07.41 16:16.08 ITA ARNOLDO Lucia 21.09.2005 16:20.21 16:20.64 POR MARINHO Ana 11.10.2003 16:22.97 16:22.97 TUR YILMAZ Esmanur 10.11.2004 16:26.74 16:26.74 DEN ODGAARD JAKOBSEN Hannah 12.12.2004 16:27.61 16:27.61 SRB TOMAŠEVIĆ Milica 28.05.2004 16:29.20 16:29.20 SWE KRAFT Ida 2005 16:29.25 16:29.25 AUT LASSACHER Cordula 28.11.2003 16:29.96 16:29.96 NOR PRØITZ Maiken Homlung 16.06.2004 16:30.47 16:30.47 SWE BROMS Ebba 18.05.2005 16:27.15 16:34.26 AUT BAUER Nicole 27.10.2004 17:52.42 17:52.42

10 000 meter

Her stiller vi med en norsk jentetrio: Dina Lidahl Lillejordet, Anine Dyrdal og Bethine Riise Carlsen. De har alle løpt 10 000 meter på 34-tallet i år. Startlisten viser at vi her har en tysk storfavoritt: Lisa Merkel stiller med en årsbestetid på 31:46.53. Etter henne er det mer åpent, men det er mange som har tider på 33-tallet.

Abdullahi Dahir Rabi og Vegard Vesterhaug Warnes skal forsvare de norske fargene for mennene. Abdullahi Dahir Rabi har en personlig bestetid som forteller oss at han kan kjempe om en plass på premiepallen, men det spørs jo på hvordan formen hans er i dette mesterskapet.

Vegard Vesterhaug Warnes står oppført med en årsbestetid på 10 000 meter på 29,11, men i Drammen 10k i år, som er et gateløp, fikk han tiden 28:33. Så hvis Vegard kan løpe like fort på Fana Stadion som i gatene i Drammen så kan det lukte edelt metall.

10,000 Metres Women Num. of countries: 22 Num. of athletes: 32 + 1 (R) Member Federation Surname First Name DoB PB SB GER MERKEL Lisa 20.01.2003 31:46.53 31:46.53 GER SCHÄFER Carolina 25.07.2004 33:05.14 33:05.14 GER WEIS Kira 16.03.2004 33:06.40 33:12.84 LAT CAUNE Agate 07.08.2004 31:55.79 33:21.16 POL NAPIÓRKOWSKA Katarzyna 12.09.2004 33:24.62 33:24.62 IRL THOMPSON Anika 22.02.2003 32:54.97 33:35.01 GBR TROTT Jasmine Emma 30.12.2003 33:35.17 33:35.17 TUR KARAKAYA Merve 10.02.2004 33:40.73 33:40.73 GER (R) HEYMANN Nele 24.09.2003 33:41.47 33:41.47 IRL MURPHY Heather 12.01.2004 33:45.36 33:45.36 GBR WOOD Jasmine 2003 33:48.59 33:48.59 ROU SÎRBU Mădălina-Elena 07.05.2003 33:35.27 33:56.52 UKR RACHYNSKA Uliana 08.07.2003 33:56.99 33:56.99 POR MARINHO Ana 11.10.2003 34:00.99 34:00.99 ITA SETTINO Greta 12.07.2003 34:01.31 34:01.31 CZE GIESELOVÁ Iva 20.03.2004 34:02.13 34:02.13 AUT LASSACHER Cordula 28.11.2003 34:23.53 34:23.53 SUI EICHENBERGER Elena 01.11.2003 34:30.05 34:30.05 SWE ROSÉN Julia 07.04.2005 34:33.34 34:33.34 FIN SORVISTO Ella 01.04.2004 34:33.47 34:33.47 NOR LILLEJORDET Dina Lidahl 07.07.2003 34:37.82 34:37.82 FIN SORVISTO Vilma 01.04.2004 34:40.66 34:40.66 BEL PENNEMAN Charlotte 30.05.2005 34:42.54 34:42.54 FIN RANTA Emma 28.06.2003 34:44.06 34:44.06 NOR DYRDAL Anine 20.06.2003 34:45.23 34:45.23 ESP LAS HERAS Clara 11.04.2003 34:09.77 34:49.16 NED GRIEP Marit 09.11.2004 34:51.93 34:51.93 GRE NTASKA Dimitra 29.06.2005 35:06.87 35:06.87 NOR CARLSEN Bethine Riise 18.05.2004 35:07.85 35:07.85 LTU BLIUJŪTE Karolina 04.02.2004 35:14.73 35:14.73 DEN JØRGENSEN Marie-Louise 09.11.2003 36:10.94 DEN ODGAARD JAKOBSEN Hannah 12.12.2004 SWE MALMSTEN NILSSON Alva 12.09.2003 35:19.31