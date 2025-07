Hvordan kan det ha seg at et omfattende statsstøttet dopingprogram i Russland kunne gå uoppdaget under OL i Sotsji i 2014? Det spørsmålet stiller euronews.com i en større artikkel om temaet. Her peker de på at tradisjonell dopingkontroll har en rekke begrensninger, men nå kan kunstig intelligens (KI) endre “spillet”.

Wolfgang Maass, professor ved Saarland University i Tyskland, forklarer at kunstig intelligens kan analysere komplekse mønstre i biologiske data som mennesker vanskelig klarer å oppdage. Hans forskerteam har siden 2016 utviklet KI-modeller som samarbeider med Verdens antidopingbyrå (WADA).

Et hovedmål er å forbedre deteksjonen av EPO, hormonet som øker produksjonen av røde blodceller. Ifølge euronews.com bruker KI-verktøyene hele utøverens metabolske profil for å se etter avvik, i stedet for å fokusere på enkelttester.

Et annet anvendelsesområde er å avsløre juks med prøver. Her sammenligner KI nye tester med tidligere biologiske data fra utøveren for å avdekke eventuelle inkonsekvenser.

Kan bli både raskere og billigere

Maass mener KI ikke bare er mer presist, men også raskere og billigere enn dagens laboratoriemetoder.

Francesco Botrè, direktør ved WADAs godkjente antidopinglaboratorium i Roma, deler entusiasmen. Han påpeker at KI kan hjelpe forskere til å forstå hvordan ulike dopingmidler virker sammen, noe som er umulig å forske direkte på av etiske årsaker.

KI kan altså bidra til å avdekke komplekse kombinasjoner av prestasjonsfremmende midler, skriver euronews.com.

Store utfordringer gjenstår

Men veien frem er ikke enkel. Mangelen på store, etisk innsamlede datasett er en stor hindring for utviklingen, ifølge Maass. Samtidig understreker Botrè at utøvere som doper seg, trolig allerede bruker KI for å omgå dagens kontrollsystemer.

- Doping er en skitten affære, men vi må bekjempe den med rene hender, sier Botrè til euronews.com.



Dokumentarfilmen Icarus fra 2018, regissert av Bryan Fogel, vant Oscar for beste dokumentar. Filmen startet som et dypdykk i doping i sykkelsporten, men endte med å avdekke Russlands statsstyrte dopingprogram under OL i Sotsji i 2014.