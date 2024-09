Det er igjen klart for en av de største og mest populære motbakkeløp i Norge, Stoltzekleiven Opp. Det er nå over 6000 påmeldte i dette løpet som går over to dager, og som er en egen attraksjon for alle som er interessert i trening i Bergen og omegn.

Det er klart at det også gir status å hevde seg med gode tider i denne smertefulle løypen fra Fjellveien og opp de ujevne trappene til Sandviksfjellet. Det er vel ingen andre løyper man så til de grader får kjenne på syre og høy puls.

Favorittene til å vinne er samlet i en seedet pulje som starter fra klokken 12 og utover på lørdag. Den siste som starter blant disse toppløperne er Thorbjørn Ludvigsen, han starter klokken 13:19. Ti minutter seinere vet vi dermed hvem som skal stå øverst på seierspallen på plankegulvet ved målområdet på toppen.

Favoritter menn

Thorbjørn Ludvigsen sier han har trappet ned satsingen de siste årene, men likevel presterer han på et så høyt nivå i motbakkene at det ikke er mange som kan følge ham. Han vant årets Ulriken Opp, begge løypene. En som kan utfordre ham er Joel Dyrhovden, han vant for to år siden, og han viste blant annet på årets Fløibanen Opp at han ikke har mistet evnen til å bevege seg raskt opp bratte bakker. Der vant han 12 sekunder foran Thorbjørn Ludvigsen. På tredje plass i det løpet kom Callum Smith, skotten med fortid som langrennsløper på toppnivå og som nå studerer medisin i Bergen. I fjor tok han en femteplass i Stoltzen, og hvis han har klart å kombinere studier med trening så er han pallkandidat.

Eller så det kan komme noen ungdommer som har tatt noen steg nærmere toppen og de beste, som for eksempel brødrene Jonas og Andreas Iversen Lilleskare.



Callum Smith tok en 5. plass i fjor.

Favoritter kvinner

Det er Emma Julie Dyrhovden som har vært beste kvinne i Stoltzen de to siste årene, og det gir lave odds å sette favorittstempelet på henne. Hun vant årets Fløibanen Opp, og det kan ha vært en frampek mot hva som skjer i Stoltzen i morgen. Men hvis vi skal nevne noen som Emma må være oppmerksom på, så er det fjorårets treer, Yvonne Berge Børsheim. Hun er bare 16 år, men har beveget seg stødig i retning av de beste. For to år siden ble hun nummer 11, og i fjor altså nummer tre.

Av andre som stiller blant de seedete er Nora Markhus og Anita Iversen Lilleskare, de ble nummer 5 og 6 i fjor. Anita skal man aldri avskrive for noe som helst.

Tine Alfstad Olsen vant årets Ulriken Opp, og vi må sette kryss ved hennes navn også. Også Iga Kopiec må nevnes når vi snakker om favoritter i motbakkeløp, og kanskje også Leni Økland, gateløperen som viste i Fløibanen Opp at hun kan bevege seg fort opp veldig bratte bakker.

Og selvsagt kan det komme noen som ikke starter i den seedete puljen og gjøre glimrende løp, det var slik Emma Julie Dyrhovden dukket opp for noen år siden.

Lørdag klokken 13:30 har vi svaret på hvem som er årets vinnere av Stoltzekleiven Opp.

Tine Alfstad Olsen vant årets Ulriken Opp.

Slik gikk det i fjor i Stoltzekleiven Opp:

Starttidspunkt for løpere i seedet pulje: