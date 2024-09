2000 meter er langdistansen for de aller yngste i et UM, 15-åringene. I de eldre aldersklassene løpes det 3000 meter. Det var et rekordstort startfelt denne gangen, til sammen 25 startende, oppmarsjert over to startstreker.

På de første rundene strakte løperne seg ut i en lang rekke, som tydet på at det gikk fort nok. Det ble dermed ikke noe knuffing eller kamp om posisjoner. Fremst i rekken lå Karl Oraug Rygh fra Koll IL. Han har en av de beste 2000-metertidene i denne aldersklassen, 5,26,59, som han satte i årets utgave av Världsungdomsspelen. På den listen har han kun Jakob Ingebrigtsen foran seg.

Det første tegnet på å bryte med å leke lang, lang rekke kom da det var passering for to runder igjen. Da kom Per August Halle Haugen opp i front og ville dra. Han fikk med seg Karl Oraug Rygh og Elias Landøy Rasmussen på den farten, og feltet bak begynte å sprekke opp.

Denne trioen med Per August Halle Haugen i front holdt seg inn i den siste runden. På siste langsiden bestemte Elias Landøy Rasmussen seg for å sette inn en spurt, og han fikk med seg Karl Oraug Rygh på den, mens Halle Haugen ble hektet av. Inn mot mål viste det seg at det var Karl Oraug Rygh som hadde mest å kjøre med, og han vant foran Elias Landøy Rasmussen.

Et stykke bak disse kom der en trio inn på omtrent samme tid: Sebastian Brunsdon, Eric Haugen Grønvold og Emanuel Aarseth.



Inn i den nest siste runden kom Per August Halle Haugen opp for å se om han kunne kvitte seg med Karl Oraug Rygh og Elias Landøy Rasmussen, men i stedet kvittet de seg med ham. (Foto: Torbjørn Fjellheim)



Karl Oraug Rygh vinner 2000 meter i G-15, foran Elias Landøy Rasmussen og Per August Halle Haugen.

