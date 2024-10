Fredag kveld ble finalen i den 25. utgaven av Harry Lagerts nattcup arrangert i Nordmarka med mål ved Lyns klubbhus ved Idrettshøgskolen/Kringsjå. De to lengste løypene hadde start ved Øvresetertjern ved Frognserseteren, mens de kortere løypene startet ved Sognsvann. Finaleløypene var på 14 km for Legendar, 9,3 km for Kari og Ola, 6 km for Lokal og 3 km for Rekrutt.

Legandar fikk servert et tøft langstrekk som gikk fra midten av Wyllerløypa, kjent fra motbakkeløpet Oslos Bratteste over hele Frognerseteråsen mot Vettakollen rett på oversiden av Midtstuen skole. Her var det flere veivlagsmuligheter, som var utslagsgiende i kampen om topp plasseringene. Alle løypene hadde flere spennede veivalgsstrekk og utfordrende orientering i den bratte lia i Vettakollen fra Fuglemyra og ned til Sognsvann.

Arnesen behersket best

Den som behersket løypa best, og til slutt vant, var Hemingløperen Ulrik Arnesen. Han hadde ikke deltatt i de innledende løpene i cupen og måtte derfor gå ut i fellesstarten, omtrent åtte minutter etter først startende Sindre Østegulen Deisz fra arrangørklubben Nydalens SK.

Ganske raskt tok han igjen en stor klynge med foran startende, blant annet 15-åringen Karl Oraug Rygh fra Nydalen. Det ble litt smårot for denne klynga fram mot den sjuende posten, så det var noen minutter etter ledende Deisz at klynga ble konfrontert med megastrekket over flere kilometer fra Wylleløypa til Skådalen.

– Jeg vurderte først å runde rundt til høyre helt via Holmenkollen for å unngå mye stigning, men innså at det ville bli for langt, tross færre høydemeter å forsere, kunne Arnesen fortelle etter løpet.

Den eneste i klynga ledet av Ulrik, som maktet å holde tritt med den femdoble norske mesteren Arnesen nesten hele veien til åttende, var stortalentet Karl Oraug Rygh. Han en er forresten en Arnesen i miniatyr. Ulriks tre individuelle NM gull har kommet på henholdsvis sprint og ultralangdistanse. Tilsvarende tendenser kan noteres for Rygh. I hvert fall har han gjort det særdeles skarpt i sprint-o-løp tidligere, og nå ble det en imponerende tredjeplass foran mange meriterte seniorer i en knalltøff ultra-natt-o-løype.

– Veldig imponerende av en så ung løper, uttalte Ulrik etter løpet.

Og 15-åringen selv da?

– Det var litt irriterende å måtte slippe der på slutten av åttende strekket, men da var jeg trøtt, kunne han avsløre, men fortet seg å legge til at det derfra og inn gikk fint da han ble tvunget til å orientere selvstendig.

Og slutten ble spennende. Til tross for at Ulrik fikk noen småbommer på to minutter, klarte han å passere Deisz. Rygh som orienterte stabilt etter at han mistet Arnesen ved åttende, var bare sekunder bak Deisz igjen.

Karlsson klar damevinner

I den 9,3 km lange dameklassen gjorde Nydalens svenske landslagsløper Helena Karlsson ganske raskt kort prosess med resten av feltet og vant til slutt med over tolv minutter til klubbvenninnen Lone Brochmann. På 3. plass fulgte Kaja Winsnes Nordhagen også hun fra Nydalen, snaue minuttet bak Brochmann. Damene startet også ved Øvresetertjen og hadde i starten en runde på Frønsvollen før de fikk flere strekk i Vettakollen.

Pallen i Kari-klassen med vinner Helena Karlsson i midten, flankert av Lone Brochmann og Kaja Winsnes Nordhagen. (Arrangørfoto)

I Ola klassen, som også løp 9,3 km ble det seier til Are Wigaard, Oppsal Orientering, som var 38 sek foran Øystein Pettersen, Nydalens SK, 1.21.02. Her fulgte Lars-Christian Unger, Nydalen som 3. løper i mål, som første mann i et felt 6 mann, hvor det skilte kun 40 sek fra 3. til 8. plass.

Lokal-klasser med ungdommer i toppen

Lokal-klassene på 6 km fikk en tøff start fra Sognsvann og 3. post ved Fuglemyra på toppen av Vettakollen før det bar nedover igejn mot Bånntjern og så inn til mål. I dameklassen ble de seier til Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 14 sekunder foran Silje Egeberg og Wilma Stopar, begge fra Tyrving, som delte 2. plassen. Alle disse løper i ungdomklassene. Herrenes lokalklasse ble det også seier til en junior, Erlend Sommerhein, Fossum. I mål var han 38 sek foran veteraen, Harald Bakke, Fossum som ledet etter de innledende løpene. På 3. plass fulgte Oliver Benberg, Bækkelaget.

(Tekst: Bjørn Hauge og Sindre Langaas)

Resultater

Legendar, 14 000 m:

1) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 1.57.08,

2) Sindre Østgulen Deisz, Nydalens SK, 2.00.43,

3) Karl Oraug Rygh, Nydalens SK, 2.00.56,

4) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 2.01.52,

5) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 2.02.00,

6) Alastair Thomas, NTNUI, 2.06.54.

Kari, 9 300 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.24.59,

2) Lone Brochmann, Nydalens SK, 1.37.03,

3) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 1.38.00,

4) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 1.38.16,

5) Joelle Meister, Nydalens SK, 1.38.47,

6) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 1.39.07.

Ola, 9 300 m:

1) Are Wigaard, Oppsal Orientering, 1.20.24,

2) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 1.21.02,

3) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 1.23.22,

4) Viktor Meland-Tangen, Bækkelagets SK, 1.23.24,

5) Dag Aalvik, Nydalens SK, 1.23.28,

6) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 1.23.37.

Lokal Herre, 6 000 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 59.21,

2) Harald Bakke, Fossum IF, 59.59,

3) Oliver Benberg, Bækkelagets SK, 1.05.18,

4) Per Øyvind Stene, Nydalens SK, 1.05.30,

5) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 1.06.30,

6) Alfred Holtan Sanderud, Lillomarka OL, 1.10.13.

Lokal Dame, 6 000 m:

1) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 1.13.21,

2) Silje Egeberg, Tyrving IL, 1.13.35,

2) Wilma Stopar, Tyrving IL, 1.13.35,

4) Silje Taraldlien, Fet OL, 1.14.41,

5) Live Robøle Løberg, Nydalens SK, 1.21.41,

6) Britta Fismen, Fossum IF, 1.23.52.

Rekrutt, 2 800 m:

1) Gustav Hauge Haavengen, Nydalens SK, 54.35,

2) Lavrans Kirkhus, Nydalens SK, 55.23,

3) Abel Maubach, Bækkelagets SK, 55.29,

4) Hans Bergerud Lye, Nydalens SK, 55.52,

5) Mikkel Holte, Nydalens SK, 1.04.28,

6) Johanna Asprusten, Ål IL, 1.10.39.