Karoline Bjerkeli Grøvdal har også vunnet skoen som landets beste juniorløper 4 ganger, og dermed kan hun nå, i en alder av 34 år, plassere sin 19. gullsko på hylla. Sesongen hennes var sterk med gull på halvmaraton og sølv på 5000 m i EM i Roma som to høydepunkt.

Jakob Ingebrigtsen har i tillegg til å ha vunnet seniorskoen seks ganger også blitt tildelt juniorskoen fem ganger, så nå vil han i alt ha elleve eksemplar av Kondis’ gullsko. I 2024 har han ikke bare vært best i Norge, men også best i verden med OL-gullet på 5000 m som den største triumfen.

Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak kåringen som også omfatter årets junior- og veteranløper.

Vinnere av Kondis’ gylne løpesko for unge under 20 år er Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson og Andreas Fjeld Halvorsen. Begge vant også gullskoen i 2023.

På veteransida er det Synøve Brox og Ivar Andreas Sandø som går til topps i kåringen. Brox har vunnet gullskoen fem ganger før, mens det for Sandøs del er første gang.

Kåringskriterier

I kåringen av landets beste seniorløpere legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom sesongen på distanser fra 5000 m og oppover. I juniorklassen er kriteriene de samme, men her teller distanser fra 3000 m og oppover.

Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles til den med det beste resultatet målt etter de internasjonale veterantabellene, uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Statistikkdistansene fra 5 km / 5000 m til maraton teller, og resultatene vurderes etter WMA-tabellen (2024) som gjør at en kan sammenligne resultater på tvers av alder og distanse.

Bare løpere som har bodd lenge nok i Norge til å være startberettiget i NM, er med i kåringen.



Kvinner senior

Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2024. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Tid Distanse Plass WMA-% Karoline Bjerkeli Grøvdal 1.06.55 Halvmaraton, København, Danmark 7. plass 93,95 1.08.09 Halvmaraton, EM, Roma, Italia 1. plass 92,25 1.09.09 Halvmaraton, NYC Half, USA 1. plass 90,91 30.52 10 km, Road to Records, Herzogenaurach, Tyskland 5. plass 94,01 31.00 10 km, Fasca Castelló, Spania 8. plass 93,60 31.01 10 km, Drammen 1. plass 93,55 31.12 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 93,00 14.38,62 5000 m, EM Roma, Italia 2. plass 96,32 14.43,21 5000 m, finale OL, Paris, Frankrike 8. plass 95,77 14.52,17 5000 m, NM, Sandnes 1. plass 94,81 14.56,24 5000 m, Diamond League, Eugene, USA 14. pass 94,38 15.01,14 5000 m, forsøk OL, Paris, Franrike 4. plass 93,86 32.49 VM terrengløp, Beograd, Serbia 14. plass Amalie Sæten 33.15 10 km, Oslo Maraton 1. plass 87,27 33.43 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 86,06 16.13 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 87,01 15.17,41 5000 m, EM, Roma, Italia 11. plass 92,32 15.42,40 5000 m, Trond Mohn Games, Fana, Bergen 6. plass 89,78 15.52,93 5000 m, NM, Sandnes 3. plass 88,84 15.54,26 5000 m, Motonet GP, Oulu, Finland 4. plass 88,65 Kristine Eikrem Engeset 1.10.33 Halvmaraton, Ravenna, Italia 6. plass 89,11 32.36 10 km, Valencia, Spania 27. plass 89,01 15.20,02 5000 m, EM, Roma, Italia 14. plass 91,92 15.22,09 5000 m, Copenhage Athletics Games, Danmark 6. plass 91,72 15.30,63 5000 m, Motonet GP, Oulu, Finland 2. plass 90,94 15.40,43 5000 m, NM, Sandnes 2. plass 89,97 Sigrid Jervell Våg 1.11.39 Halvmaraton, Warzawa, Polen 5. plass 87,74 1.12.50 Halvmaraton, Barcelona, Spania 14. plass 86,32 1.17.50 Halvmaraton, Pazarski, Serbia 2. plass 80,77 33.40 10 km, Grue Halvmaraton 1. plass 86,19 34.09 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 84,97 15.46 5 km, Drammen Halvmaraton 1. plass 89,49 16.02,68 5000 m, Twiglight, Bislett, Oslo 1. plass 87,91 16.29,20 5000 m, Goldenes Oval, Dresden, Tyskland 1. plass 85,52 34.10 Europa-cup terrengløp, 9,13 km, Albufeira, Portugal 23. plass Live Solheimdal 1.14.27 Halvmaraton, Gran Canaria, Spania 1. plass 84,44 33.08 10 km, Ålesund Maraton 1. plass 87,58 33.09 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 1. plass 87,53 33.25 10 km, Villa de Laredo, Spania 11. plass 86,83 16.34 5 km, Vinterkarusellen i Ålesund 1. plass 85,17 33.18,69 10000 m, NM, Sandnes 1. plass 87,10 33.19,43 10000 m, Sanktanshaugen, Bislett, Oslo 3. plass 87,05 15.48,94 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 6. plass 89,21 16.03,04 5000 m, NM, Sandnes 4. plass 87,82 16.04,23 5000 m, Nordisk, Malmö, Sverige 3. plass 87,73 36.40 BDO-mila, 10 km, Molde 1. plass 34.42 Flemstubben, 10 km, Gjemnes 1. plass Hanne Mjøen Maridal 2.32.14 Maraton, Wien, Østerrike 11. plass 88,07 1.14.09 Halvmaraton, EM, Roma, Italia 48. plass 84,78 32.41 10 km, Drammen 2. plass 88,78 34.02 10 km, Rekordmila, Buvika 1. plass 85,26 34.56 10 km, Orkland Energimila, Orkanger 1. plass 83,06 37.10 10 km, Oppdalsmila 1. plass 78,07 16.18 5 km, Tordenskioldløpet, Trondheim 1. plass 86,57 18.07 5 km, Nidaros Vinterkarusell løp 1, Trondheim 2. plass 77,89 32.50,62 10000 m, EM, Roma, Italia 17. plass 88,33 33.51,33 10000 m, NM, Sandnes 2. plass 85,68 16.09,52 5000 m, NM, Sandnes 5. plass 87,28 16.12,48 5000 m, Nordisk, Malmö, Sverige 5. plass 87,01 57.14 NM motbakkeløpe, Kvasshovden Opp, 7,5 km, Ulvik 1. plass 15.59 Trønder-Øst-løpet, 5 km, Hommelvik 1. plass Kristine Lande Dommersnes 1.12.55 Halvmaraton, Santa Pola, Spania 8. plass 86,22 1.15.13 Halvmaraton, 3-Sjøersløpet, Stavanger 1. plass 83,58 32.56 10 km, Villa de Laredo, Spania 8. plass 88,11 33.24 10 km, Valencia, Spania 36. plass 86,88 33.57 10 km, PB-milå, Randaberg 1. plass 85,47 34.50 10 km, Bergen City Milen 1. plass 83,3 34.51 10 km, Karmøy Maraton 1. plass 83,26 34.55 10 km, Flyplassøpet, Stord 1. plass 83,10 17.06 5 km, Haugesund Halvmaraton 1. plass 82,52 16.38,14 5000 m, NM, Sandnes 8. plass 84,75 32.13 Djupadalten, 9,3 km, Haugesund 1. plass 26.16 NM terreng, 7,2 km, Oslo 8. plass Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson 33.29 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass ((U20) 86,66 16.01 5 km, Norgestesten, Jessheim 1. plass 88,10 16.18 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass (U20) 86,57 Malin Edland 16.01,88 5000 m, Nordisk, Malmö, Sverige 2. plass 88,01 16.31,79 5000 m, NM, Sandnes 6. plass 85,34 Therese Johaug 1.11.27 Halvmaraton, Grue 1. plass 87,99 3.40.42 Lofoten Skyrace, 32 km 1. plass Maria Sagnes Wågan 1.11.59 Halvmaraton, Barcelona, Spania 11. plass 87,34 1.17.02 Halvmaraton, EM, Roma 63. plass 81,61 1.21.40 Halvmaraton, Jøa 1. plass 76,98 36.15 10 km, Orkland Energimila, Orkanger 3. plass 80,05 33.27,93 10000 m, Night of the 10000 m PBs, London, GBR 11. plass (B-heat) 86,70 33.36 Fjellseterløpet, 8,1 km motbakke, Trondheim 1. plass 27.32 Namsosløpet, 8 km 1. plass 26.23 NM terrengløp 7,2 km, Oslo 9. plass 22.24 Saldilten, 6,6 km, Vemundvik 1. plass Andrea Modin Engesæth 16.32 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 4. plass 85,34 16.09,23 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 7. plass 87,28 16.12,81 5000 m, Motonet GP, Oulu Finland 6. plass 87,01 27.42 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 52. plass 25.13 NM terreng, 7,2 km, Oslo 1. plass Selma Løchen Engdahl 33.33 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 86,49 16.31 5 km, Drammen 10k 2. plass 85,43 16.12,53 5000 m, Trond Mohn Games, Fana, Bergen 10. plass 87,01 27.45 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 54. plass 25.14 NM terreng, 7,2 km, Oslo 2. plass 18.00 Kanada Rundt, 5,3 km 1. plass

Vurdering

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt nok en lang og sterk sesong der gull på halvmaraton og sølv på 5000 m i EM i Roma var to stor høydepunkt. Hun løp også godt i OL med åttendeplass i 5000 m-finalen. Videre har hun satt norsk rekord på halvmaraton (1.06.55), og vunnet prestisjetunge New York City Half.



Grøvdal har hele ti løp som gir høyere skår etter WMA-tabellen enn nest beste norske kvinne. Sølvløpet hennes i EM i Roma på 14.38,62, ett løp der hun gjorde så å si hele drajobben sjøl, gir henne høyest skår med 96,32 prosent av verdensrekordnivå.



Nest høyest skår har Amalie Sæten som får 92,32 prosent for 5000 meteren sin på 15.17,41, et løp som gav henne ellevteplass i EM i Roma. Det er imidlertid Sætens eneste løp med skår over 90 prosent, mens Kristine Eikrem Engeset har tre slike løp. Mens Engeset var tre plasser og tre sekunder bak Sæten i EM, så tok Engeset sølvet i NM (bak Grøvdal) mens Sæten ble nummer fire. Sæten tok på sin side gull i tidenes første norske mesterskap i 5 km gateløp, mens Engeset har løpt fortest av de to på 10 km, og hun presterte også sterke 1.10.33 i halvmaratondebuten. Det er med andre ord så jevnt mellom de to at vi i likhet med i 2023 velger å la dem dele andreplassen.



Ingen av de andre skårer over 90 prosent, men Sigrid Jervell Våg, Live Solheimdal og Hanne Mjøen Maridal følger nærmest med 89,49, 89,29 og 88,78 som sine beste skår. Solheimdal kan skilte med NM-gull på 10 000 m og bronse i nordisk på 5000 m, mens Maridal tok NM-gull i motbakkeløp og sølv bak Solheimdal på 10 000 m i NM. Siden Våg ikke har noen mesterskapsprestasjoner, og siden Solheimdal slo Maridal i interne oppgjør i både NM og nordisk, lar vi rekkefølgen bli Solheimdal, Maridal, Våg.



Bak følger Kristine Lande Dommersnes, Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson, Malin Edland, Therese Johaug, Maria Sagnes Wågan, Andrea Modin Engesæth og Selma Løchen Engdal som alle har skåret over 87 prosent og har hatt minst to gode langdistanseløp. Torbiörnsson rankes først av dem med sin sterke andreplass i både Hytteplanmila og Norgesløpet som begge hadde NM-status. Dommersnes følger så med sin generelt innholdsrike og gode sesong.



Ranking

1. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2. Amalie Sæten, Ull/Kisa IL

2. Kristine Eikrem Engeset, Norna-Salhus IL

4. Live Solheimdal, Steinkjer IL

5. Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL

6. Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve

7. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson, Ull/Kisa

8. Kristine Lande Dommersnes, Haugesund IL

Medaljefangst: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn til gull på halvmaraton og sølv på 5000 m under EM i Roma. (Foto: Bjørn Johannessen)

Menn senior

Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2024. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.



Sondre Nordstad Moen 2.10.01 Maraton, Valencia, Spania 32. plass 93,56 2.11.18 Maraton, Boston, USA 12. plass 92,65 02.11.39 Maraton, OL, Paris, Frankrike 32. plass 92,40 1.00.11 Halvmaraton, Murugame, Japan 4. plass 95,57 1.01.25 Halvmaraton, Greath North Run, Newcastle, GRB 3. plass 93,65 1.01.46 Halvmaraton, Valenca 32. plass 93,12 1.02.03 Halvmaraton, EM, Roma, Italia 12. plass 92,69 1.02.29 Halvmaraton, Lisboa, Portugal 11. plass 92,85 27.57 10 km, Great Manchester Run, Storbritannia 6. plass 93,68 28.11 10 km, tRUNsylvania International Brasov, Romania 15. plass 92,90 28.23 10 km, Fasca Castelló, Spania 15. plass 92,25 28.36 10 km, Midnight Sun Marathon, Tromsø 1. plass 91,55 28.48 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 90,91 28.51 10 km, Grue Halvmaraton 1. plass 90,76 Zerei Kbrom Mezngi 2.07.25 Maraton, Valencia, Spania 21. plass 95,47 2.14.14 Maraton, OL, Paris, Frankrike 52. plass 90,63 102.40 Halvmaraton, Berlin, Tyskland 13. plass 91,78 1.03.32 Halvmaraton, EM, Roma, Italia 26. plass 90,53 1.04.31 Halvmaraton, NYC Half, USA 9. plass 89,93 28.06 10 km, Facsa Castellé, Spania 14. plass 93,18 28.03,44 10000 m, Night of the 10,000m PBs, London 22. plass 93,29 23.35 Siddisløpet, 8,2 km, Stavanger 1. plass Jakob Ingebrigtsen 1.03.13 Halvmaraton, København, Danmark 34. plass 90,98 27.27 * 10 km, København Maraton, Danmark 1. plass, pass. 95,39 13.13,66 5000 m, OL, finale, Paris, Frankrike 1. plass 95,14 13,14,36 5000 m, NM, Sandnes 1. plass 95,02 13.20,11 5000 m, EM, Roma, Italia 1. plass 94,31 13.51,59 5000 m, OL, forsøk, Paris, Frankrike 1. plass 90,79 22.16 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 1. plass * Passering Narve Gilje Nordås 27.31 10 km, L'Urban Trail de Lille, Frankrike 5. plass 95,15 28.24 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 92,19 13.14,99 5000 m, NM, Sandnes 2. plass 95,02 13.26,91 5000 m, EM, Roma, Italia 11. plass 93,61 13.31,34 5000 m, OL, finale, Paris, Frankrike 17. plass 93,03 14.08,16 5000 m, OL, forsøk, Paris, Frankrike 1. plass 88,98 Per Svela 28.16 10 km, L'Urban Trail de Lille, Frankrike 16. plass 92,63 28.28 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 91,98 13.18,61 5000 m, Morton Games, Dublin, Irland 4. plass 94,54 13.19,87 5000 m, XIX Meeting Iberoamericano, Huelva, Spania 4. plass 94,43 13.24,34 5000 m, NM, Sandnes 4. plass 93,84 13.25,70 5000 m, Bislett Games, Oslo 17. plass 93,72 13.38,72 5000 m, EM, Roma, Italia 21. plass 92,23 Ferdinand Kvan Edman 28.51 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 90,76 29.09 10 km, Drammen 3. plass 89,82 13.23,66 5000 m, Bislett Games, Oslo 16. plass 93,96 13.23,71 5000 m, Night of Athletics, Heusden, Belgia 10. plass 93,96 13.24,44 5000 m, NM, Sandnes 5. plass 93,84 13.30,83 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 1. plass 93,14 Abdullahi Dahir Rabi 13.24 5 km, Monaco Run, Monaco 2. plass 93,96 14.55 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 23. plass 84,40 13.29,26 5000 m, IFAM Outdoor, Brussel, Belgia 4. plass, B-heat 93,26 13.54,92 5000 m, NM Sandnes 7. plass 90,47 14.32,46 5000 m, Meeting National de l’Est Lyonnais, Frankrike 16. plass 86,53 Awet Nftalem Kibrab 1.01.32 Halvmaraton, København, Danmark 13. plass 93,47 28.28 10 km, Lille, Frankrike 10. plass 91,98 29.56 10 km, Hytteplanmila, Hole 14. plass 87,47 13.30 5 km, Seven Hills Record Run, Nederland 5. plass 93,26 28.44,60 10000 m, Night of the 10,000m PBs, London 12. plass, B-heat 91,07 13.24,25 5000 m, NM, Sandnes 3. plass 93,84 13.25,48 5000 m, Adidas Spåret, Stockholm, Sverige 6. plass 93,72 13.43,72 5000 m, Meeting of Braga, Portugal 1. plass 91,67 13.44,52 5000 m, Bislett Games, Oslo 19. plass 91,56 36.06 Kraftprovet, 11,6 km, Trollhättan, Sverige 3. plass Henrik Ingebrigtsen 28.10 10 km, Valencia, Spania 21. plass 92,96 13.26,92 5000 m, IFAM Outdoor, Heusden, Belgia 15. plass 93,61 13.33,62 5000 m, Adidas Spåret, Stockholm 10. plass 92,80 13.52,71 5000 m, EM, Roma, Italia 25. plass 90,68 Filip Ingebrigtsen 13.48 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 91,23 13.32,03 5000 m, Copenhagen Athletics Games, Danmark 7. plass 92,92 22.59 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 20. plass Senay Fissehatsion 1.02.47 Halvmaraton, Santa Pola, Spania 5. plass 91,61 1.04.59 Halvmaraton, 3-Sjøersløpet, Stavanger 1. plass 88,51 1.06.22 Halvmaraton, Drammen 1. plass 86,88 28.15 10 km, Valencia, Spania 26. plass 92,68 28.37 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 91,50 28.49 10 km, Oslo Maraton 1. plass 90,86 29.59 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 1. plass 87,33 30.20 10 km, Knarvikmila 1. plass 86,32 13.50 5 km, Drammen Halvmaraton 1. plass 91,01 29.24,94 10000 m, NM, Sandnes 1. plass 89,01 13.33,51 5000 m, NM, Sandnes 6. plass 92,80 1.38.54 Lidingöloppet, 30 km, Stockholm, Sverige 4. plass 36.32 Kanada Rundt, 12 km, Sylling 1. plass 34.14 Kraftprovet, 11,6 km, Trollhättan, Sverige 1. plass 30.34 Warandeloop, 10 km terreng, Tilburg, Nederland 15. plass 29.41 Europa-cup terrengløp, 9,13 km, Albufeira, Portugal 37. plass 27.08 NM terreng, 9 km, Oslo 1. plass Fredrik Sandvik 28.35 10 km, Valencia, Spania 36. plass 91,60 14.22 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 7. plass 87,63 28.18 Europa-cup terrengløp, 9,13 km, Albufeira, Portugal 10. plass 27.46 NM terreng, 9 km, Oslo 9. plass 23.37 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 49. plass Vegard Warnes 29.18 10 km, Hytteplanmila, Hole 9. plass 89,36 30.39 10 km, Rekordmila, Buvika 1. plass 85,43 13.48 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 91,23 14.01,75 5000 m, NM, Sandnes 11. plass 89,71 14.03,87 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 8. plass 89,50 14.08,10 5000 m, Twilight, Bislett, Oslo 3. plass 88,98 14.09,67 5000 m, Nordisk mesterskap, Malmö, Sverige 3. plass 88,87 27.45 NM terreng, 9 km, Oslo 8. plass 19.55 EM terreng, 6 km, Antalya, Tyrkia 58. plass, U23 Weldu Negash Gebretsadik 2.13.55 Maraton, Sevilla, Spania 70. plass 90,84 1.05.54 Halvmaraton, EM, Roma, Italia 44. plass 87,28 1.10.59 Birkebeinerløpet, 21 km, Lillehammer 1. plass Ibrahim Buras 28.59 10 km, Facsa Castelló, Spania 17. plass 90,34 29.48 10 km, Villa de Laredo, Spania 27. plass 87,86 23.55 XXX Campo a Través, 8 km terreng, Soria, Spania 8. plass 22.25 XLII Cross Internacional, 7,5 km terreng, Spania 28. plass Jacob Boutera 29.25 10 km, Hytteplanmila, Hole 11. plass 89,01 14.10 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 5. plass 88,87 2711 NM terreng, 9 km, Oslo 3. plass 23.12 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 29. plass Magnus Tuv Myhre 14.13 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 6. plass 88,56 27.09 NM terreng, 9 km, Oslo 2. plass 25.00 Skjennungstua Open, 7,6 km motbakke, Oslo 1. plass 23.56 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 60. plass Kasper Fosser 27.18 NM terreng, 9 km, Oslo 4. plass 23.09 EM terreng, 7,5 km, Antalya, Tyrkia 27. plass 22.26 Nordisk terreng, 7,5 km, Vantaa, Finland 2. plass

Vurdering

Nivået på norsk mannlig langdistanseløping er veldig høyt, ja så høyt at den klare eneren, Jakob Ingebrigtsen, bare ligger på tredjeplass om en rangerer etter WMA-tabellen. Men med OL-gull på 5000 m og EM-gull på både 5000 m og i terrengløp er det ingen tvil om hvem som er årets norske langdistanseløper. Ingebrigtsen løp også under den norske rekorden på 10 km da han passerte på 27.27 under København Halvmaraton. I tillegg har han levert en rekke klasseløp på kortere distanser med blant annet verdensrekord på 3000 m og EM-gull på 1500 m – uten at det teller i denne kåringen.

Høyest WMA-skår har Sondre Nordstad Moen med 95,57 prosent for sitt glimrende halvmaratonløp på 1.00.11. Han har også levert mange andre gode gateløp, dog uten å få full klaff på halvmaraton i EM (12. plass) og maraton i OL (32. plass). Likevel var han klart foran Zerei Kbrom Mezngi som endte på henholdsvis 26. og 52. plass i de to mesterskapsløpa. Mezngi kom imidlertid meget sterkt tilbake med 2.07.25 i Valencia Marathon, ei tid som gav han hele 95,47 i WMA-skår.

I samme sjiktet ligger også Narve Gilje Nordås, som skårer 95,15 prosent for sin 10 km på 27.31. Nordås har i tillegg løpt inn til NM-sølv på 5000 m (bak Jakob Ingebrigtsen) på sterke 13.14,99, og han kom seg også til 5000 m-finalen i OL der han noe utlada ble nummer 17. I EM endte han på ellevteplass på 5000 meteren.

Å rangere disse tre er vanskelig, men siden Moen har bedre toppresultat og bedre mesterskapsprestasjoner i både EM og OL enn Mezngi, går Moen foran Mezngi. Det samme gjør Narve Gilje Nordås takket være finaleplass på 5000 m i OL og sølv på samme distanse i NM, bare slått av verdens beste på distansen. At Moen har fem løp som gir skår over 93 prosent, mot Nordås’ fire og Mezngis tre underbygger denne rangeringen.

Videre følger to 5000 m-spesialister, Per Svela og Ferdinand Kvan Edman, dersom en ser på WMA-skåren. Svela er et hakk foran med 13.18,61 som årsbeste mot Edmans 13.23,65. I NM i Sandnes var rekkefølgen den samme med Svela på fjerde- og Edman på femteplass.

Mannen som snek seg foran de to i NM, var Awet Kibrab som hadde 13.24,25 som bestetid i 2024. Han har også gode tider på halvmaraton (1.01.32) og 5 km (13.30), og samla sett har Kibrab hatt en bedre langdistansesesong enn Edman.

Det samme er også tilfelle for Senay Fissehatsion som har markert seg i mesterskap med NM-gull på både bane (10 000 m) og i terrengløp. Han har også vunnet Kraftprovet og tatt en fjerdeplass i det prestisjefylte Lidingöloppet.

Det er tett også videre. Abdullahi Dahir Rabi satte norsk rekord på 5 km med 13.24, Henrik Ingebrigtsen løp 5000 m på 13.26,92, mens bror Filip Ingebrigtsen ble norsk mester på 5 km gateløp og klarte en 20. plass i EM terreng.

Enda flere kunne vært nevnt, og en av dem er o-løperen Kasper Fosser som tok sølv i nordisk mesterskap i terrengløp og 27. plass i EM.



Ranking

1. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2. Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

3. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

4. Zerei Kbrom Mezngi, Skjalg IL

5. Per Svela, Norna-Salhus IL

6. Awet Nftalem Kibram, Ull/Kisa IL

7. Senay Fissehatsion, Ull/Kisa IL

8. Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve

Jakob-jubel: I løpet av 2024 sikra Jakob Ingebrigtsen seg ett OL-gull og tre EM-gull. (Foto: Bjørn Johannessen)

Kvinner junior

Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.

Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2024 – i rangert rekkefølge.

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson, f. 2007 33.29 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass ((U20) 86,66 16.01 5 km, Norgestesten, Jessheim 1. plass 88,10 16.18 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass (U20) 86,57 9.03,17 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 2. plass 91,63 9.14,61 3000 m, NM innendørs, Steinkjer 3. plass 89,82 9.26,73 3000 m, U20-NM, Bodø 1. plass 87,92 9.27,76 3000 m, UM, Bislett, Oslo 1. plass 87,76 16.33 EM terreng, 4,5 km, Antalya, Tyrkia 7. plass (U20) 15.23 Nordisk terrengløp, 4,5 km, Vantaa, Finland 1. plass (U20) 12.35 NM terreng, 3,6 km, Oslo 1. plass (U20) Ingeborg Synstnes Hole, f. 2007 9.53 3 km, 3000 m i jazzen, Molde 1. plass 84,06 9.51,00 3000 m, U20-NM, Bodø 7. plass 84,35 56.55 Mefjellet Opp, 7 km, Valldal 1. plass 44.37 U20-EM motbakkeløp, Annecy, Frankrike 4. plass 33.44 Varden Opp, 4,7 km, Hustadvika 1. plass 32.07 U20-EM fjelløp opp og ned, Annecy, Frankrike 2. plass 26.29 Nesaksla Opp, 2 km, Åndalsnes 1. plass 20.28 Varden Opp, 3,8 km, Molde 1. plass 17.34 Åndalsnesløpet, 5 km 1. plass Tuva Alme f. 2008 35.36 10 km, Oslo Maraton 12. plass 81,51 17.45 5 km, Solastranden Halvmaraton, Sola 2. plass 79,49 9;50 3 km, Mosvannsløpet, Stavanger 2. plass 84,49 9.28,10 3000 m, Tjalvelekene, Bislett, Oslo 1. plass 87,61 9.28,14 3000 m, U20-NM, Bodø 2. plass 87,61 9.37,90 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 1. plass 86,24 9.40,97 3000 m, Sesongstartstevne, Nittedal 1. plass 85,80 9.42,58 3000 m, U18-EM, Banská Bystrica, Slovakia 13. plass 85,50 9.42,61 3000 m, Nordisk U20, Tårnby, Danmark 1. plass 85,50 9.43,90 3000 m, NM innendørs, Steinkjer 8. plass 85,43 9.45,38 3000 m, UM, Bislett, Oslo 1. plass 85,07 9.46,40 3000 m, KM innendørs, Haugesund 1. plass 84,92 9.51,94 3000 m, Romerikslekene, Lillestrøm 1. plass 84,20 24.12 Hålandsvatnet Rundt, 7 km, Stavanger 1. plass Venus Abraham Teffera, f. 2008 35.09 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass (U20) 82,55 16.37 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 2. plass (U20) 84,92 16.43 5 km, Norgestesten, Jessheim 2. plass 84,41 16.48,79 5000 m, NM, Sandnes 10. plass 83,91 9.29,33 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 1. plass (16 år) 87,45 9.29,47 3000 m, Tjalvelekene, Bislett, Oslo 2. plass 87,45 9.31,69 3000 m, Banská Bystrica, Slovakia 6. plass 87,15 9.33,32 3000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass 86,84 9.40,04 3000 m, U20-NM, Bodø 5. plass 85,80 9.45,96 3000 m, UM, Bislett, Oslo 5. plass 85,07 12.51 NM terreng, 3,6 km, Oslo 2. plass (U20) Marte Hovland, f. 2005 16.43 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 3. plass (U20) 84,41 9.33,05 3000 m, Sommerstevne, Stovner, Oslo 1. plass 86,84 9.34,96 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 1. plass 86,69 9.37,75 3000 m, NM innendørs, Steinkjer 6. plass 86,32 16.47 EM terreng, 4,5 km, Antalya, Tyrkia 13. plass 15.50 Nordisk terreng, 4,5 km, Vantaa, Finland 2. plass (U20) 12.59 NM terreng, 3,6 km, Oslo 3. plass (U20) Mathea Lægran, f. 2007 17.21 5 km, PB-milå, Randaberg 1. plass 79,79 18.28 5 km, Solastranden Halvmaraton, Sola 3. plass 76,41 9.42 3 km, Mosvannsløpet, Stavanger 1. plass 85,65 9.32,96 3000 m, U20-NM, Bodø 4. plass 87,00 9.39.28 3000 m, UM, Bislett, Oslo 2. plass (17 år) 85,95 9.46,21 3000 m, Coop Jærcup 2, Ålgård 1. plass 84,92 9.51,09 3000 m, Nordisk U20, Tårnby, Danmark 3. plass 84,20 25.21 Parkløpet i Sandnes, 7 km 3. plass Aurora Kanutte Brandt Sande, f. 2008 38.45 10 km, Hytteplanmila, Hole 94. plass 74,88 17.45 5 km, Jølster Maraton 2. plass 79,49 9.38,19 3000 m, Tjalvelekene, Bislett, Oslo 4. plass 86,09 9.43,16 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 2. plass 85,36 9.55,86 3000 m, Tyrvinglekene inne, Bærum 1. plass 83,64 Sara Yasmin Abid, f. 2006 17.30,98 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 18. plass 80,55 10.43,58 3000 m hinder, U20-NM, Bodø 1. plass 10.52,55 3000 m hinder, Nordisk U20, Tårnby, Danmark 2. plass 9.46,98 3000 m, U20-NM, Bodø 6. plass 84,92 9.56,42 3000 m, Världsungdomsspelen, Göteborg, Sverige 3. plass 83,50 10.25,12 3000 m innendørs, Tyrvinglekene, Bærum 2. plass 79,63 36.54 Europa-cup terrengløp, 9,13 km, Albufeira, Portugal 51. plass Mia Austevik Bøe, f. 2007 35.43 10 km, PB-milå, Randaberg 4. plass 81,24 17.19 5 km, Solnedgangen, Sola 1. plass 80,55 18.09 5 km, Solastranden Halvmaraton, Sola 3. plass 77,74 10.05 3 km, Mosvannsløpet, Stavanger 4. plass 82,40 10.21 3 km, Bergen3000 3. plass 80,27 17.11,25 5000 m, NM, Sandnes 3. plass (B-heat) 82,04 17.26,23 5000 m, Coop Jærcup 1, Ålgård 1. plass 80,86 17.27,03 5000 m, Löplabbet Challenge, Stavanger 2. plass 80,78 9.48,49 3000 m, UM, Bislett, Oslo 3. plass (17 år) 84,63 9.57,78 3000 m, Extralekene, Ålgård 1. plass (mix) 83,36 9.58,80 3000 m, Karbinlekene, Bergen 1. plass 83,22 9.59,20 3000 m, KM innendørs, Haugesund 1. plass (17 år) 83,08 10.01,41 3000 m, U20-NM, Bodø 8. plass 82,81 10.02,01 3000 m, Coop Jærcup 2, Ålgård 2. plass 82,67 10.03,23 3000 m, Tyrvinglekene 1. plass (17 år) 82,53 29.01 Siddisløpet, 8,2 km, Stavanger 1. plass 26.26 Parkløpet i Sandnes, 7 km 5. plass 25.02 Hålandsvatnet Rundt, 7 km 2. plass 16.04 Nordisk terreng, 4,5 km, Vantaa, Finland 4. plass (U20) 13.13 NM terreng, 3,6 km, Oslo 4. plass

Vurdering

Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson stikker av gårde med sin andre gullsko til tross for at hun er bare 17 år. Hun har hatt en sterk sesong med både raske tider og gode mesterskapsprestasjoner. I Norge har hun dominert i både UM og junior-NM, og internasjonalt har hun tatt gull i nordisk og sjuendeplass i europeisk mesterskap i terrengløp. Hennes 9.03,17 på 3000 m gir en skår på hele 91,63 prosent av verdensrekordnivå for seniorer. Hun tok også bronse på 1500 m i U18-EM, men det er en distanse som er for kort til å telle i denne sammenhengen.

Ingeborg Synstnes Hole er jente nummer to som har hevda seg i europatoppen, men i en annen kategori løping enn Torbiörnsson. Hole løp inn til sølv i U20-EM i fjelløp (opp og ned) og fjerdeplass i U20-EM i motbakkeløp. I tillegg har hun rada opp en rekke seire i norske motbakkeløp. Sjøl om det er vanskelig å sammenligne prestasjoner gjort i bane-/gateløp med bratte fjelløp, gjør Holes prestasjoner i EM at hun her rangeres på andreplass, foran flere gode «flatløpere».

Tuva Alme har nest høyest WMA-skår, og hun har hatt en innholdsrik sesong med gull på 3000 m i nordisk U20 som et høydepunkt. Hun har også gull i UM og sølv i U20-NM på samme distanse.

Venus Abraham Teffera har nesten like gode tider som Alme på 3000 m, og hun har løpt fortere på 5 og 10 km. I og med at hun også tok sølv i U20-NM i terrengløp, er det så jevnt mellom de to at vi rangerer dem på en delt tredjeplass.

Marte Hovland avslutta sesongen sterkt med bronse både i NM 5 km og NM terrengløp samt sølv i nordisk og 13. plass i EM terrengløp. Hun har også levert gode baneløp.

Det har også Mathea Lægran gjort med 9.32,96 som best på 3000 m. Hun tok bronse i nordisk U20 og sølv i UM på 3000 m.

Aurora Kanutte Brandt Sande, Sara Yasmin Abid og Mia Austevik Bø har også hatt gode sesonger og ville kommet med om rankingen skulle vært mer omfattende.



Ranking

1. Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson, Ull/Kisa IL

2. Ingeborg Synstnes Hole, Åndalsnes IF

3. Tuva Alme, IL Skjalg

3. Venus Abraham Teffera, Ull/Kisa

5. Marte Hovland, Vik IL

6. Mathea Lægran, IL Skjalg

Gullsko nummer to: Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson er bare 17 år, men er så talentfull at hun vinner gullskoen for andre gang. (Foto: Samuel Hafsahl)

Menn junior

Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2024 – i rangert rekkefølge.

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% Andreas Fjeld Halvorsen, f. 2005 7.51,43 3000 m, Meeting Internazionale Città di Nembro, Italia 6. plass 93,36 8.00,61 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 10. plass 91,62 8.05,43 3000 m, Folksam Grand Prix, Karlstad, Sverige 5. plass 90,67 8.20,56 3000 m, U20-VM, Lima, Peru 1. plass 87,96 14.16 EM terreng, 4,5 km, Antalya, Tyrkia 3. plass (U20) 16.33 NM terreng, 5,4 km, Oslo 1. plass (U20) 9.10 NM terreng, 3 km, Oslo 8. plass Magnus Øyen, f. 2007 29.14 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass (U20) 89,57 14.05 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass (U20) 89,40 13.59,40 5000 m, NM, Sandnes 10. plass 89,93 8.04,30 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 2. plass 90,86 8.05,44 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 11. plass 90,67 8.08,27 3000 m, NM innendørs, Steinkjer 2. plass 90,12 8.28,69 3000 m, Trond Mohn Games, Bergen 9. plass 86,58 32.56 Lina Roindt, 10,8 km, Rindal 1. plass 16.33 NM terreng, 5,4 km, Oslo 2. plass (U20) 14.16 EM terreng, 4,5 km, Antalya, Tyrkia 4. plass 13.32 Nordisk terreng, 4,5 km, Vantaa, Finland 2. plass (U20) Kristian Bråthen Børve, f. 2006 15.12 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 5. plass (U20) 82,83 8.04,21 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 1. plass 90,86 8.09,91 3000 m, Norgeslekene Jessheim 14. plass 89,93 8.17,34 3000 m, Trond Mohn Games 8. plass 88,49 8.32,89 3000 m, U20-VM, Lima, Peru 17. plass 85,90 16.41 NM terreng, 5,4 km, Oslo 3. plass (U20) 14.23 EM terreng, 4,5 km, Antalya, Tyrkia 10. plass (U20) 13.36 Nordisk terreng, 4,5 km, Vantaa, Finland 3. plass (U20) Lucas Buncic, f. 2007 14.31 5 km, NM, Norgesløpet, Jessheim 2. plass (U20) 86,73 16.00 5 km, Norgestesten, Jessheim 3. plass 78,69 14.25,71 5000 m, U20-NM, Bodø 1. plass 87,23 8.05,79 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 3. plass 90,67 8.07,90 3000 m, Norgeslekene Jessheim 12. plass 90,30 8.20,95 3000 m, U18-EM, Banská Bystrica, Slovakia 5. plass 87,96 8.21,95 3000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass 87,78 8.27,47 3000 m, UM, Bislett 2. plass 86,75 16.59 NM terreng, 5 km, Oslo 5. plass (U20) 13.43 Nordisk terreng, 4,5 km, Vantaa, Finland 5. plass (U20) Håkon Moe Berg, f. 2006 15.16 5 km, Ørasprinten, Kyrksæterøra 1. plass 82,47 7.55,82 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 7. plass 92,58 Johannes Sandvik Bø, f. 2006 14.56 5 km, Industriløpet, Stord 3. plass 84,31 8.59,51 3000 m hinder, Världsungdomsspelen, Göteborg 1. plass 9.00,33 3000 m hinder, BDO-lekene, Stjørdal 1. plass 9.02,43 3000 m hinder, NM, Sandnes 7. plass 9.16,49 3000 m hinder, Nordisk U20, Tårnby, Danmark 1. plass 9.20,74 3000 m hinder, U20-VM, Lima, Peru 13. plass 8.15,61 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 6. plass 89,02 8.28,52 3000 m, Nr. 1 fitness Osterøy 3 år 1. plass 86,58 20.00 Midtfjelldagen, Fitjar 1, plass 19.05 Fitjardalten, 6,3 km, Fitjar 1. plass Åsmund Sunde Førde, f. 2007 8.18,72 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 5. plass 88,31 8.20,68 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 5. plass 87,96 8.25,03 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 10. plass 87,09 16.47 NM terreng, 5,4 km, Oslo 4. plass (U20) 15.35 Moaløpet, 5 km, Stokke 1. plass 14.59 EM terreng, 4,5 km, Antalya, Tyrkia 58. plass (U20) 14.15 Homestrand Maraton, ca. 5 km 1. plass 13.39 Nordisk terreng, 4,5 km, Vantaa, Finland 4. plass (U20) Lars Horten Jordet, f. 2005 31.10 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass (U20) 84,01 9.09,45 3000 m hinder, NM, Sandnes 8. plass 9.12,15 3000 m hinder, BDO-lekene, Stjørdal 2. plass 9.25,16 3000 m hinder, Nordisk U20, Tårnby, Danmark 2. plass 9.29,79 3000 m hinder, U20-NM, Bodø 2. plass 8.23,56 3000 m, Folksam Grand Prix, Karlstad, Sverige 4. plass, B-heat 87,43 Philip Gulbrandsen, f. 2007 8.22,32 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 6. plass 87,61 8.23,42 3000 m, U18-EM, Banská Bystrica, Slovakia 9. plass 87,43 8.23,82 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 9. plass 87,43 8.26,85 3000 m, UM, Bislett, Oslo 1. plass 86,92

Vurdering

Som for menn senior har Norge en juniorutøver som i 2024 har vunnet gull i et globalt mesterskap. Andreas Fjeld Halvorsen gikk til topps på 3000 meteren i U20-VM, og når en utøver er best i verden, er det vanskelig ikke å kåre han til å være best i Norge. I tillegg til VM-gullet har Halvorsen også tatt bronse i U20-EM i terrengløp og gull i U20-NM i terrengløp.

Men Andreas Fjeld Halvorsen har hatt hard konkurranse fra flere gode norske juniorer. Magnus Øyen var bare marginalt bak Halvorsen i både NM og EM terrengløp, og han har sølv fra seniormesterskapet innendørs på 3000 m. Under Hytteplanmila satte han ny aldersrekord i klasse 16-17 år med sterke 29.14.

Kristian Bråthen Børve er også en av de fremadstormende norske ungguttene. Han ble nummer tre – bak Halvorsen og Øyen – i NM terrengløp, og han tok bronse også i nordisk terreng. I EM terrengløp ble han nummer ti mens han i U20-VM løp inn til 17. plass på 3000 m.

Børves klubbkamerat i Ull/Kisa, Lucas Buncic, har kommet som et skudd denne sesongen med blant annet femteplass på 3000 m i U18-EM, gull på 5000 m i U20-NM og sølv i U20-NM på 5 km gateløp.

Johannes Sandvik Bø har løpt fort både på 3000 m flatt og 3000 m hinder med 8.15,61 og 8.59,51 som best. På hinder har han gull fra nordisk mesterskap og 13. plass fra U20-VM.

Den som imidlertid er nærmest Andreas Fjeld Halvorsen tidsmessig, er Håkon Moe Berg som løp 3000 m på sterke 7.55,82 under Norgeslekene. Han konsentrerte seg ellers mest om mellomdistanse, og sjøl om han har bare to løp fra 3000 m og oppover, er nivået hans så høyt at vi tar han med på rankingen.

Åsmund Sunde Førde, Lars Horten Jordet og Philip Gulbrandsen har også levert flere gode løp i 2024. Førde har den beste 3000 m-tida (8.18,73) av de tre, og han ble nummer fire i nordisk mesterskap i terrengløp. Jordet har 3000 m hinder som sitt spesiale og tok sølv i nordisk og bronse i U20-NM. Gulbrandsen ble nummer ni i U18-EM og tok gull på 3000 m i UM.



Ranking

1. Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

2. Magnus Øyen, Rindal IL

3. Kristian Bråthen Børve, Ull/Kisa IL

4. Lucas Buncic, Ull/Kisa IL

5. Johannes Sandvik Bø, Stord IL

6. Håkon Moe Berg, Kyrksæteræra IL

Ny gullsko: Med gull på 3000 m fra U20-VM og flere andre gode prestasjoner vinner Andreas Fjeld Halvorsen sin gullsko nummer to. (Foto: Samuel Hafsahl)



Kvinner veteran

Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter den internasjonale veterantabellen (WMA-2024), uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. I tillegg til baneløp på 5000 og 10 000 m teller kontrollmålte løp på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.



Kandidatene: Oversikt over de beste resultatene for kvinner veteran rangert etter WMA-tabellene.

Plass Navn, alder Tid Distanse/løp WMA (%) 1 Synøve Brox, 65 år 19.16 5 km, NM, Norgesløpet (*) 96,64 2 Synøve Brox 1.27.36 Halvmaraton, Paris (*) 96,24 3 Synøve Brox 1.28.31 Halvmaraton, Drammen 95,24 4 Synøve Brox 19.37 5 km, Road to Records (GER) 94,92 5 Synøve Brox 20.03 5 km, Perseløpet Eidsvoll 92,87 6 Synøve Brox 20.07 5 km, Nansenparken pr#127 92,56 7 Synøve Brox 41.49 10 km, WMAC, Göteborg (*) 92,07 8 Synøve Brox 20.14 5 km, Nansenparken pr#124 92,03 9 Synøve Brox 20.17,99 5000 m, WMAC, Göteborg 91,72 10 Vera Nystad, 79 år 3.59.21 Maraton, Stavanger 89,84 11 Katharina Mo Berge, 80 år 52.11 10 km, Trondheim maraton (*) 89,82 12 Rebecca Hilland, 44 år (GBR) 35.02 10 km, Bergen City Milen 89,77 13 Kari Langerud, 65 år 1.33.58 Halvmaraton, København 89,72 14 Vera Nystad 4.00.43 Maraton, Berlin 89,33 15 Marianne Myklebust, 57 år 1.26.32 Halvmaraton, Drammen 89,24 16 Anne Nevin, 51 år 37.28 10 km, Tordenskioldløpet 89,10 17 Katharina Mo Berge 25.36 5 km, Trønderjogg (*) 89,04 18 Annie Bersagel, 41 år 1.15.22 Halvmaraton, Oslo Maraton 88,89 19 Annie Bersagel 34.34 10 km, Fornebuløpet 88,86 20 Vera Nystad 1.54.37 Halvmaraton, Göteborg Maraton 88,85 21 Kari Langerud 43.27 10 km, Hytteplanmila 88,61 22 Inger Dagny Saanum, 61 år 1.30.59 Halvmaraton, Grimstad Maraton 88,54 23 Kirsti M Johnsen, 71 år 46.45 10 km, Fornebuløpet 88,53 24 Rebecca Hilland 17.10 5 km, Bykarusellen Perseløp#2 88,23 24 Lisbeth Jensen Gallefoss, 61 år 1.31.18 Halvmaraton, Mandalsmaraton 88,23 (*) Klasserekord

Vurdering

Det er registrert 11 løpere med til sammen 25 resultater som gir over 88 prosents skår etter veterantabellen. Disse tallene er ikke sammenlignbare med tidligere i år da en ny og noe strengere WMA-tabell ble tatt i bruk i 2024. 7 resultater er oppnådd på 5 km, 7 på 10 km, 8 på halvmaraton og 2 på maraton. I tillegg er 1 resultater oppnådd på 5000 m baneløp.



Synøve Brox var helt suveren og hadde de ni beste resultatene i 2023. Hun vant sin første gullsko i 2015, og dette blir hennes sjette gullsko totalt. Brox’ beste resultat var 19.16 på 5 km, oppnådd under NM 5 km i Norgesløpet på Jessheim. Det var en forbedring av den norske rekorden i klasse 65-69 år med over 2,5 minutter og gav en WMA-skår på hele 96,64 prosent. Brox har også løpt fort på halvmaraton (1.27.36) og 10 km (41.49).



Vera Nystad (79 år) som gikk til topps i denne kåringen i både 2022 og 2021, kom på andreplass med maratonløpet sitt på 3.59.21. Det gav en skår på 89,84 prosent.



Katharina Mo Berge, Rebecca Hilland og Kari Langrud fulgte like bak med løp som gav henholdsvis 89,82, 89,77 og 89,72 i WMA-skår. Så bak suverene Synøve Brox var det virkelig jevnt. 80 år gamle Mo Berge satte norsk klasserekord på 10 km med 52.11, 44-årige Rebecca Hilland løp 10 km på 35.02, mens 65 år gamle Kari Langerud løp halvmaraton på 1.33.58.



Også Marianne Myklebust og Anne Nevin hadde tider som gav over 89 prosent i WMA-skår.

Sko nummer seks: Synøve Brox var klart beste norske kvinnelige veteranløper i 2024 og sikrer seg dermed sin sjette gullsko. (Foto: Runar Gilberg)



Menn veteran

Kandidatene: Oversikt over de beste resultatene for menn veteran vurdert etter WMA-tabellene.



Plass Navn, alder Tid Distanse/løp WMA (%) 1 Ivar Andreas Sandø, 71 år 18.35 5 km, Kaland lk#2 93,55 2 Jaroslaw Sosin, 56 år (POL) 33.31 10 km, Stadionmila Kristiansand 93,36 3 Ivar Andreas Sandø 38.13 10 km, Drammen 10k (*) 93,34 4 Ebrahim Abdulaziz, 46 år 1.06.58 Halvmaraton, Grue 93,32 5 Jaroslaw Sosin 33.33 10 km, Drammen 93,26 6 Ivar Andreas Sandø 18.45,15 5000 m, NM, Stjørdal 92,64 7 Kristen Aaby, 63 år 35.54 10 km, Hytteplanmila 92,53 8 Kristen Aaby 17.18 5 km, Lierløpet 92,47 9 Ebrahim Abdulaziz 31.24 10 km, Nidaros Løpefest 91,82 10 Ebrahim Abdulaziz 2.21.29 Maraton, Midnight Sun Marathon 91,74 11 Andreas Penne Nygård, 42 år 30.33,75 10000 m, London/GBR 91,37 12 Jaroslaw Sosin 16.22 5 km, Løbestævne Fevik 91,33 13 Andreas Penne Nygård 30.36 10 km, Drammen 10k 91,27 14 Rune Opem, 49 år 32.22 10 km, Jølster Maraton 91,25 15 Andreas Bech Engebretsen, 63 år 36.35 10 km, Fornebuløpet 90,80 16 Einar Færø, 68 år 18.33 5 km, Bykarusellen Perseløp#2 90,77 17 Ivar Andreas Sandø 39.20 10 km, Hytteplanmila 90,69 18 Øystein Eriksen, 70 år 39.00 10 km, Hytteplanmila 90,64 19 Einar Færø 18.35 5 km, Jølster Maraton 90,61 20 Andreas Penne Nygård 14.33,38 5000 m, Greveskogen 90,60 21 Jaroslaw Sosin (POL) 1.14.28 Halvmaraton, Drammen 90,54 22 Andreas Penne Nygård 30.55 10 km, Hytteplanmila 90,34 23 Ivar Andreas Sandø 19.16 5 km, Bykarusellen Perseløp#1 90,23 24 Geir Endre Rogn, 43 år 31.13 10 km, Hytteplanmila 90,18 25 Ger Van Graas, 69 år 38.53 10 km, Drammen 10k 90,10 26 Finn Dag Hovem, 58 år 35.20 10 km, Eidemila 90,06 27 Ger van Graas 18.55 5km, NM, Norgesløpet 89,95 28 Ketil Stene, 49 år 32.53 10 km, Trønderjogg 89,82 29 Andreas Penne Nygård 14.42 5 km, NM, Norgesløpet (*) 89,78 30 Tom Roger Vege-Tangen, 55 år 2.35.38 Maraton, Berlin 89,76 31 Einar Færø 18.46 5 km, Bykarusellen Perseløp#1 89,72 32 Ivar Andreas Sandø 39.54 10 km, WMAC, Göteborg 89,40 33 Kristian Nedregård, 50 år 33.19 10 km, Drammen 10k 89,38 34 Kristen Aaby 17.54 5 km, Norges Raskeste 5 km 89,37 35 Håkon Helge Hjemly, 54 år 34.28 10 km, Hytteplanmila 89,28 36 Torstein Svendsen, 58 år 17.03,24 5000 m, NM, Stjørdal 89,25 37 Jaroslaw Sosin 1.15.34 Halvmaraton, Fevik 89,22 38 Terje Gulbrandsen, 54 år 16.27 5 km, NM, Norgesløpet 89,18 39 Knut Ødegaard, 49 år 33.09 10 km, Drammen 10k 89,10 40 Geir Endre Rogn 31.36 10 km, Totenvikaløpet 89,09 41 Ketil Stene 33.12 10 km, Sommernattsløpet Trondheim 88,96 42 Svein Egil Linnerud, 63 år 18.00 5 km, Norgestesten 88,87 43 Terje Gulbrandsen 34.38 10 km, Hytteplanmila 88,85 43 Ivar Andreas Sandø 19.34 5 km, Bykarusellen Perseløp#4 88,85 45 Tom-Roger Vege-Tangen 34.57 10 km, Oslo Maraton 88,78 46 Ebrahim Abdulaziz 15.23 5 km, Varigløpet (*) 88,78 47 Bo Engdahl, 61 år (SVE) 17.40 5 km, NM, Norgesløpet 88,77 48 Svein Ove Risa, 50 år 33.33 10 km, Orremilå 88,76 49 Håkon Helge Hjemly 16.32 5 km, NM, Norgesløpet 88,73 50 Øystein Eriksen 19.23 5 km, Bykarusellen Perseløp#1 88,72 51 Sven Axel Kilander, 47 år 32.47 10 km, Fornebuløpet 88,65 52 Øystein Eriksen 19.24 5 km, Bykarusellen Perseløp#2 88,64 52 Håkon Kyllo, 61 år 36.50,40 5000 m, Stjørdal 88,61 54 Ger van Graas 39.34 10 km, Hytteplanmila 88,54 54 Rolf Steier, 40 år 1.07.35 Halvmaraton, Drammen 88,54 56 Håkon Helge Hjemly 34.46 10 km, Norgestesten 88,51 57 Frew Zenebe Brkineh (ETH), 40 år 14.39,01 5000 m, Jærcup, Sandnes 88,48 58 Svein Egil Linnerud 18.05 5 km, NM, Norgesløpet 88,47 59 Jan Briseid, 50 år 33.41 10 km, Drammen 88,40 60 Ketil Stene 33.27 10 km, Tordenskioldløpet 88,30 61 Geir Endre Rogn 2.23.41 Maraton, Valencia 88,29 61 Sven Axel Kilander 32.54,77 10000 m, Bislettmila 88,29 63 Kristian Nedregård 33.44 10 km, Bislettmila 88,27 64 Finn Dag Hovem, 58 år 1.17.43 Halvmaraton, Valencia 88,14 65 Andreas Penne Nygård 1.08.53 Halvmaraton, 3-sjøersløpet 88,12 66 Ivar Andreas Sandø 40.30 10 km, Bergen City Milen 88,08 67 Espen Nyland, 52 år 34.23 10 km, Hytteplanmila 88,04 68 Ger van Graas 39.48 10 km, Etape Bornholm 1 Hasle 88,02 69 Håkon Helge Hjemly 34.58 10 km, Aguas de Alicante (ESP) 88,00

Vurdering

Det er i 2024 registrert 29 løpere med til sammen 69 resultater som gir høyere skår enn 88 prosent av verdensrekordnivå. 26 disse løpene – gjort av 12 forskjellige løpere – gav en skår på over 90 prosent.

Av de 69 resultatene er 62 oppnådd i gateløp, og disse fordeler seg med 18 på 5 km, 34 på 10 km, 6 på halvmaraton og 4 på maraton. 5 resultat er kommet fra 5000 m og 2 fra 10 000 m baneløp.

Blant mennene var det svært jevnt mellom de tre beste, Ivar Andreas Sandø, Jaroslaw Sosin og Ebrahim Abdulaziz. 71 år gamle Sandø skåret aller høyest med 93,55 prosent for sin 5 km på 18.35. 56-årige Sosins 33.31 på 10 km gav 93,36 prosent i WMA-skår, mens 46 år gamle Ebrahim Abdulaziz oppnådde 93,34 i skår for sin halvmaraton på 1.06.58.

Ivar Andreas Sandø hadde tre av de seks beste resultatene fordelt på 5 km og 10 km gateløp samt 5000 m baneløp, så også slik sett var seieren fullt fortjent.

På fjerdeplass følger Kristen Aaby (63 år) som vant gullskoen i 2023, og som til sammen har vunnet den hele seks ganger. I 2024 var Hytteplanmila hans på 35.54 det løpet som gav han høyest skår (92,54 prosent).

To karer i 40-åra – Andreas Penne Nygård og Rune Opem – følger så, begge med skår over 91 prosent. 42-årige Nygård løp 10 km på 30.26, mens sju år eldre Opem klarte samme distanse på 32.22.

Ytterligere seks menn klarte en WMA-skår på over 90 prosent, noe som viser at det norske veterannivået er høyt, og særlig gjelder det på herresida.

Helt til topps: Ivar Andreas Sandø har vært en av landets aller beste veteranløpere i en årrekke, og i 2024 klarte han for første gang å gå helt til topps i Kondis’ kåring. (Foto: Arne Dag Myking)



Vinnere av Kondis’ gylne løpesko siden 1995

Kvinner

1995: Anita Håkenstad, Minerva

1996: Gunhild Halle, Runar

1997: Anita Håkenstad, BUL

1998: Hilde Hovdenak, BUL

1999: Stine Larsen, BFG Fana

2000: Stine Larsen, BFG Fana

2001: Gunhild Halle Haugen, Runar

2002: Gunhild Halle Haugen, Runar

2003: Stine Larsen, BFG Fana

2004: Susanne Wigene, IK Tjalve

2005: Susanne Wigene, IK Tjalve

2006: Susanne Wigene, IK Tjalve

2007: Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana

2008: Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana

2009: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2010: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2011: Tone Ilstad Hjalmarsen, SK Vidar

2012: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2013: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2014: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2015: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2016: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2017: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2018: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2019: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2020: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2021: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2022: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2023: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2024: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Menn

1995: Terje Næss, SK Vidar

1996: Jim Svenøy, Fræna FIK

1997: Terje Næss, SK Vidar

1998: Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL

1999: Marius Bakken, Runar

2000: Marius Bakken, Runar

2001: Marius Bakken, Runar

2002: Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL

2003: Marius Bakken, Runar

2004: Marius Bakken, Runar

2005: Marius Bakken, Runar

2006: Marius Bakken, Runar

2007: Urige Buta, Haugesund IL

2008: Urige Buta, Haugesund IL

2009: Urige Buta, Haugesund IL

2010: Urige Buta, Haugesund IL

2011: Urige Buta, Haugesund IL

2012: Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

2013: Sindre Buraas, SK Vidar

2014: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2015: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2016: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2017: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2018: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2019: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2020: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2021: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2022: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2023: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2024: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Kvinner junior

2001: Marte Elden, Namdalseid IL

2002: Marte Elden, Namdalseid IL

2003: Marte Elden, Namdalseid IL

2004: Ingunn Opsal, Minerva IL

2005: Ingunn Opsal, Minerva IL

2006: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL

2007: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL

2008: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL

2009: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2010: Heidi Weng, IL Driv

2011: Ida Østerås, Verdal FIK

2012: Kristine Helle, IK Tjalve

2013: Heidi Mårtensson, Modum, FIK

2014: Heidi Mårtensson, Modum, FIK

2015: Live Solheimdal, Steinkjer FIK

2016: Stine Wangberg, Varteig IL

2017: Karoline Skauen, Sarpsborg IL

2018: Emma Kirkeberg Mørk, IF Hellas

2019: Ina Halle Haugen, IL Runar

2020: Andrea Modin Engesæth, IL Runar

2021: Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

2022: Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

2023: Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson, Ull/Kisa IL

2024: Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson, Ull/Kisa IL

Menn junior

2001: Bjørnar Kristensen, Sandnes IL

2002: Joachim Brøndbo, Mosvik IL

2003: Joachim Brøndbo, Mosvik IL

2004: Øystein Engum Andersen, IL Norna-Salhus

2005: Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand IF

2006: Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL

2007: Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL

2008: Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL

2009: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2010: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2011: Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla

2012: Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla

2013: Erik Udø Pedersen, Holum IL

2014: Kristian Tjørnhom, Kristiansand LK

2015: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2016: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2017: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2018: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2019: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2020: Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

2021: Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

2022: Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

2023: Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

2024: Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

Kvinner veteraner

1995: Mariann Stenbakk, Moss IL

1996: Sissel Grottenberg, SK Vidar

1997: Ingrid Kristiansen, BUL

1998: Grethe Sandberg, Minerva

1999: Gerda Bjåstad, Røa IL

2000: Ingrid Kristiansen, BUL

2001: Grethe Sandberg, Romerike Runners

2002: Grethe Sandberg, Romerike Runners

2003: Anna Margrethe Tråve, Royal Sport

2004: Sharon Broadwell, Royal Sport

2005: Sharon Broadwell, SK Vidar

2006: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2007: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2008: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2009: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2010: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2011: Kirsten Marathon Melkevik

2012: Nina Wavik Ytterstad, SK Vidar

2013: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2014: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2015: Synøve Brox, SK Vidar

2016: Synøve Brox, SK Vidar

2017: Vera Nystad, Søgne IL

2018: Nina Wavik Ytterstad, SK Vidar

2019: Synøve Brox, SK Vidar

2020: Synøve Brox, SK Vidar

2021: Vera Nystad, Søgne IL

2022: Vera Nystad, Søgne IL

2023: Synøve Brox, SK Vidar

2024: Synøve Brox, SK Vidar

Menn veteraner

1995: Tor Aanensen, Kristiansand IF

1996: Per Gunnar Øverland, IF Sturla

1997: Gunnar Gaulen, AKS-77

1998: Kjetil Berg, SK Vidar

1999: Nils Undersåker, Inderøy

2000: Paul Dahl, Kolbukameratene

2001: Terje Næss, SK Vidar

2002: Aage Odfjell, Gneist

2003: Petter Antonsen, SK Vidar

2004: Øystein Syversen, Oppstad IL

2005: Harald Nygård, AKS -77

2006: Helge Dolsvåg, Kristiansand IF

2007: Henning Wibeto, SK Vidar

2008: Petter Antonsen, SK Vidar

2009: Helge Dolsvåg, Kristiansand IF

2010: Gudmund Høst, IL Heming

2011: Petter Antonsen, SK Vidar

2012: Petter Antonsen, SK Vidar

2013: Petter Antonsen, SK Vidar

2014: Tesfayohannes M. Fisehatsion, Bodø FIK

2015: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2016: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2017: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2018: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2019: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2020: Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL

2021: Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL

2022: Ebrahim Abdulaziz, Strindheim IL

2023: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2024: Ivar Andreas Sandø, BFG Bergen LK