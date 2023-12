Spørsmålet først start var om Karoline Bjerkeli Grøvdal ville klare å ta sitt tredje strake gull i EM i terrengløp. Motstanden på forhånd så sterk ut, blant annet på grunn av den svært lovende italiensk løperen Nadia Battocletti som stilte i seniorklassen for første gang. Hun kom til mesterskapet med fire tidligere titler i sin klasse. Karoline på sin side hadde 10 starter i seniorklassen, og 9 medaljer!



Ser vi raskt på merittene hennes i EM terrengløp før start, så tok hun gull i 2009, samt 2021 og 2022. Hun har sølv fra 2006 og 2019. Bronsemedaljen tok hun fire år på rad i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Av andre norske løpere på start i kvinner senior fant vi Tjalves Maria Sagnes Wågan og Ine Bakken fra SK Vidar. Sigrid Jervell Våg skulle ha løpt, men kunne ikke stille til start.



Karoline i tett fra start

På det meget sleipe og tunge forholdet i Belgia, la Bjerkeli Grøvdal seg helt framme i tet med en gang. Hun har vært ute i krevende terrengløyper før, og det skulle absolutt ikke bli noen autostrada fra start til mål i dag heller. I denne løypa må man kunne si at kvinner med god kapasitet har en god fordel. Med andre ord - en fordel for Bjerkeli Grøvdal.

Nevnte Battocletti fra Italia la seg sammen med de andre kvinnene i front. I fjor var det Konstanze Klosterhafen som ga vår kvinne mest motstand. Skulle det bli Battocletti i år, eller ville 9 kilometer bli i overkant for henne? Hun har også hatt en noe trøblete inngang til mesterskapet på grunn av en luftveisinfeksjon. De tyske løperne som markerte seg godt i fjor kunne sikkert ha gjort det bra også i år, men de har skadeproblemer alle sammen.

Etter første runde passerte Bjerkeli Grøvdal først, mens våre andre to norske løpere, Bakken og Sagnes Wågan, passerte 15-16 sekunder bak.



En tetgruppe fikk noen meter

Ved passering ti minutter på løpsklokka hadde fem løpere fått noen meter til resten av feltet. Bjerkeli Grøvdal styrte i front, men hadde med seg løpere som Battocletti, britiske Donnelly, irske McCormack, Jessica Warner-Judd og svenske Sarah Lahti. Sistenevnte måtte forøvrig gi seg bare et par minutter senere.



Luke til Bjerkeli Grøvdal før kvarteret var gått

For en løper Karoline Bjerkeli Grøvdal er! Det tenker man når man ser hvor flott hun forserte den meget tunge banen denne søndagen i Belgia. Bakover i feltet kunne man tydelig se at underlaget kostet enormt med krefter. Warner-Judd slet åpenbart og Sarah Lahti måtte stå av etter å ha mistet mange meter på kort tid. Og like etter dette var det tydelig at Battocletti heller ikke ville bli så farlig denne dagen allikevel.

14 minutter etter start kunne vår kvinne notere seg at ingen andre løpere var på verken skulderen eller i ryggen hennes lenger. Utfordringen herfra og inn ville bli å ikke løpe i veggen selv. Underlaget var som nevnt krevende og kostet mye krefter hele veien.



Sololøp mot seier

Det ble etter hvert et sololøp for vår beste kvinne. Etter den femte og nest siste runden passerte Bjerkeli Grøvdal på 27.57. Med det var hun 41 sekunder foran Battocletti og Donnelly som snart løp skulder til skulder på andre- og tredjeplass. Videre fulgte McCormack og Warner-Judd. Maria Sagnes Wågan var vår nest beste ved denne passeringen, 2.42 bak. Ine Bakken lå 3.31 bak.

Foran i tet løp Bjerkeli Grøvdal tilsynelatende fullstendig uanstrengt i gjørmebadet.



Tredje strake EM-gull

Det ble egentlig aldri spennende om gullet denne dagen. Karoline Bjerkeli Grøvdal var for overlegen for det. Det eneste måtte være om underlaget og gjørmen kunne spille henne et puss og vippe henne av pinnen. Men ei heller den belgiske gjørmen kunne gjøre noe for å hindre seier til Norge. Hun vant på 33.40.

Italienske Nadia Battocletti innfridde forventningene og løp sterkt på den sisterunden. Hun tok sølvet med et løp på 34.25. Det ble 45 sekunder opp til Bjerkeli Grøvdal, men hun distanserte britiske Abbie Donnelly med 17 sekunder i mål. Sistnevnte tok bronsen.

Maria Sagnes Wågan løp bedre og bedre utover i løpet i forhold til konkurrentene, og holdt fint tempo på sisterunden. Hun løp inn til 18. plass, 2.42 bak Bjerkeli Grøvdal. Ine Bakken ble nummer 41, 3.31 bak.

Like etter målgang kunne man høre at vår norske vinner fortalte at hun følte lettelse over å ha klart gullet.

- Jeg er litt lettet. Jeg hadde veldig lyst til å ta dette tredje gullet. Det var sånn jeg ville gjøre det, sa hun.



NRK fikk snakke mer med den blide vinneren en stund etter løpet:

Hvordan føles det at det tredje strake gullet er i boks?

- Det er veldig deilig. Jeg var spent, men det føltes egentlig som om jeg aldri rykket fra, men bare fikk en luke. Det var bare å ta en runde om gangen og komme seg gjennom gjørma.

- Det er vanskelig å vite hvordan man skal åpne i en slik løype, for det er ikke pusten som er problemet. Det er mer muskulært på grunn av gjørma. Det var om å gjøre å treffe en fart som jeg kunne holde inn, fortalte hun.



Plass Navn Født Nasjon Tid 1 Karoline Bjerkeli GRØVDAL 14.06.1990 NOR 33:40:00 2 Nadia BATTOCLETTI 12.04.2000 ITA 34:25:00 3 Abbie DONNELLY 02.sep.96 GBR 34:42:00 4 Fionnuala MCCORMACK 24.09.1984 IRL 35:00:00 5 Jessica WARNER-JUDD 07.jan.95 GBR 35:20:00 6 Lisa ROOMS 17.06.1996 BEL 35:29:00 7 Cecile JAROUSSEAU 13.03.1993 FRA 35:31:00 8 Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO 25.08.1992 ESP 35:32:00 9 Chloé HERBIET 03.12.1998 BEL 35:34:00 10 Izzy FRY 04.05.2000 GBR 35:37:00 11 Poppy TANK 05.des.97 GBR 35:42:00 12 Marie BOUCHARD 07.12.1993 FRA 35:42:00 13 Cristina RUIZ 16.01.1999 ESP 36:00:00 14 Amelia QUIRK 18.12.1999 GBR 36:03:00 15 Elena BURKARD 10.02.1992 GER 36:12:00 16 Carolina ROBLES 04.12.1991 ESP 36:15:00 17 Juliane HVID 08.apr.98 DEN 36:18:00 18 Maria Sagnes WÅGAN 22.05.1992 NOR 36:22:00 19 Niamh BRIDSON-HUBBARD 19.07.1998 GBR 36:27:00 20 Margaux SIERACKI 17.06.1999 FRA 36:31:00 21 Lisa TERTSCH 01.12.1998 GER 36:33:00 22 Tereza HROCHOVÁ 24.02.1996 CZE 36:37:00 23 Juliette THOMAS 30.10.2000 BEL 36:41:00 24 Eva DIETERICH 29.03.1999 GER 36:44:00 25 Valentina GEMETTO 04.02.1998 ITA 36:48:00 26 Merel VAN DER MAREL 01.11.1999 NED 36:49:00 27 Sibylle HÄRING 07.nov.00 SUI 36:51:00 28 Anna ARNAUDO 18.okt.00 ITA 36:52:00 29 Célia TABET 29.aug.99 FRA 36:55:00 30 Fionnuala ROSS 05.11.1990 IRL 36:56:00 31 Bahar ATALAY 01.10.1998 TUR 36:56:00 32 Victoria WARPY 06.06.1997 BEL 36:58:00 33 Rebecca LONEDO 05.12.1996 ITA 37:05:00 34 Fiona EVERARD 30.09.1998 IRL 37:06:00 35 Cristina ESPEJO 13.10.1994 ESP 37:08:00 36 Marta GARCÍA 01.01.1998 ESP 37:08:00 37 Veerle BAKKER 29.09.1997 NED 37:09:00 38 Mélanie ALLIER 28.12.1999 FRA 37:10:00 39 Mary MULHARE 14.02.1993 IRL 37:10:00 40 Sabina JARZĄBEK 05.12.1993 POL 37:10:00 41 Ine BAKKEN 28.05.1996 NOR 37:11:00 42 Susanna SAAPUNKI 14.10.1992 FIN 37:12:00 43 Imana TRUYERS 07.11.1993 BEL 37:14:00 44 Eilish FLANAGAN 02.05.1997 IRL 37:34:00 45 Militsa MIRCHEVA 24.mai.94 BUL 37:36:00 46 Marta PÉREZ 19.04.1993 ESP 37:37:00 47 Laura MAASIK 05.10.1993 EST 37:40:00 48 Sofie VAN ACCOM 07.06.1989 BEL 37:44:00 49 Roisin FLANAGAN 02.05.1997 IRL 37:47:00 50 Lilla BÖHM 28.09.1994 HUN 38:38:00 51 Sümeyye EROL 15.jun.97 TUR 38:39:00 52 Devora AVRAMOVA 01.03.2000 BUL 39:10:00 53 Semra KARASLAN 18.01.1998 TUR 39:24:00 54 Lisa BEZZINA 05.11.1979 MLT NT 55 Rachel BORG 25.des.93 MLT NT Elisa PALMERO 10.07.1999 ITA DNF Sarah LAHTI SWE DNF Federica Zanne ITA DNF Gabija Galvydyte LTU DNF

Rundetider

Her kan du se rundetidene til de tre beste (samt de to andre norske kvinnene).



Plass 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde Sluttid 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal 5.27 5.41 5.37 5.36 5.36 5.43 33.40 Plass 2 1 1 1 1 2 Nadia Battocletti 5.28 5.41 5.50 5.51 5.48 5.47 34.25 Plass 4 3 3 3 2 3 Abbie Donnelly 5.28 5.40 5.43 5.49 5.58 6.04 34.42 Plass 3 2 2 2 3 ...18 Maria Sagnes Wågan 5.43 6.05 6.06 6.08 6.06 6.14 36.22 Plass 44 39 26 22 18 ...41 Ine Bakken 5.42 6.09 6.17 6.21 6.25 6.17 37.11 Plass 42 43 45 43 43



Kondis kommer tilbake med flere bilder