- Jeg kommer aldri til å glemme denne dagen, sa Kasper Fosser med et stort siml etter at han løp inn til VM-gull på langdistanse like utenfor Kuopio i kveld. Dette var Fossers 3. VM-gull på rad på langdistanse, og etter sølv på mellomdistansen i går smakte dette skikkelig godt:

- Jeg visste at Eirik (Langedal Breivik), som vant i går var min tøffeste konkurrent i dag, og da jeg passerte arena hørte jeg at jeg var litt bak ham. Men han er kongen på mellomdistanse og jeg er kongen på langdistanse, konstaterte Fosser.

For det ble for tøft for Langedal Breivik i dag, han fikk slite hardt like etter passering og ga seg. Dermed endte det med suveren seier til Fosser. I mål var han nesten 3 minutter bedre enn sølvvinner Martin Regborn. Matthias Kyburz – som tok sølvet på langdistansen i Sveits for 2 år tilbake, tok i dag bronse på den tøffe langdistansen.Noe også Fosser fikk føle på:

- Det var ekstremt krevende, med mye stein i bunnen, og vanskelig å finne flyt i orienteringen og god følelse i løpingen. Men jeg bestemte meg bare for at jeg skulle gå rett i alle postene. Dette gjorde han også, og da ble han altså belønnet med sitt 3. VM-gull på rad på langdistanse:

- Løpet er ikke helt prefekt, med tilnærmet. Jeg har gjort veldig lite feil til at det var et såpass langt og tøft løp.

Få feil ble det også for Lukas Liland, han fulgte opp 9. plass fra mellomdistansen i går med 8. plass i dag. Isak Jonsson løp også bra, og ble nummer 14 i sin VM-debut.

Bronse til Benjaminsen på VM-langdistanse!

- Det er deilig med medalje etter 4. plassen i går, sa Andrine Benjaminsen etter mer enn 95 minutters konkurransetid på dagens langdistanse under orienterings-VM i Kuopio i Finland.

Da hadde jenta som ble nummer 4 på mellomdistansen i går revansjert seg, og tatt steget opp på pallen etter krevende orientering i mer en halvannen time i skogene utenfor VM-byen Kuopio:

- Det var et tøft løp, men jeg sto på bra hele veien. Et par steder nølte jeg litt, og jeg fikk en bom på minuttet allerede på første post. Men jeg er fornøyd.

Pallen i dameklassen, med Andrine Bejaminsen på 3.plass. (Arrangørfoto)

Det ble drøye to minutter opp til Simona Aebersold på toppen av pallen. Den sveitsiske løperen var 9 små sekunder foran gårsdagens vinner – Tove Alexandersson:

- De er veldig sterke, og kjeg forventet at det skulle bli tøft å slå dem. Men jeg gjorde et realt forsøk.

-Uansett er jeg fornøyd med individuell medalje.

For Benjaminsen og de norske damene gjenstår nå stafetten på lørdag, og da er hun sulten på mer:

- Vi har et sterkt stafettlag, og det er naturlig å gå for medalje også der. Medaljen i dag var Benjaminsen andre bronse på rad på langdistanse.

Under stafetten får hun muligens med seg søstrene Olaussen-Steiwer. I dag ble Marie Olaussen og Kamilla Steiwer henholdsvis nummer 10 og 12.

Kilde: Norsk orientering

WOC 2025