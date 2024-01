Rennet starter i Pontresina og målgang foregår i vakre omgivelser i Zuos. Begge vinnerene var med å dominere konkurransen fra første meter og var de avgjørende meterne foran sine nærmeste konkurrenter etter noe over to timer lang løpstid.

Herreløpet ble en tøff batalje fra start. Det ble allerede kniving ved første spurtpris etter drøye 5 kilometer. Ved 45 kilometer igjen til mål møter deltakerne den tøffeste stigningen for dagen. Her strakk feltet seg og det kom avgårde en gruppe med omlag 30 løpere. Denne gruppa ble stadig mindre og med solid jobbing av dagens tredjemann som virkelig satte fart da det gjenstod 8 kilometer var det ikke mange som holdt følge. De tre løperne som kom på pallen gjorde jobben og holdt unna for en jagende Runar Skaug athisen som kom på en oppløftende fjerdeplass.

Det ble dobbelt Team Ragde Charge på pallen med Kasper Stadaas først over mål. Hakk i hæl fulgte Johan Hoel. En av dagens mest offensive løpere, Thomas Ødegaarden fra Team Eksjøhus sikret seg den siste pallplassen.

Engadin La Diagonela – Top 3 Men

Kasper Stadaas, Team Ragde Charge, 2:18:57.7

Johan Hoel, Team Ragde Charge, +1.8

Thomas Ødegaarden, Team Eksjöhus, +2.5

Magni Smedås tilbake i storform

Magni Smedås var tilbake forrige helg etter at hun har slitt med en rygg som har gjort de siste ukene inn mot sesongen tøffe. Jenta fra Dalsbygda har trent timesvis med alternativ trening og virket i dag som tilbake i godt gammelt slag. Allerede i den bratteste stigningen i løpet etter 10 kilometer var det bare Smedås og Emilie Fleten fra Team Ramudden igjen i front. Bak duoen i front jaget Kati Roivas, Team Eksjøhus og Anikken Gjerde Alnæs fra Team Ragde Charge. Disse to klarte alldri å tette luka og tiden framover økte jevnt og trutt.

Gjennom hele løpet hjalp de to norske jentene i front hverandre med å holde farten oppe. Da det gjenstod drøye kilometeren kunne man klart se at kampen om den beste posisjonen de siste avgjørende meterne. Bak disse i front var det nå en kamp mellom fire løpere i jakten på den siste pallplassen.

Magni Smedås stod fram som den sterkeste løperen og staket seg inn til en gledelig seier i Sveits. En like glad Emilie Fleten tok en velfortjent andreplass bare 3 sekunder bak seierskvinnen. Team Eksjøhus løperen, Kati Roivas klarte å sikre seg den siste pallplassen nærmere 4 minutter bak de to suverene norske jentene i dagens Ski Classics renn.

Engadin La Diagonela – Top 3 Women

Magni Smedås, Team Eksjöhus, 2:41:31.1

Emilie Fleten, Team Ramudden, +3.0

Kati Roivas, Team Eksjöhus, +3:58.6

