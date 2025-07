Western States 100 miles ble arrangert for 52. gang forrige helg, og årets utgave var blant de heftigste i løpets historie. 369 løpere stilte til start i det legendariske løpet som strekker seg over 100 miles (161 km) gjennom Sierra Nevada-fjellene i California, med start i Olympic Valley og målgang på Placer High School i Auburn. Temperaturen passerte 38 varmegrader i løpet av dagen, og løperne måtte forsere 5500 høydemeter opp og 7000 ned.

I herreklassen ble det en tett duell gjennom hele andre halvdel av løpet mellom amerikanerne Caleb Olson og Chris Myers. Olson stakk til slutt av med seieren på 14 timer og 11 minutter, kun to minutter bak Jim Walmsleys legendariske løyperekord. Myers tok andreplassen på 14.17, mens Kilian Jornet sikret tredjeplassen med 14.19.

Killian Jornets comeback i Western States

Kilian Jornet vant Western States i 2011, men har ikke deltatt i løpet siden. Etter 14 års fravær, gjorde han nå et comeback som vekket oppsikt. I sin egen YouTube-video sier han:

- Dette handlet ikke om å jakte på gamle spøkelser. Det handlet om å utforske hva som fortsatt er mulig når man går ut av komfortsonen.



Killian Jornet like før start. (Foto: Skjermdump Youtube / Nick Danielson)

Han omtaler løpet som en påminnelse om at det fortsatt finnes rom for utvikling, og understreker hvor godt forberedt han følte seg, til tross for at treningen i Norge har foregått i langt kjøligere omgivelser enn varmen i California.

- Jeg var spent på hvordan kroppen ville takle varmen, men jeg følte meg aldri overopphetet. Det betyr at både treningsopplegget og strategien underveis fungerte godt, forteller han i videoen som du kan se lenger ned.

Jornet holdt følge med tetgruppen store deler av løpet og lå jevnt med blant andre Jeff Mogavero i mange mil, før han avsluttet sterkt og nærmet seg Myers i jakten på andreplassen.

- Nå var det bare å gi alt, sier Jornet om innspurten, der han ifølge støtteapparatet kuttet ett minutt per mile på Chris Myers mot slutten. Han endte til slutt åtte minutter bak Myers.



Killian Jornet etter målgang. (Foto: Skjermdump Youtube / Nick Danielson)

Amerikanske Caleb Olson vant. Her fra et intervju med iRundFarMedia. Se video nederst. (Foto: Skjermdump Youtube / iRunFarMedia)



Abby Hall best av kvinnene - raskeste tid på 16 år

I kvinneklassen ble det seier til amerikanske Abby Hall, som vant på 16 timer og 37 minutter. Det er den fjerde raskeste tiden i løpets historie og kom bare to år etter at hun brakk beinet. Kina’s Fu-Zhao Xiang tok andreplassen med 16.47, mens kanadiske Marianne Hogan ble nummer tre med 16.50. Svenske Ida Nilsson, som også lenge lå an til en pallplass, endte på fjerdeplass.



Se nypublisert film om løpet, fra Jornets Youtubekanal

“Dette løpet handler om reisen”, sier Jornet i videoen sin.

- Det er en reise vi drømmer om, forbereder oss til og frykter. Men vi gjennomfører det, og det gjør det alltid spesielt, forteller han.



Norsk perspektiv

Selv om Jornet konkurrerer for Spania, har han de siste årene hatt base i Norge, og var den eneste deltakeren med norsk tilknytning i årets Western States. Tidligere har flere nordmenn markert seg i løpet: Yngvild Kaspersen ble nummer fem i fjor, og Didrik Hermansen tok en imponerende andreplass i 2016.



Resultater 2025

Plass Tid Fornavn Etternavn Kjønn Alder Nasjon 1 14:11:25 Caleb Olson M 29 USA 2 14:17:39 Chris Myers M 29 USA 3 14:19:22 Kilian Jornet M 37 NOR 4 14:30:11 Jeff Mogavero M 31 USA 5 14:36:17 Daniel Jones M 34 NZL 6 14:59:36 Seth Ruhling M 30 USA 7 15:54:29 Ryan Montgomery M 31 USA 8 16:06:52 Hans Troyer M 25 USA 9 16:10:44 Peter Frano M 29 SVK 10 16:22:46 Kai Hiroki M 30 JPN 11 16:37:16 Abby Hall F 34 USA 12 16:47:09 Fuzhao Xiang F 33 CHN 13 16:50:58 Marianne Hogan F 35 CAN 14 16:59:33 Hannes Namberger M 36 DEU 15 17:00:48 Ida Nilsson F 43 SWE 16 17:14:23 Dan Green M 28 USA 17 17:21:52 Fiona Pascall F 35 GBR 18 17:23:47 Hau Ha F 36 VNM 19 17:39:02 Hannah Allgood F 33 USA 20 17:47:26 Caitlin Fielder F 32 AND 21 17:57:24 Keely Henninger F 33 USA 22 18:01:33 Loren Newman M 38 USA 23 18:02:34 Joe McConaughy M 33 USA 24 18:05:56 Johannes Obermueller M 37 DEU 25 18:11:05 Emily Hawgood F 30 ZWE



Se intervju med vinner Caleb Olson

Fra Youtubekanalen iRunFarMedia