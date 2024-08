Sierre-Zinal ble arrangert for 51. gang, og Kilian Jornet vant for 10. gang. Første gang han vant var i 2009 da han løp på 2.35.30. Nå suste han gjennom løypa på 2.25.34 og forbedra sin egen løyperekord fra 2019 med 1 sekund. Sierre-Zinal er et A til B-løp med mål 1100 meter høyere enn start. Totalt skal 2200 høydemeter forseres i løpet av de 31 kilometerne.

Sjøl om Kilian Jornet nærmer seg 37 år og har løpt lange og harde løp siden han var tenåring, holder han fortsatt koken. Konkurransen han møter i fjelløpa blir også stadig hardere, ikke minst fordi stadig flere afrikanske løpere satser på denne typen løping. I årets Sierre-Zinal hadde han kenyanske Philemon Kiriago bare 2 sekunder bak seg, og det var også kenyanske løpere på tredje-, fjerde-, sjuende- og tiendeplass.

Kilian Jornet måtte med andre ord være i bortimot sin livs form for å vinne dette for han relativt korte fjelløpet. Det var han da også ifølge sin egen Facebook-oppdatering dagen før løpet i Sveits:

"Denne treningssyklusen har gått veldig bra fram til nå, og jeg føler at jeg er fullstendig restituert etter Zegama og Isfjorden Skyrace."



Kilian Jornet ble hardt pressa av flere kenyanere, og Philemon Kiriago, som vant i fjor, endte til slutt på andreplass. (Foto: @rising.story_@colinolivero_GTWS_SierreZinal)



Her ligger Kilian Jornet bak Josphat Kiprotich som til slutt ble nummer fire. (Foto: @rising.story_@colinolivero_GTWS_SierreZinal)



I kvinneklassen ble det kenyansk seier til Joyline Chepngeno som vant på 2.54.06. Her var det imidlertid et godt stykke ned til Maude Mathys løyperekord på 2.49.20 satt i 2019.

Britiske Scout Adkin ble nummer to med 3.02.21, mens Norge-bosatte Sophia Laukli endte på sjuendeplass med 3.09.36. Det er en god del dårligere enn da hun vant løpet i fjor på 2.53.17.



Joyline Chepngeno fra Kenya var klart raskeste kvinne i Sierre-Zinal. (Foto: @rising.story_@colinolivero_GTWS_SierreZinal)



Britiske Scout Adkin løp inn til andreplass. (Foto: @rising.story_@colinolivero_GTWS_SierreZinal)



Fjorårsvinner Sophia Laukli måtte i år nøye seg med sjuendeplass. (Foto: @rising.story_@colinolivero_GTWS_SierreZinal)



I tillegg til "halvnorske" Sophia Laukli og Kilian Jornet finner vi seks norske menn i resultatlista. Per Jørgen Buseth fra Singsås ble best av dem med en 189. plass. I alt fullførte 254 kvinner og 1301 menn årets Sierre-Zinal.

Kvinner 1. CHEPNGENO Joyline KEN Milimani Runners 1998 2:54:06,0 2. ADKIN Scout GBR Hoka EU 1993 3:02:21,1 3. FLOREA Monica Madalina ROU Salomon 1993 3:04:29,6 4. KISANG Philaries Jeruto KEN run2gethr OnAG 1996 3:05:52,6 5. SIMION Cristina ROU Stiinta Bacau 1991 3:07:51,0 6. GIBSON Anna USA Brooks Running 1999 3:08:39,9 7. LAUKLI Sophia USA Salomon 2000 3:09:36,1 8. LIACI Oria SUI CABV Martigny 2001 3:10:46,1 9. LELONG Julie FRA ANNECY ATHLETISME 1998 3:12:11,6 10. FIELDER Caitlin NZL Salomon 1992 3:12:54,6 Menn 1. JORNET Kilian ESP NNormal 1987 2:25:34,8 2. KIRIAGO Philemon Ombogo KEN run2gether OnAG 2002 2:25:36,3 3. KIPNGENO Patrick KEN run2gether OnAg 1993 2:26:59,2 4. KIPROTICH Josphat KEN run2gether On Trail 1993 2:31:35,6 5. DELORENZI Roberto SUI Brooks Trail Runners 1997 2:32:26,3 6. MACHOKA PAUL KEN 1998 2:32:35,9 7. CACHARD Sylvain FRA HOKA ONE ONE 1998 2:32:45,8 8. CASTILLO SAENZ Jonathan COL Aire Libre y Aventura 1997 2:32:45,9 9. BONNET Rémi SUI Salomon 1995 2:33:57,5 10. RUTTO Ezekiel KEN Milimani Runners 1990 2:35:21,3 ... 189. BUSETH Per Jørgen NOR Singsås IL 1993 3:22:46,9 317. HAUGEREID Ove NOR Hedmarkens Langspringere 1983 3:40:15,7 423. VILNES Bernt NOR Norconsult BIL 1982 3:52:38,6 456. HANSSEN Aleksander NOR Norconsult BIL 1984 3:57:26,2 575. RAKNES Einar NOR Ekko/Aureosen IL 1986 4:10:29,9 1178. ANDERSEN Fredrik NOR Egersund IK 1977 5:23:41,6



Alle resultat



Lettbeinte løpere la ut fra start i byen Sierre som ligger 560 moh. Mål i Zinal befinner seg 1675 moh, mens høyeste punkt er på 2426 moh. (Foto: @RisingStory_GTWS_SierreZinal__@JustinGalant)