Arborettrimmen er blitt arrangert siden Einar Søndeland startet den i 1978. Deltakerrekorden er fra 1983 med hele 587 deltakere da forøvrig også Grete Waitz deltok. Løyperrekorden på en runde (2,7 km) satte Filip Ingebrigtsen i 2014 og lyder på 7:41:7. På tre runder (8,1 km) har Henrik Ingebrigtsen rekorden med 24:24:2 fra 2013.

Lørdag 16. november ble det 2. løpet arrangert med ganske nær 100 deltakere. I tillegg deltok over 50 barn i Minitrimmen på 600 m. Det første løpet for en uke siden hadde enda bedre oppslutning med hele 189 deltakere som var den høyeste deltakelsen på mange år.

Kiruhura Emmanuel Ntagunga brukte løpet som oppkjøring til EM i terrengløp for The World Athletics Athlete Refugee Team og var med 25:19 under minuttet bak Henrik Ingebrigtsen 11 år gamle rekord. Med det var Sandnes-løperen halvannet minutt raskere enn vinneren i første løp, Tore Høien fra Vigrestad, som med 27:50 løp 6 sekunder raskere enn for en uke siden. Storebror Ingebrigtsen, Kristoffer, var tredjemann i mål i Arboret denne lørdagen, og kona Christina var med 34:08 beste dame på 3 runder.

Største deltakelse var det som vanlig på en runde der 70 stilte til start hvorav halvparten i urangerte klasser under 12 år. Jan Erik Wergeland fra arrangøklubben knep seieren på 8:54, fire sekunder foran Alfred Lauvsnes Hovdet fra Skjalg. Lerke Helland fra Bryne var med 10:23 klar vinner blant kvinnene. Theor Helland, Bryne var bestemann på to runder med 19:27, og Anette Havnen fra Stavanger vant kvinneklassen på 24:55.

På årets siste løp får barna løpe med Narve Gilje Nordås da han sammen med kjæresten Oda Lundeby stiller både som harer på Minitrimmen 30. november. Det blir nok også stas å delta for store og små. (Foto: Sandnes IL)

