Ser man på påmeldingen prosentvis, så er økningen per dags dato mot 2022, på smått utrolige 65 %. Nåværende deltakerrekord er på 3000 deltakere, og ble satt i år 2015. Arrangøren har stor tro på at rekorden blir slått i år og at det blir minst 1000 flere deltakere enn i fjor. Noe som i så fall betyr at det kun er halvmaratonene i Oslo og Bergen som er større i antall deltakere.

Løpsleder Johannes Økland har noen tanker om hva som har forårsaket denne økningen:

- Vi så under Stavanger Marathon at vi hadde en veldig stor økning i deltakelsen. Spesielt gjaldt dette halvmaratondistansen, hvor økningen ville vært på 50 % om vi ikke ble fulltegnet. Vi tror at vi nyter godt av et generelt oppsving i interessen for løping som mosjonsform. Å løpe halvmaraton er også interessant for mange. Vi ser også at mange bedrifter legger til rette for at ansatte melder seg på hos oss. KNM Harald Haarfagre utmerker seg med hele 86 påmeldte. Bouvet er ikke mye dårligere, med sine 60 påmeldte, forteller Økland.



(Foto: Svein Erik Fylkesnes)



Løypa får noen endringer i år

Starten går 84,5 meter etter portalen, mot 15,5 meter før i fjor. På sykkelstien langs Chr. Skredvigs vei, skal vi nå bare halvveis opp den lange “Stokkabakken”. Vi løper nå mot Ytre Ringvei, hvor vi tar til høyre, se piler med gult, forteller Økland.



- I fjor var det eneste året vi ikke holdt oss rundt hovedstien rundt Mosvatnet hele tida. I år skal vi gjøre det igjen og da løpe forbi “Andedammen”.



(Foto: Svein Erik Fylkesnes)





