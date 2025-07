Finske Ilona Mononen stilte som den klare gullfavoritten i kvinnenes finale på 3000 meter hinder. Med sin ferske finske rekord på 9.22,77 fra Frankrike året før hadde hun satt standarden i feltet. Bak henne var spanske Marta Serrano ansett som den største utfordreren, etter å ha notert 9.24,26 som personlig bestenotering tidligere i sesongen. Tyske Adia Budde og irske Ava O'Connor ble også regnet med i medaljekampen.

For hjemmepublikummet i Bergen var det likevel Thea Charlotte Knutsen fra Varegg Fleridrett man var mest spent på. Med personlig rekord og årsbeste på 10.00,15, og etter å ha sikret finaleplassen på tid med 10.03,45 i fredagens kvalifiseringsheat, hadde den norske 21-åringen levert i tråd med det man håpet på forhånd.

Svenske Ebba Cronholm, britiske Emily Parker og franske Clara Entresangle var også nevnt blant outsiderne til plasseringene bak favorittene.



Kvinnenes finale på 3000 meter hinder er i gang. (Foto: Arne Dag Myking)



Det var polske Martyna Krawczynska som la seg i front fra startskuddet gikk, mens Knutsen åpnet mer beskjedent bak i feltet. Finske Mononen la seg fint på tredjeplass gjennom den første runden.

Etter 800 meter var den spanske utfodreren Serrano oppe i front og første 1000 meter ble passert på 3.15. Et skjema til 9.45 til slutt. På den påfølgende runden ble det satt noe mer fart og feltet strakk seg ut. Knutsen hang fint med på fartsøkningen. Med fire runder igjen var de to store favorittene i front. Serrano, med Mononen i rygg.

Passering 2000 meter med de samme i front. Det hadde skilt seg ut en gruppe på fire. I tillegg til Serrano og Mononen, var det tyrkiske Pelinsu Sahin og tyske Adia Budde som hang med. Litt raskere fart nå, med tusenmeteren på 3.11. På dette tidspunktet var Thea Charlotte Knutsen nummer 12, men den plasseringen skulle hun snart forbedre kraftig.



Thea Charlotte Knutsen lå her på 11. plass. (Foto: Arne Dag Myking)

Hinderpasseringene avgjorde for finske Mononen

Det skulle stå mellom spanske Serrano og finske Mononen i dag. Den siste vanngraven ble dårlig passert av spanjolen og Mononen hoppet bokstavelig talt forbi. Serrano kom allikevel tilbake, men en dårlig passering av aller siste hinder ble også avgjørende. Mononen spratt mye mer effektivt over hinderet, og kunne løpe i mål som europamester på tiden 9.30,49. Serrano fulgte på andreplass med 9.30,74 og tyske Budde fikk bronse på 9.32,14.



Det var ferdighetene over hinderet som ble avgjørende for hvem som ble europamester. (Foto: Arne Dag Myking)

Det var nære på for spanske Serrano, men de to siste hinderpasseringene ødela for gullsjansene. (Foto: Arne Dag Myking)

Kjempeløp av Thea Charlotte Knutsen

Knutsen hadde avansert til 10. plass ut på langsiden før passering for siste runde. Hvordan hun taktisk løp den siste runden kjenner vi ikke til, annet enn at hun må ha hentet superkrefter, blitt båret av hjemmepublikummet og løpt superraskt. I mål kom Thea Charlotte Knutsen som nummer seks, på en strålende ny pers - 9.52,93.



Thea Charlotte hadde en meget god dag på jobb. (Foto: Arne Dag Myking)



Hvor fornøyd er du nå, spurte NRK:

- Veldig fornøyd! Det var veldig godt å ta de tre siste og bare stikke avgårde, sa en sprudlende Knutsen.

- Jeg tenkte at topp 10 ville bli vanskelig, men så merket jeg at de tre foran meg var stive. Da klikket et eller annet inn, og da ble det bra.



Hun fortalte videre at hun nå var i lykkerus, og at hun gleder seg til en liten ferie. Hun fortalte også at hun har tenkt mye på å komme seg under 10 minutter på distansen.

- Jeg har hatt så lyst til å komme under 10-tallet nå, og å få det til her nå, etter løpet i går og sånn, det er fantastisk. Da er jeg i form, fortsatte hun. Taktikken underveis var bare å holde hodet kaldt og ta det rolig. Plutselig spredte feltet seg, så da var det bare å henge på, sa Knutsen.



Finsk seier. Ikke helt uventet, men Serrano ga Mononen god kamp. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 3000 meter hinder kvinner

Plass Navn Nasjon Tid 1 Ilona Mononen FIN 09.30,49 2 Marta Serrano ESP 09.30,74 3 Adia Budde GER 09.32,14 4 Pelinsu Sahin TUR 09.37,35 5 Emily Parker GBR 09.45,64 6 Thea Charlotte Knutsen NOR 09.52,93 7 Gréta Varga HUN 09.53,34 8 Ava O'Connor IRL 09.54,35 9 Hanna Ackermann GER 09.56,94 10 Sila Bayir TUR 09.57,10 11 Clara Entresangle FRA 09.57,48 12 Vasiliki Kallimogianni GRE 09.58,13 13 Ebba Cronholm SWE 10.05,52

En høytflyvende finne som ingen kunne tukte i dag. (Foto: Arne Dag Myking)

De tre beste: Tyske Budde fik bronse, Mononen i midten vant gull mens Serrano til høyre drar hjem med sølv. (Foto: Arne Dag Myking)