Denne ganske flate løypa som slynger seg rundt i Gimleområdet innom aktivitetsparken, Gimle gård, UiA, Sødalsmyra, Jegersberg gård og Spicheren, ble lagt slik for å gjøre den bedre rustet til å trosse vinterlige forhold, som aldri helt kan utelukkes i starten av april.

Været ga store problemer ved starten i fjor, men denne gangen var det fantastiske forhold med temperatur tett oppunder 20 grader og et yrende liv på sletta av deltakere i alle aldre.

Det første løpet i Barnas karusell bidro i stor grad til folkelivet med hele 93 deltakere (mot 48 i fjor). Ganske mange av dem på bare 1-3 år måtte ha foreldre eller besteforeldre som ledsagere. Den store flokken med barn og voksne beveget seg som et viltert 17. mai-tog rundt i terrenget.

Voksenløpet samlet totalt 890 deltakere, fordelt på 404 jenter og 486 gutter. 671 av dem valgte kort løype på 3,5 km og hele 219 (nesten 25 %) lang løype på to runder i Milslukeren.

Fra starten av barneløpet på 400 meter.

Fra starten av Milslukeren.

20 beste menn kort løype:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Stian Urdal KBR M25-34 0:11:52 2 Espen Landås Olto vvs M40-44 0:12:34 2 Ken Rosseid Kristiansand Kommune M40-44 0:12:34 4 Tarjei Breiteig Å Energi Bil M45-49 0:12:55 5 Jens Christian Iglebæk Jens Christian Iglebæk / Egen Bedrift M50-54 0:13:02 6 Christoffer Helleland Aamodt B.I.L M35-39 0:13:18 7 Fabian Johannessen Kristiansand Orienteringklubb M15-19 0:13:19 7 John Salvesen NOV BIL M25-34 0:13:19 9 Magnus Westerfjell Azets M35-39 0:13:20 10 Erlend Haaverstad Herreklippen M25-34 0:13:25 11 Steinar Lauvdal Huntonit B.I.L. M40-44 0:13:29 12 Sondre Magnussen Olto VVS M25-34 0:13:52 13 Geir Jernæs Abik M55-59 0:13:55 14 Leiv-Terje Arnevik NAV Agder M55-59 0:14:05 15 Henrik Nagell Gallefoas Sgs (Søgne og Greipstad Sparebank) M35-39 0:14:06 16 Abraham Pettersen Flekkerøy Løpeklubb/ Byggmester Pettersen M25-34 0:14:09 17 Johann Bragdø Kristiansand Kommune M25-34 0:14:11 18 Atle Wandsvik Å Energi M45-49 0:14:21 19 Stein-Erik Scheie Telesport M60-64 0:14:26 20 Kjetil Karlsen Tangen vgs M50-54 0:14:28

20 beste kvinner kort løype:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anne Haaland Simonsen Meventus K45-49 0:13:19 2 Monica Mjåland Thortveit Valle Sparebank K40-44 0:14:12 3 Helen Palmer Uia-Bil K40-44 0:14:23 4 Gina Gallefoss Stray Sshf K25-34 0:14:50 5 Caroline Krogh Andersen Fædrelandsvennen K35-39 0:15:05 6 Marit Gausdal Team Mosjon K55-59 0:15:42 7 Malene Nilsen Egen Bedrift K25-34 0:16:12 7 Gunnhild Ro Sørlandet Sykehus K40-44 0:16:12 9 Marthe Amdal Jakobsen Sørlandet Sykehus Kristiansand K25-34 0:16:16 10 Elisabeth Erikssen Kristiansand Kommune K40-44 0:16:17 11 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL K55-59 0:16:32 12 Kjersti Reiersen Kristiansand S K50-54 0:16:36 13 Silje Refsnes Å Energi Bedriftsidrettslag K25-34 0:17:04 14 Irene Arnevik Repstad Sag K55-59 0:17:28 15 Merete Bruskeland Agder Fylkeskommune K55-59 0:17:40 16 Anne Caroline Bakken Søgne vgs K45-49 0:17:50 17 Ingvild Steinnes Phonero K35-39 0:17:52 18 Jenny Aamodt Oneco BIL K50-54 0:17:53 18 Anne Marie Robstad Hagen Vennesla Kommune K55-59 0:17:53 20 Charlotte Beckmann Finnestad Kristiansand Kommune BIL K45-49 0:18:09

20 beste menn Milslukeren:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Eirik Skarpeid Ingeniørvesenet M25-34 0:19:58 2 Simen Koland Søgne & Greipstad Sparebank M35-39 0:24:33 3 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 0:27:04 4 Torgeir Røynlid Vegvesen M50-54 0:27:48 5 Håvard Blekastad Norconsult M25-34 0:27:50 6 Ismail Yerlikaya Mandagsklubben M25-34 0:28:04 7 Eirik Rosseland Agder Fylkeskommune Bil M35-39 0:28:08 8 Joakim Johnsen IT Regnskap AS M25-34 0:28:19 9 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken Kristiansand M35-39 0:28:29 10 Steffen Sørheim Sørheim Bygg as M35-39 0:29:22 11 Lars Kristian Pedersen Lars Kristian Pedersen / Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M40-44 0:29:39 12 Terje Brådland Bouvet M40-44 0:30:34 13 Ståle Thortveit Kristiansand Kommune M50-54 0:30:37 14 Eirik Kjønø Ingen M25-34 0:30:44 15 Dan Kåre Karlsen Luftforsvaret LSK B.I.L M40-44 0:30:49 16 Glenn Sørensen NOV BIL M35-39 0:30:57 17 Noah Berglihn Ek-Elektro M25-34 0:31:03 18 Joshua Bates Landmåler Sør M45-49 0:31:10 19 Gisle Handegaard Hennig Olsen Is M50-54 0:31:26 20 Preben Isaksen Kristiansand Kommune M45-49 0:31:48

20 beste kvinner Milslukeren:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marianne Kolbeinsvik Egen K35-39 0:25:00 2 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K50-54 0:31:52 3 Marit Penne Kr.Sand Kommune K65-69 0:33:52 4 Teresa Pham Kristiansand Kommune BIL K45-49 0:34:54 5 Marianne K. Bahus UiA Bil K50-54 0:36:03 6 Tuyet-Dung Nguyen Kristiansand Kommune K55-59 0:36:41 7 Silje Straum Gjertsen Søgne K25-34 0:37:01 8 Solgunn Berstad Sørlandet Sykehus Bedriftsidrettslag K50-54 0:37:20 9 Sigrun Drangsholt Kommunen K55-59 0:37:21 10 Sarah Widmer Luftforsvaret LSK BIL K20-24 0:37:54 10 Eli Erikssen Eli Erikssen / Posten Bring I.L. K70-74 0:37:54 12 Greta Levisauskaite NOV K25-34 0:38:17 13 Tomine Sørheim Sørheim Bygg as K15-19 0:38:30 14 Guro Vågsmyr Kristensen Krossen Skole K35-39 0:38:54 15 Line Maria Slettebøe Fædrelandsvennen K40-44 0:39:10 16 Siri Sundal Å Energi K35-39 0:39:28 17 Ingeborg Brattli Lund Kristiansand Kommune BIL K45-49 0:39:37 18 Kamilla Engesland Sørlandet Sykehus K25-34 0:39:48 18 Karianne Sørtveit Agder Regionale Bedriftsidrettslag K45-49 0:39:48 20 Hege Udjus Kristiansand Kommune K45-49 0:40:13

ALLE RESULTATER

Deltakere og arrangører var igjen heldige med været, og løpsmiljøet i Kristiansand viste sitt mangfold med mange varianter av form. Noen var raske og andre tok seg litt lengre tid, men folk koste seg og det var et yrende folkeliv og god stemning under Brannvakta-løpet som var årets første ordinære løp i Terrengkarusellen!

Brannvesenet viste fram sine fine og tekniske biler i målområdet. Brannvesenet har jo en maskot som kalles for Bjørnis, og det er omsorg og trygghet forbundet med denne maskoten.

Kondis slo av en prat med vinneren av Milslukeren, vinneren av kort løype, et av barna, to øvrige deltakere og en fra arrangøren.

Brannvesenet var godt synlig i Brannvakta-løpet.

Maskoten Bjørnis.

Simen Koland (36) - vinner av Milslukeren

Simen Koland med tvillingsønnen Johan som blir 2 år på mandag.

- Løypa var ikke av de mest kuperte men den var tørr og fin. Man kunne holde tempoet oppe hele veien, smiler Simen.

- Det var fantastisk å ta med hele familien her i dag. Høydepunktet varr maskoten Bjørnis og brannbilene. Vi hadde veldig godt oppmøte så vi ble etter hvert tomme for startnumre. Det viser at dette løpet er attraktivt for mange. Jeg løp mye alene, og jeg trengte ikke gå helt i kjelleren før på slutten, sier Simen fornøyd.

Stian Urdal (30) - vinner av kort løype

Stian Urdal.

- Løypa var grei hele veien. Jeg begynte litt for hardt, og dermed ble det seigt på slutten, sier Stian.

- Jeg kunne ikke løpt så mye bedre noen steder. Det var perfekt, og siden jeg jobber i Brannvesenet, så var arbeidsgiveren min her i dag, og det var gøy. Karusellen er bra for alle mosjonister. Man kommer seg ut, og man trenger ikke være topptrent. Man kan velge mellom å gå, jogge eller spurte. Jeg noen kompiser som gjerne skulle vært med. Både det sosiale og konkurransefølelsen er viktig for oss som er her, sier Stian videre.

Tobias Angen-Haddeland (8) - deltaker i barneløpet.

- Jeg løper på ulike steder når jeg trener og så spiller jeg fotball for Donn. Det er ingen fra min klasse som jeg kjenner her i dag, men det er mange barn som er med og løper. Jeg er litt god til å løpe og liker å jogge, og løpe litt fort av og til, forteller Tobias.

Anders Hole (25) - deltaker

Anders Hole.

- Jeg startet rolig i denne løypa. Det var varmt, så det gjaldt å disponere kreftene. Det var viktig å ikke ta ut alt for tidlig i løypa, men heller vente til spurten på slutten, sier Anders.

- De fordelene man kan ha i disse løpene, er hvis man er flink til å løpe i bakker og i terreng. Man lærer seg å bruke musklene som man ellers ikke er vant til å bruke, sier Anders.

- Jeg setter pris på at det er mange som er med. Det er motiverende å holde en god rygg. Arrangementene er ryddige, og det er lurt å holde seg i form, ler Anders .

Eva Moen (65) - deltaker

Eva Moen.

- Jeg er mye ute og går, og karusellen passer meg ypperlig. Den er variert med fin natur. Den korteste løypa er litt kort, så jeg kunne gjerne gått det dobbelte, forsikrer Eva med et smil.

- Jeg liker best at det ikke er for kaldt eller at det blåser og regner, spesielt ille er det hvis det regner. Det er en god atmosfære, og så får man vann og banan etter løpet eller vandreturen, sier Eva som synes at man ikke nødvendigvis trenger å være i deldig god form for å delta i karusellen.

Sigbjørn Justnæs (49) Arrangør fra Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS

Sigbjørn Justnæs.

- Dette løpet heter jo Brannvaktaløpet siden Brannvesenet er med på å arrangerer. Brannvesenet var med på kickoff i år, og i dag arrangerer vi dette løpet sammen med Terrengkarusellen. Da er det ekstra artig at det er så mye folk, forteller Sigbjørn.

- Det er vanskelig å tilrettelegge for barneløp, men det gikk fint. Løpet gikk ikke så langt inn i skogen, og vi var der under løpet. Det er deilig med fint vær og sol. Det er gledelig at det er så mange løpeglade folk her, og det er jo artig at løpingen er kommet skikkelig igang igjen. Det er sunt og bra å løpe slik at man holder seg i form, understreker Sigbjørn.

- Det er viktig å gå hardt nok ut idag, og man bør holde et høyt og jevnt tempo mens man løper for å få ei god tid, forklarer Sigbjørn.