Med Bislett Stadion som base, nydelig sommervær og spennende løyper gjennom byens gater, var rammene for KK mila optimale. Deltakerne kunne som vanlig velge mellom å løpe 5 kilometer og 10 kilometer. Og selvfølgelig var det valgfritt om man ville løpe eller gå.

- Det er utrolig gøy å se så mange kvinner delta og ha det så morsomt, sa arrangør Torhild Viken til Aftenposten.

- Vi ønsker å skape et lavterskelarrangement der alle kan føle seg velkommen, uansett form eller ambisjonsnivå.



En ny pulje ledes ut på banen og mot startseglet. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Løpet er kjent for sin avslappede atmosfære og sitt fokus på fellesskap. Mange deltakere bruker løpet som en sosial begivenhet, mens andre har fokus på å løpe så raskt som mulig.

Arrangementet samlet kvinner fra hele landet, og rundt halvparten av deltakerne var tilreisende fra andre byer. Flere meldte seg på allerede ved målgang i fjor, inspirert av den positive opplevelsen de hadde da.





En ny pulje slippes avgårde ut i Oslos gater. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Feststemning og glade løpere

Stemningen på Bislett Stadion og langs løypene var til å ta og føle på. Med underholdning fra Else Kåss Furuseth og høy musikk var det ingen som kunne unngå å bli revet med. Langs Akerselva og opp mot Sagene sto var det tett med tilskuere som heiet frem deltakerne.

Selv om løpsdagen bød på sommervarme med temperaturer opp mot 25 grader, gjennomførte de fleste deltakerne med et smil om munnen. Etter målgang ventet både goodiebags og bobler for alle, noe som har blitt et populært kjennetegn ved arrangementet.





Pulje 1 og feltets raskeste legger avgårde. Blide jenter på vei ut i gatene. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Resultater 5 km

På 5-kilometeren var det Torhild Dybwad Mathiesen fra Sportsklubben Vidar som krysset målstreken først med tiden 20.18. En sterk seier for Dybwad Mathiesen som løper i klasse 55-59 år. Bak henne fulgte Silje Sande (K45-49) på 21.01 og Caroline V.k Furuholmen (K23-34) på 21.31.



- Dette var et flott arrangement. Så mange kvinner. Dette er helt i Grete Waitz sin ånd, så jeg må si jeg sendte noen tanker til henne underveis i dag, sa vinner Dybwad Mathiesen til Kondis etter målgang. Hun hadde Grete Waitz som sin trener.



Torhild Dybwad Mathiesen er langt fra yngst av deltakerne, men absolutt raskest. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Silje Sande feirer på vei inn til andreplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Caroline Furuholmen sparer ikke på kreftene selv om det kun er noen få meter igjen. Hun ble nummer tre. (Foto: Tom-Arild Hansen)



De 10 raskeste damene på 5 km



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 8331 Torhild Dybwad Mathiesen Sportsklubben Vidar K55-59 00:20:18 2 6711 Silje Sande K45-49 00:21:01 3 5978 Caroline V.k Furuholmen K23-34 00:21:31 4 7199 Ena Pinjo E&E K23-34 00:21:48 5 8367 Alida Hildonen K18-19 00:21:52 6 5932 Karen Elisabeth Hansen K35-39 00:22:21 7 5123 Anne Berit Henriksen K75-79 00:22:36 8 5147 Anne-Grete Henriksen K55-59 00:22:37 9 5899 Julia Smith-Erichsen K14-15 00:22:42 10 5994 Kim Jannike Dahlberg K35-39 00:22:51

Resultater 10 km

Annie Bersagel hadde full kontroll på 10-kilometeren og vant løpet med tiden 35.57. Nærmest henne fulgte Sara Kjeldsen Lie (K23-34) som løp inn til en andreplass på 39.51, mens tredjeplassen gikk til Martine Stokke (K23-34) med 41.39.



- Når det er slike forhold som i dag, så løper man bare for plassering, uten å tenke på tiden, sa Bersagel til Kondis.

- Det er viktig å holde løpet enda mer kontrollert enn vanlig når det er så varmt som i dag, fortalte hun videre.



Løypa ser tung ut på papiret, men Bersagel synes allikevel den er fin og variert.

- Man kommer inn i litt skyggepartier her og der, og innimellom er det folk som krysser over der vi løper. Og i denne løypa kan man ikke sove. Man må hele tiden justere litt i forhold til løypa, med svinger og stigninger, fortsetter hun.





Annie Bersagel vinner soleklart. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Sara Kjeldsen Lie løper smilende inn til andreplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Martine Stokke blir nummer tre, og er like blid som nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen)



De 10 raskeste damene på 10 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 10184 Annie Bersagel K40-44 00:35:57 2 12172 Sara Kjeldsen Lie K23-34 00:39:51 3 11801 Martine Stokke K23-34 00:41:39 4 13101 Liselotte Farstad Norges Bank IL/twr K23-34 00:41:48 5 11744 Marita Solberg Bjerke K40-44 00:42:23 6 13307 Trude Harstad Sparebanken Sør K50-54 00:43:13 7 12969 Nicoline Holme Legestudentenes Idrettsklubb K23-34 00:44:02 8 12829 Live Thorsrud Goodie hunters K23-34 00:44:06 9 10321 Caroline Moskar K35-39 00:44:19 10 13080 Pernille Julsen Mødretrimmen IL K35-39 00:44:28



Løpere underveis på 5 kilometeren. Snart i mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Organiseringen i puljer så ut til å gå smertefritt. (Foto: Tom-Arild Hansen)



En ny gjeng jenter på vei gjennom startportalen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



