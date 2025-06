Kondistreningas virtuelle konkurransetilbud, Kondistrimmen, ble arrangert etter samme mønster som de mange tidligere karusellene, men denne våren som ukesløp. Det ble ikke laget noen nye segmenter men benyttet de etablerte løypene i Elverumtrimmen med start og mål på Strandbygda skistadion. Løypene på de fløyelsmjuke barnålstiene ble oppgardert med permanente skilt i fjor med følgende lengder: 5,3 km, 3,0 km, 1,5 km og 0,7 km.

Fra fellestarten for det første løpet i Elverumtrimmen i vår. (Foto: Kjell Arild Andersen)

Med samkjøring med Elverumtrimmen med fellesstart hver mandag hadde alle valget mellom å løpe virtuelt eller bli pushet av andre. Det var som vanlig ingen begrensning i antall forsøk i ukas løype. Det beste resultatet på Stravas ukentlige leaderboard ble brukt som offisiell tid. Det ble også arrangert en Kondisfinale samme dag som vårsesongen siste løp i Elverumtrimmen der alle kunne gjøre nye forsøk på alle distanser, noe over 30 løpere benyttet seg av. For å gjøre sprinten på 700 meter like utslagsgivende som den drøye 5 kilometeren, ble det benyttet et poengsystem likt verdenscupen i langrenn fra 100 poeng til vinneren ned til 1 poeng for 50. plass eller lavere på hvert av løpene.

Etter sist mandags ønskereprise var det altså ingen tvil om hvem som var "best i byen", nemlig Lene Nylund og Tom Erik Karlsen. Sistnevnte klinket like så godt til med bestetid både på 700 m og 5,3 km samme dag. Bak de suverene vinnerne som begge samlet maksimale 400 poeng, var det jevnt i kampen om plassene på den virtuelle seierspallen i begge klasser. Til slutt holdt Linda Nygården Hanstad unna for Sara Severinsson, og Fredrik Andersen Lindstad knepent foran Henrik Stensby.

Ingen følger Lene Nylund på lokale veier og stier. Her fra Grunnlovsmila i år.

Topp 10 kvinner:

Plass Navn 5,3 km 3,0 km 1,3 km 0,7km Tid Poeng 1 Lene Nylund 21:20 100 11:15 100 4:21 100 2:06 100 39:02 400 2 Linda N. Hanstad 26:13 90 13:41 90 5:16 80 2:21 95 47:31 355 3 Sara Severinsson 24:28 95 13:51 80 5:07 95 2:28 80 45:54 350 4 Helene Berger 27:23 75 13:48 85 5:15 85 2:27 85 48:53 330 5 Linn K. B. Rastad 27:22 80 14:09 75 5:37 75 2:35 69 49:43 299 6 Line V. Hvammen 27:20 85 14:39 69 6:20 52 2:43 66 51:02 272 7 Gunhild Grindjordet 27:54 72 15:03 66 5:45 63 2:59 52 51:41 253 8 Jenny Aamodt 31:06 50 15:18 56 5:37 75 2:33 72 54:34 253 9 Renate Johannessen 32:43 44 15:10 63 5:37 75 2:43 66 56:13 248 10 Grethe M. Børke 29:11 63 15:14 58 5:54 58 2:54 56 53:13 235

Alle resultater Kondistrimmen 2025-kvinner.pdf

Fredrik Andersen Lindstad var nest best i to av løpene og sammenlagt. (Foto: Kjell Aril Andersen)

Henrik Stensby har utallige løp i Elverumtrimmen bak seg og løp seg opp på pallen i Kondistrimmen.

Topp 10 menn:

Plass Navn 5,3 km 3,0 km 1,3 km 0,7km Tid Poeng 1 Tom Erik Karlsen 18:18 100 10:20 100 3:45 100 1:40 100 34:03 400 2 Fredrik A. Lindstad 21:57 95 11:24 95 4:14 90 2 72 39:35 352 3 Henrik Stensby 22:01 90 11:48 75 4:14 90 1:55 90 39:58 345 4 Steffen Johansen 22:24 75 11:53 63 4:23 75 1:58 75 40:38 288 5 Mats N. Hanstad 24:39 48 11:57 60 4:19 80 1:47 95 42:42 283 6 Thomas Rønningen 22:21 80 11:40 85 4:32 60 2:10 54 40:43 279 7 Christoffer Hvammen 22:19 85 11:50 69 4:32 60 2:10 54 40:51 268 8 Amund Sigstad 22:52 66 12:14 52 4:29 66 2:04 66 41:39 250 9 Aksel Ulvang 24:47 42 12:01 58 4:32 60 2:06 58 43:26 218 10 Askild Bø 22:32 69 11:49 72 4:30 63 2:48 13 41:39 217

Alle resultater Kondistrimmen 2025-menn.pdf

Kondistrimmen har i likhet med sine mange forløpere i Elverumskogene siden pandemien ikke som sitt primære mål og kåre vinnere, men gi mosjonister på alle nivåer et ekstar påskudd for å snøre på seg joggeskoene og teste sine kondisjonsmessige grenser. I følge tilbakemeldinger på lavterskeltilbudet er det ikke få personlige triumfer over dørstokkmila - og seg selv - som er innkassert i i løpet av våren. 125 mosjonister har nemlig vært igjennom en eller flere av løypene, og ganske akkurat halvparten av disse har løpt alle fire distansene og er med i trekningen av gavekort fra bl.a Kondis-butikken.