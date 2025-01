Det er gjerne fullt vintervær i dette løpet. I dag (10. januar) ligger det masse snø i traséen, men det er ennå en uke frem, så mye kan skje med været i Bergen.

Bergen Vintermaraton arrangeres for 5.gang lørdag 18. januar 2025. Løypen er den vanlige traséen som benyttes i Maratonkarusellen, med start på Fana Stadion og vending langs Kalandsvatnet. To runder for helmaraton og en runde for halvmaraton.

Ennå er det bare et hundretalls påmeldte til dette løpet, og det er et stykke unna den rekorddeltakelsen som man hadde i Maratonkarusellens forrige løp, Adventsmaraton, som hadde rundt 400 deltakere. Bergen Vintermaraton har ennå ikke kommet tilbake til den deltakelsen som man hadde før pandemien, som var 220 deltakere i 2019.

Men kanskje det kommer seg på den uken som gjenstår med påmeldinger?

