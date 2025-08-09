Startskuddet går som vanlig i Mieron, og rytterne følger den gamle postveien over fjellet og ned mot Maze, i Kautokeino kommune.

Arrangørene forteller at dette er mer enn bare et sykkelritt – det er en historisk reise, en naturopplevelse og en sosial fest på to hjul, og anbefaler mosjonisten å stoppe ved Binges, der serverer Foreningen Bingis verdens beste vafler.

– Vi har gleden av å fortelle at bidusen er tilbake etter pauseår i fjor, forteller rittleder Marit Helene Eira.

– Alle som fullfører rittet får servert bidus ved målgang i Maze. Vi har fått sponset reinkjøtt av Finnmark rein og Stig Rune Valio står for kokingen. Om ikke all bidusen blir spist opp av deltakerne, så sørger vi at våre driftige frivillige spiser opp resten. Vi har faktisk behov for ca. 50 frivillige for å få det gjennomført, sier rittleder Marit Helene Eira.

