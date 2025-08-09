Som tidligere går alle etappene inne på Bruvollen. Underlaget er gress og grus, og f.o.m 2025 vil underlaget inne på selve løpebanen være på en nylagt kunstgressbane. Etappene varierer fra 80-1200 meter med to vekslingsfelt.

Stafetten har deltakere i alle aldre og nivåer. I tillegg til aktive friidrettslag er det klasser for barn, mosjonister og bedriftslag. Arrangementet ble relansert etter pandemien, og i 2024 samlet stafetten over 150 løpere fordelt på 27 lag. I år utvider arrangørene med mer publikumstilbud, matservering og barneaktiviteter og arrangørene håper å samle minst 50 lag.

