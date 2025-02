Siden det første rennet i 1922 har Vasaloppet vokst til å bli verdens største langløp på ski. Over 637.000 løpere har fullført de ni milene mellom Sälen og Mora, og i år er det som vanlig stor interesse for det klassiske langløpet. 15800 løpere er påmeldt til hovedrennet, mens hele Vasaloppets vinteruke samler rundt 57000 deltakere.

Vasaloppet starter tradisjonen tro klokka 08:00 søndag morgen, og millioner av TV-seere verden over vil følge rennet direkte.

Fleten jakter historisk triumf

Blant de største forhåndsfavorittene i kvinneklassen er Emilie Fleten, som har vunnet de to siste utgavene. Ingen kvinne har tidligere vunnet tre år på rad, og Fleten har dermed muligheten til å skrive historie.



Emilie Fleten går for historisk seier. Her fra Skareverennet i 2023. (Foto: Arne Dag Myking)



I herreklassen er spørsmålet om svenskene endelig kan få en seier igjen. Det har ikke skjedd siden 2012. Torleif Syrstad fra Norge tok seieren i fjor, og det er ikke usannsynlig at han vil kjempe i toppen også i år. Eller er det nå Stian Hoelgaard skal slå til? Mannen som var på pallen fem år på rad, fra 2015 til 2019, men som fortsatt har til gode å vinne.

Rekordtider og spurtpriser

Gjeldende rekordtider i Vasaloppet er 3.50.06 for kvinner (Astrid Øyre Slind, 2022) og 3.28.18 for menn (Tord Asle Gjerdalen, 2021). En rekordbonus på 50000 svenske kroner venter dersom noen klarer å forbedre disse tidene.

Det er i tillegg sju spurtpriser underveis i løpet, der Evertsberg kanskje er gjevest med 10.000 kroner til første løper gjennom punktet. Totalt er premiesummen i Vasaloppet 2025 på 622.000 svenske kroner. Vinnerne får selvfølgelig den gjeve dalahesten, en seierssjekk på 101.000 kroner og den tradisjonelle kransen ved målgang i Mora.

Det er folksomt opp den første bakken i Vasaloppet. (Foto: Vasaloppet)

Økning i utenlandske deltakere

Mer enn 4000 av de påmeldte løperne kommer fra 55 ulike nasjoner. Norge står for den største andelen av deltakere utenfor Sverige, med 1380 påmeldte. Det er en økning på hele førti prosent fra i fjor. Finland, Danmark og Tyskland er også sterkt representert. Nederland er for første gang inne på topp 10-listen over de mest tallrike nasjonene i rennet.

Northug må stå over

En som hadde håpet å stille til start i årets Vasalopp, er Petter Northug. Han har vært gjennom en sykdomsperiode med NORO-virus og må dermed kaste inn håndkleet.

- Jeg har ingen sjanse sånn kroppen er nå, sa Northug til TV2 denne uken.

I stedet for å gå rennet skal han jobbe som programleder for TV2s dekning av ski-VM fra Trondheim.

Direkte på TV og nett

Vasaloppet 2025 sendes direkte på både radio, TV og nett. Sveriges Television (SVT) har sendt løpet hvert år siden 1992, og årets sending blir den 29. gangen kommentatorene Jacob Hård og Anders Blomquist loser seerne gjennom dramaet i de svenske skogene. Norske seere kan følge løpet på NRK1 fra 07:50 søndag morgen, og videre på NRK2 fra klokka 11:50.

For de som vil følge enkeltløpere, er Vasaloppets offisielle app en god løsning, der man kan sjekke passeringstider og følge utviklingen i rennet i sanntid.



Starten i 2024. (Foto: Vasaloppet)