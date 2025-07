Den tolvte utgaven av Skyrunning European Championships finner sted I Corteno Golgi og Aprica, I Italia 3. – 5. juli.

Det konkurreres i tre disipliner: VERTICAL, SKY og SKYULTRA:

3. juli – VERTICAL – Aprica Vertical, 4,5 km langt med 960 m vertikal stigning

5. juli – SKYULTRA – SkyMarathon (Maratona del Cielo), 42 km langt med 2700 m vertikal stigning

5. juli – SKY – Halv SkyMarathon – 23 km langt med 1864 m vertikal stigning

Mesterskapet arrangeres av International Skyrunning Federation.

Det kommer lag fra 27 nasjoner. Fredag ​​blir en hviledag.

Det er ikke publisert noen deltakerliste for mesterskapet, men arrangøren informerer om at Stian Angermund stiller. Han er dobbel gullmedaljevinner i Skyrunning-VM i 2016 og verdensmester i fjelløp både i 2022 og 2023. På arrangementets sider forteller han:

«Jeg gleder meg til å løpe et ekte SkyMarathon i skyrunningens hjemland, Italia. Jeg elsker løp som tar oss til topper og langs fjellrygger. Det er her skyrunning virkelig kommer til sin rett. Norge har et sterkt lag, og jeg gleder meg til å konkurrere sammen med dem og utøvere fra andre nasjoner.»

