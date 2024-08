Kondis har tatt en prat med en av arrangørene

Frode Rønneberg forteller litt om hinderløp i Norge og Sulahinderet.

– Hinderløp har blitt en offisiell sport under NIF fra i fjor med første NM i fjor. I år finner NM sted under Romerikets Råeste. Av øvrige norske løp så er vel de mest kjente Navy Race, Trolljeger, Bootcamp Hønefoss osv. Av de større kommersielle så er det Tough Viking (ikke i Norge i år), og Toughest (målgang opp Holmenkollen) som er mest kjent.

Sulahinderet arrangeres for fjerde året på rad. Arrangøren har et godt samarbeid med lokalt næringsliv, men sliter mest med å bli et kjent navn i regionen.

Sulahinderet

Løpet er et hinderløp rundt Vassetvatnet i Langevågen på ca. 6,5 km lørdag 24. august. Det er et løp for både store og små med mange ulike utfordringer, samhold og glede!

Det er ulike klasser. Konkurranse og syrefest for famile, mosjon og bedrift. Løpet går hovedsakelig på tursti med innsalg av vann, skog og myr. Delta alene eller sammen med andre.



Informasjon om klassene

Påmelding og mer informasjon på EQ timing siden til Sulahinderet.

Sulahinderet 2023. Foto: Pål-André Måseidvåg