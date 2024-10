Som flere ganger tidligere arrangeres flere store terrengløp på Østlandet på samme dag. Lørdag 12. oktober har løpere mye å velge i, når både Furumomila, Nøklevann rundt og Ivar Formoes minneløp går av stabelen. I tillegg arrangeres NM i terreng lang løype på søndag.



Furumomila -Et bredt tilbud for hele familien

Furumomila er et populært familiearrangement som trekker deltakere i alle aldre til Furumo Idrettspark. Det tilbys aktiviteter for alle nivåer, fra de aller minste som kan delta i Minimil, til mer erfarne løpere som utfordrer seg selv i 10 km-løypa. Årets arrangement byr i tillegg på turmarsj og den tradisjonsrike Hjallismarsjen for eldre deltakere. Som alltid er det lagt opp til en dag full av aktivitet og fellesskap.



Riggingen er i full gang før lørdagens løp. (Foto: Furumomila på Facebook)



Programmet for dagen

Kl. 10.00-12.00: Turmarsj (5 eller 10 km) og Minimil (600 m) for de minste

Kl. 12.15: 1,5 km terrengløp for barn opptil 12 år

Kl. 13.00: 5 km terrengløp for alle over 12 år

Kl. 14.00: 10 km terrengløp for alle over 12 år

Kl. 14.15: Premieutdeling for 5 km-løpet

Kl. 15.20: Premieutdeling for 10 km-løpet



Flere premier og fartsholdere

I år deles det ut pengepremier, gavekort, medaljer og pins til deltakerne. Løpet byr også på fartsholdere på både 5 og 10 km, noe som gir løperne en ekstra hjelp til å holde riktig tempo. Furumomila har rykte på seg for å være en rask terrengløype, og deltakerne kan forvente en lettløpt runde i skogen.

I skrivende stund er 616 løpere påmeldt til 10 km-løpet, mens 206 har meldt seg på 5 km. Furumomila har alltid hatt godt oppmøte, og arrangøren håper på en stappfull stadion også i år.



Løyperekorder

10 km:

Karoline Bjerkeli Grøvdal 32.55,9 (2014)

Sondre Norstad Moen 29.16,0 (2010).



5 km: Karoline Bjerkeli Grøvdal 15.47,7 (2012)

Sindre Løchting 14.45,2 (2014).





Karoline Bjerkeli Grøvdal innehar løyperekorden for kvinner. Den satte hun i 2014. (Foto: Stian S. Møller)



En opplevelse for hele bygda

Furumomila har gjennom årene blitt en viktig møteplass for lokalsamfunnet. Med innslag som stands fra lokale lag og foreninger, blir det mye mer enn bare et løp. Arrangørene håper at Furumo Idrettspark vil summe av aktivitet og at alle, uansett nivå, får en minnerik dag i skogen.



