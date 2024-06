Det er FIL AKS-77 som i samarbeid med Knarvikmila arrangerer årets NM i maraton. Påmeldingen til NM er nå stengt, men det er mulig for alle å melde seg på både maraton og halvamaraton frem til start, men da er man ikke med i norgesmesterskapet.

På startlisten for menn står de siste årenes vinner av maratondistansen i Bergen City Marathon, Tage Morken Augustson. Han er også regjerende norgesmester på maraton, så vi antar at han er en sterk favoritt til årets NM-tittel. I hvert fall siden Ebrahim Abdulaziz ikke står på startlisten.

Av utfordrere ser vi at Jarand Blom stiller til start. I fjor skjøv han Tage ut av pallen i Sørfjorden halvmaraton. Thomas Førland Asgautsen er en annen sterk løper i dette feltet.

Gode løpere er også Arne Kalland-Olsen og Bjørn Tore Kronen Taranger, som begge har levert maratonløp under 2:40, men de skal ha en veldig god dag for å true Tage Morken Augustson.



Tage Morken Augustson vant i år Bergen City Marathon. (Foto: Arne Dag Myking)

På listen over de påmeldte kvinnene ser vi Siri Schøne Ness, Silje Eklund og Maryna Novik, som alle tre har levert maratonløp rundt 2:50 tidligere.

Siri Schøne Ness tok en sølvmedalje under NM i halvmaraton i forrige måned, og hun har tatt sølvmedaljer under NM i maraton i både 2022 og 2023.

Silje Eklund tok NM-gullet i maraton i 2021, og bronsen året etterpå.

Lina Rivedal er også et sterkt navn her. Hun har stort sett holdt seg til litt kortere distanser, men hun vant årets Solastranden Halvmaraton på 1:18, så hun kan absolutt blande seg inn her.

Av de mer interessante navn på startlisten til Knarvik Maraton ser vi den danske toppløperen Thijs Nijhuis. Han er påmeldt halvmaraton, der han har en personlig bestetid på 1:02:46.

Vi tipper at han vinner halvmaraton i Knarvik.

Knarvik Maraton - hjemmeside og påmelding



Her er Thijs Nijhuis under et løp på Fana Stadion.