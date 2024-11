I fjor var det 299 fra Norge som fullførte New York City Marathon – med Anders Myhre Sjurseth (2.21.41) og Hilde Losgård Landheim (2.58.31) som de to raskeste. Vi har ikke noen oversikt over norske deltakere i årets løp, men det er god grunn til å tro at det er ca. like mange norske på plass i år. En av de mest profilerte er Jann Post som i sin Strava-oppdatering i dag skrev at det var "deilig å være tilbake" etter å ha løpt en rolig tur i Central Park i etterkant av den lange reisa over Atlanteren.

New York City Marathon arrangeres for 53. gang, og i den 52. utgaven fullførte hele 51453 løpere fra 148 forskjellige land. Gjennomsnittstida i den noe kuperte løypa som går gjennom byens fem bydeler, var på 4.39.47.

Atskillig fortere vil det gå i elitefeltet. Værmeldingen forteller om kjølig vær og sol med en lett bris fra nord. Det siste vil i tilfelle bety motvind i storparten av løypa.

To av de største favorittene er fjorårsvinnerne, Helen Obiri fra Kenya og Tamirat Tola fra Etiopia. Obiri var tidligere en eminent baneløper med blant VM-gull og to OL-sølv på 5000 m. De seinere åra har hun satsa mest på maraton, og i fjor vant hun New York City Marathon på 2.27.23. Også i år har formen vært god med seier i Boston Marathon på 2.22.37 og bronse i OL i Paris på 2.23.10.

Men hun vil møte tøff motstand fra blant annet Sharon Lokedi som vant i 2022, og Tirunesh Dibaba som er mest kjent for sine meritter som baneløper. Hun er nå blitt 39 år og er mor til tre, og det spørs nok om hun er den samme spruten i steget som hun hadde i glansdagene. Det er også med mange sterke amerikanske løpere og flere gode kenyanske og etiopiske løpere i tillegg til de nevnte.



Helen Obiri fra Kenya vant i fjor og vil prøve på det samme i år. (Foto: New York City Marathon)



Ny Tola-seier?

På herresida er Tamirat Tola den største favoritten. Han vant i fjor på 2.04.58, noe som var ny løyperekord. Han har etter det tatt OL-gull på maraton i Paris, der han også satte olympisk rekord. Fra før har han både gull og sølv på distansen fra VM, så den 33 år gamle etiopieren er virkelig en klasseløper.

Men feltet i New York er sterkt, og maratonløp er gjerne uforutsigbare, ikke minst i kuperte løyper der det gjerne blir taktiske løp. Bashir Abdi fra Belgia som tok sølv i OL i Paris og bronse i OL i Tokyo, er en av utfordrerne. Geoffrey Kamworor som har vunnet New York Marathon to ganger før, har garantert lyst på sin tredje seier. To andre – Evans Chebet og Albert Korir – stiller til start med hver sin tidligere seier i New York. Og også på herresida stiller flere av de beste amerikanske løperne.





Tamirat Tola som i fjor satte løyperekord, er den store favoritten. (Foto: New York City Marathon)





Som en oppvarming til maratonløpet ble det helga før løp arrangert Kids KIckoff i deler av den samme løypa i Central Park. (Foto: New York Road Runners)





Høsten er for tida på sitt vakreste i Central Park til glede for både små og store løpere. (Foto: New York Road Runners)





Eurosport 1 Norge har sending fra New York City Marathon fra klokka 14.30 søndag 3. november.