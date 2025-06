Lørdag 7. juni går startskuddet for årets utgave av The Arctic Run. Etter en solid debut i 2024, kan arrangøren nå ønske hele 2500 løpere velkommen til Vesterålen – mer enn dobbelt så mange som i fjor.

– The Arctic Run handler om mer enn løping. Det er et stort samarbeidsprosjekt for hele Vesterålen. I fjor opplevde vi et utrolig samspill mellom kommunene, fylkeskommunen og næringslivet. Det engasjementet bygger vi videre på i 2025, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Sport.

The Arctic Run har sin opprinnelse i Hadsel Maraton som ble arrangert første gang i 1987.

Løpere fra hele verden

Løpere fra 33 nasjoner – inkludert Sør-Korea, Colombia og Singapore – er påmeldt. Storbritannia og Spania er blant de største nasjonene, og over halvparten av deltakerne er tilreisende.

– Vårt samarbeid med Paris Marathon hjelper oss med å gi The Arctic Run internasjonal oppmerksomhet. At flere hundre løpere fra hele verden har meldt seg på, viser hvilken internasjonal appell The Arctic Run allerede har fått, sier Knut-Eirik Dybdal som mener The Arctic Run tilbyr noe helt unikt.

– The Arctic Run er et helt unikt løp i internasjonal sammenheng. Det er verdens eneste maraton som går rundt en øy – med fjell på den ene siden og havet på den andre.

Maratonløypa går rundt hele Hadseløya.

En hel helg med opplevelser

Fredag formiddag kl. 08.00 arrangeres det en inspirasjonsseminar på Scandic Sortland, med innlegg fra The Arctic Run, Vesterålsrådet, Vidar Løfshus, Magdalene Lind og Breaking Marathon Limits.

Fra kl. 19.00 arrangeres det «Pasta Party» i Stokmarknes, med live podcast med «Breaking Marathon Limits», felles visning av de norske fotballherrenes VM-kvalifiseringskamp mot Italia, og Diamond League. Billetter til Pasta Party kan kjøpes på stedet.

Lørdag kveld avsluttes The Arctic Run med stand-up av Erlend Osnes og After Party – alt samlet på hotellet i Stokmarknes.

