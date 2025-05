Om det er snø, islagt overflate på Sognsvann eller sommerlige forhold - ingenting stopper Råskinnet. I år er det klart at arrangører, og ikke minst deltakere som skal ut i vannet, slipper både snø og is.



Lørdag 3. mai er det igjen klart for å slippe seg løs i myrer og på grusveier rundt Sognsvann i Oslo. Råskinnet har etablert seg som et sikkert vårtegn for terrengløpere i hovedstadsområdet.

Temperaturen i Sognsvann er muligens noe varmere enn her i 2023. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Hovedløpet Råskinnet er på omtrent 9 km og byr på brutale motbakker, glatte partier og tunge myrstrekk. Her testes både krefter og viljestyrke, og alle som kommer seg til målstreken, kan smykke seg med tittelen som et ekte Råskinn. Deltakere i hovedløpet må fylle 15 år i løpet av året. Starten skjer i puljer basert på antatt 10 km-tid, og løypa endres hvert år etter forholdene.

Løp for hele familien

Råskinnet er mer enn bare et brutalt terrengløp. Arrangementet rommer også Råtassen og Knøttetassen, som gir barn og ungdom en smakebit på terrengløping.

Knøttetassen er for barn fra 6 til 9 år, med en løype på ca. 900 meter som gir de yngste en trygg, men morsom utfordring. 10-åringer kan også delta her.

Råtassen er for barn og ungdom fra 10 til 15 år, og går over omtrent 3 km. Her er det puljeinndeling etter alder (10 år, 11/12 år, 13/14 år og 15 år), og terrenget byr på en solid utfordring – men fortsatt med fokus på mestring og moro.



Knøttetassen 2024. (Foto: Sylvain Cavatz)

Fra Råtassen 2024. Man bør snøre skoene godt hvis begge sko skal bli med hjem fra Sognsvann. (Foto: Sylvain Cavatz)

En annerledes og uhøytidelig treningsøkt

Råskinnet passer for alle, uansett ambisjonsnivå. Her handler det ikke bare om tid og prestasjon, men også om å utfordre seg selv og ha det gøy i naturen. Å bli møkkete, våt og kanskje litt sliten er en del av pakka.

Klikk her for påmelding og mer informasjon