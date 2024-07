Årets Sjusjøritt er identisk med fjorårets vellykkede utgave med unntak av det er innført egen gravelklasse som starter fem minutter bak hovedrittet. Som i fjor går ungdomsrittet i samme trasé som hoverrittet uten tid og rankering.

Arrangørene var godt fornøyd med en økning fra 130 til 180 deltakere i 10. årsjubileet i fjor, og påmeldingen så langt tyder på omtrent samme antall også på lørdag. Det arrangeres også barneritt i en runde på 1 km rundt stadion der 6-7 åringer sykler en runde, 8-10 åringer sykler to runder og 11-12 år sykler tre runder.

Bjørn Mathisen (75) fra Sarpsborg SK er som eldste deltaker klar for nok et ritt på Sjusjøen. Her med en mil igjen til mål i fjorårets utgave. (Foto: Rolf Bakken)

Relevant Birken-test

Rittet med start og mål på Sjusjøen Langrennsarena er 56 km langt med ca. 1300 høydemeter i det flotte fjellterrenget i området Sjusjøen, Pellestova, Hornsjø og Åstadalen. Rittet går stort sett på grusvei med noen kortere terrengpartier og bør passe både aktive syklister og mosjonister. Den siste delen av løypa fra toppen av Rosinbakkene er identisk med traséen til Birkebeinerrittet som går om en måned.

Ferske løyperekorder

Det ble satt to nye løyperekorder under de flotte forholdene i fjor da Martin Røste Omdahl fra Raufoss & Gjøvik SK forbedret løyperekorden med tilnærmet tre minutter til 1:35:44. Elise Utne fra Bardu IL ble ny løyperekordholder for kvinner på 1:49:48. Martin Røste Omdahl stiller opp for å forsvare seieren i år, og vil nok få hard konkurranse bl.a. av årets vinner av Trysil-Knut rittet for en måned siden, Kristian Klevgård.

Martin Røste Omdahl da han avgjorde Sjusjørittet i Rosinbakkene 12 km før mål i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Reportasje og bilder fra fjorårets ritt: Sjusjørittet med løyperekorder og pen økning i den 10. utgaven

Kondis vil også i år dekke rittet med repotasje og bilder fra løypa.