St. Hansgaloppen byr på lett kupert løype som tar deltakerne gjennom et fantastisk landskap med utsikt over det vakre Maridalsvannet. Den grønne naturen rundt og det sprudlende blomsterlivet gir en perfekt ramme for dette kveldsløpet.

Løpsarrangør Sørbråten idrettslag ved Cecilie Bjørnstad Engblad lover en begivenhet fylt med løpeglede, naturskjønne omgivelser og den herlige duften av nystekte vafler:

– Jeg gleder meg aller mest til løpsglede, folkene, smilene og latteren, sier hun.

Deltakerne kan velge mellom kort og lang løype, på henholdsvis 8,5 og 14,5 kilometer – begge med start klokka 21:00 og målgang ved Maridalen skole.

– Stemninga langs løypa og den uforglemmelige lukta av vafler i målområdet gir en sommerferiefølelse som setter stemninga for St. Hanshelga, sier Bjørnstad Engblad.

Løpsarrangør Sørbråten idrettslag ved Cecilie Bjørnstad Engblad Cecilie Bjørnstad Engblad er løpsarrangør for St. Hansgaloppen ved Sørbråten idrettslag. (Foto: arrangør)

Et løp for alle

Løpet er åpent for alle som ønsker å løpe, jogge eller gå, uavhengig av nivå. Enten du er en meget rask løper eller ønsker å ta det rolig og nyte turen, er St. Hansgaloppen den perfekte anledning.

Cecilie Bjørnstad Engblad oppfordrer så mange som mulig til å melde seg på:

– Dette er en begivenhet for alle! Å føle samholdet og den vennlige konkurransen gjør dette løpet til en opplevelse ut over det vanlige, sier hun.

Som kvelden nærmer seg, vil Maridalen være fylt med energien fra ivrige deltakere og heiarop fra tilskuere.

– Enten du er ute etter å sette personlige rekorder, eller bare ønsker en hyggelig kveld med natur, løping og fellesskap, er St. Hansgaloppen et arrangement du ikke vil gå glipp av!

Påmeldingsfrist: 19.juni.