Over 14.000 syklister påmeldt til et av helgens fem ritt med målgang i Mora:

Fredag 8. august: Ungdomscykelvasan, 32 km, start Oxberg

Fredag 8. august: Cykelvasan 30, 32 km, start Oxberg

Fredag 8. august: Cykelvasan Öppet Spår, 95 km, start Sälen

Fredag 8. august: Cykelvasan 45, 45 km, start Oxberg

Lørdag 9. august: Cykelvasan 90, 95 km, start Sälen

Som et supplement til Vasaloppets sommeruke 2025 arrangeres også Hemmavasan i samme periode som de ordinære løpene, fredag 8. august til og med lørdag 16. august. Her kan man delta både på sykkel og løp i den digitale Vasalopparenaen hvor som helst i hele verden.

Vasaloppets sommerukeavsluttes med løp 15.–16. august, med de individuelle løpene Funkisvasan, Trailvasan 10, Trailvasan 30, Ultravasan 45, Ultravasan 90 og Vasastafetten.

Fra starten på Cykelvasan 2024. (Foto: Ulf Palm)

Fun-facts:

Cykelvasan 2025 har deltakere fra 36 forskjellige nasjoner. De største nasjonene bortsett fra Sverige er Norge, Finland, Tyskland, Danmark, Nederland, Storbritannia, Tsjekkia, Frankrike og Sveits.

Deltakerne i Cykelvasan 2025 er i alderen 7 til 86 år! Gjennomsnittsalderen er 44,0 år. De vil anslagsvis sykle til sammen 1 098 958 km, som tilsvarer 27 runder rundt jorden!

Når det gjelder Cykelvasan 90, er det registrert 35 deltakere som har deltatt i alle 16 årene (inkludert Hemmavasan) i år.

Cykelvasan 90 starter ved Vasaloppstarten i Sälen, og rittet passerer alle de klassiske Vasaloppets kontrollene. Totalt 95 kilometer på skogsveier og oppbygde stier over myrområder, gjennom lett furuskog, forbi fjellhytter og enger ned til målstreken i Mora. (90 kilometer skogsvei/grusvei og 5 kilometer asfalt.)

Nyheter 2025:

Starten er flyttet frem i år, slik at første start for kvinneeliten blir klokken 08:00. Herreeliten starter klokken 09:00, mens startgruppene for mosjonsklasser starter hvert femte minutt med start klokken 09:15.

Startbakke har fått et jevnere underlag, for å muliggjøre to eller tre gode spor i bredden helt opp til det høyeste punktet for å få til en mer rettferdig åpning av løpet.

Cykkelvasan 90 er én kilometer kortere i år, 95 km sammenlignet med de foregående 96 km, siden løypa er ført rett frem ved posten i Risberg.

Ved Mora skistadion pågår det for tiden arbeid med å bygge en ny rulleskibane, noe som betyr at for alle sykkelritt vil løypa bli trukket langs Hedvägen mot skistadionet, og i stedet for bratte bakker både oppover og ned, får rytterne en lettsyklet grusvei som avsluttes med en nedoverbakke med 3 km igjen til målportalen

Norske favoritter

I 2024 vant Jenny Rissveds og hennes danske kjæreste Simon Andreassen henholdsvis kvinne- og herreklassen. Men ingen av dem stiller til start i år. Likevel er det et utrolig sterkt og interessant startfelt.

Når kvinneeliten starter klokken 08:00 er det flere på startstreken som har tatt hjem pallplasseringer i Cykelvasan de siste årene, inkludert de to norske vinerne Elisabeth Sveum (2019) og Hildegunn Gjertrud Hovdenak (2014 og 2018).

På herresiden stiller Norge som vanlig med mange sterke ryttere. Kristian Klevgård, som vant Cykelvasan i 2021 og 2023 får selskap av Østen Midtsundstad (nummer to i 2023), Tormod Weydahl (nummer fem i 2023), Jonas Amundsen og Håvard Gjeldnes. I tillegg stiller hele det sterke Hunton Hardrocx-laget med Vidar Mehl, Eskil Evensen-Lie, Martin Røste Omdahl og Emil Hasund Eid. De har sikret seg topplasseringene i Cykelvasan tidligere med Emil Hasund Eid på andreplass både i 2018 og 2024 som best.

Premiepotten

Sortpriser på 3000 SEK deles ut til den første i kvinne- og herreklassen som passerer Vasaloppets høyeste punkt og i Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Oxberg, Hökberg og Eldris. Fjellprisen på 5000 SEK deles ut til første kvinne og mann som når Evertsberg. Førstepremien i både kvinne- og herreklassen er i år på 40 000 SEK. Total premiepott er hele 288 000 SEK.

Hele pressemeldingen

Vasaloppets nettsider

Vasaloppet på facebook

Live resultater