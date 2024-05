Tidligere var det egne arrangement for trappeløpet og det klassiske motbakkeløpet, men i fjor ble begge disse kombinert i ett arrangement, og det ble i tillegg supplert med et nytt trail-løp. Alle disse er nå en del av Ulriken Opp, som går på lørdag 25. mai.

Nytt av året er at det blir oppvisningsløp av Cani Cross, som er et samløp mellom hund og løper, koblet sammen med en strikk.

Ulriken Opp

Lørdag 25. mai

Starttidspunkter:

Fra 10:30 Grieg Oppstemten Opp konkurranse

12:00 Fellesstart Montana Classic Mosjon

11:30 Fellesstart Drevelin Stormfuglen Trail konkurranse

God deltakelse i konkurranseklassen

I terrengløypen Drevelin Stormfuglen Trail er det påmeldt en del sterke motbakkeløpere, så her vil det bli kamp om pallplassene regner vi med. Blant kvinnene ser vi at både Eli Anne Dvergsdal, Iga Kopiec, Nora Markhus, Lisbet Malm, Tine Alfstad Olsen og Maria Erichsen Øverland er påmeldt. Fjorårsvinner Anita Iversen Lilleskare er ikke med i år, hun skal i stedet prøve motbakkeformen i det legendariske spanske løpet Zegama-Aizkorri.

Blant mennene ser vi at startlisten blant annet inneholder Espen Roll Karlsen, Erland Eldrup og Thorbjørn Ludvigsen.

Man kan altså velge mellom tre ulike løyper, som alle ender på Ulrikstoppen (under masten).

Montana Classic

Dette var løypen for det opprinnelige Ulriken Opp i 2007, "den klassiske".

Grieg Oppstemten Opp

Dette går opp trappene som ble bygget av sherpaer for noen år siden, Oppstemten.

Drevelin Stormfuglen Trail

Denne løypen var ny i 2023. Traseen er en "trail-løype" (stiløping) med god variasjon på grus, terreng og variert med opp og ned løping, men mest opp.



Løypekart for Drevelin Stormfuglen Trail.

Slik gikk det i fjor:

Anita Iversen Lilleskare og Stian Angermund vant den nye trail-løypen i Ulriken Opp

Du kan velge å bruke trappene helt til topps i Ulriken Opp.

Her er Ane Brekke på vei opp Drevelin Stormfuglen Trail, terrengløypen som gjør noen omveier til toppen. I fjor ble Ane nummer tre i denne løypen, men nå som Anita Iversen Lilleskare ikke stiller så kan det godt være at det i år blir Ane som vinner her.