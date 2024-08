Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) er et av verdens mest krevende ultraløp, kjent for sin spektakulære løype på 171 km rundt Mont Blanc-massivet. Løpet går gjennom tre land, Frankrike, Italia og Sveits. Totalt skal løperne forsere nesten 10.000 høydemeter. Siden starten i 2003 har UTMB vokst til å bli en global festival for trail- og ultraløping, med flere løp gjennom uken, inkludert CCC, OCC og TDS. Løpere fra over 100 nasjoner deltar, og for mange er det å fullføre UTMB et ultimat mål.





Erik Sebastian Krogvig jubler for seier i TDS-løpet i 2021. Et løp som senere ble avbrutt på grunn av en alvorlig ulykke. (Foto: UTMB / Franck Oddoux)



Solid norsk deltakelse

Som tidligere år er det flere nordmenn som har kvalifisert seg til UTMB, og de stiller sterkt i både hovedløpet og de andre konkurransene. Hele 56 løpere fra Norge deltar i et av løpene denne gangen. Blant de norske deltakerne finner vi kjente navn som Tobias Dahl Fenre, Sylvia Nordskar, Sebastian Krogvig, Sindre Buraas, Anders Kjærevik, Simen Østensen, Stian Dahl Sommerseth, Mari Klakegg Fenre med flere. Dette reflekterer den voksende interessen for ultraløp i Norge, der flere og flere søker utfordringer i noen av verdens tøffeste terrengløp.



Norske deltakere



PTL

Lag: Norway 100 Plus

Tom Johannessen

Sigurd Eriksson

TDS

Tobias Dahl Fenre

Patrick Stangbye

Per Midthaugen

Elisabeth Borgersen

Ingrid Lid

Tore Våland

Ole Jørgen Vik

Sidsel Mohn

Aleksander Skålevik

Kristoffer Stensrud

Kim Borge Kolstad

Stig Rasmussen

Frode Wiggen

OCC

Morten Antonsen

Sindre Buraas

Shangave Balendran

Ida Amelie Røbsahm

Jonas Veka Tretli

Mirjam Saarheim

Ingrid M. Due-Gundersen

Eivind Jensen

Abelone Lyng

CCC

Anders Kjærevik

Simen Østensen

Stian Dahl Sommerseth

Aasmund Kjøllmoen Steien

Kristoffer Eftedal

Sylvia Nordskar

Kirsten Hindhammer Amundsgård

Mats Hobæk Melby

Tor Einar Nygaard Wahl

Molly Bazilchuk

Stian Tveten

Alexander Solum

Bjørnar Gundersen

Martin Kolstad

UTMB

Sebastian Krogvig

Tom Erik Halvorsen

Hallvard Schjølberg

Mari Klakegg Fenre

Bjarte Wetteland

Vegard Triseth

Eivind Svellingen

Fredrik Fjose

Silje Skorve Skarpeid

Anne-Sofie Pollestad

Simon Johansen

Kenneth Dæhlen

Morten Fundingsrud

Ken Hjeltnes

Rakel Enoksen Hagen

Anders Løvik



Spektakulære LIVE-sendinger

De fleste som driver med direktesending av sport kan plukke opp et og annet fra UTMB-uken. Her er det action fra start til mål, direkte på skjermen til alle som følger med hjemmefra. Knallgode løpere med kameraer i hånden, samt utallige droner, sørger for at dramatikken fra fjellheimen sendes direkte ut til alle tilskuere.



Hvordan følge UTMB?



Program