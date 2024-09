Klovneløpet er et veldedighetsløp som arrangeres til inntekt for Sykehusklovnene ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Løpet arrangeres av studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og har som mål å samle inn nok penger til å drifte Sykehusklovnene et helt år. Alt overskudd går uavkortet til Sykehusklovnene. Pengene samles inn gjennom sponsorer og påmeldingsavgiften.

Klovneløpet ble arrangert for første gang i 2012 og har siden oppstarten utviklet seg til å bli et årlig arrangement med stor suksess. Løpet ble opprinnelig startet av studenter ved linjen Energi og Miljø, men flere av de frivillige som arbeider med løpet går andre studieretninger. Klovneløpet er dermed med på å forme vennskap og relasjoner på tvers av studier, samtidig som de frivillige jobber med noe meningsfylt.

I år arrangeres Klovneløpet søndag 22. september. Da har studenter og andre fra hele byen mulighet til å melde seg på og løpe den 5 km lange runden i Trondheim sentrum. Løpet har start og mål på Gløshaugen, og her vil det også foregå mye annet i forbindelse med løpet.

Arrangøren håper på mellom 200 og 300 deltakere i år.

I 2019 var det nærmere 300 studenter som deltok i Klovneløpet.