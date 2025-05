Lørdag arrangerte Elverum OK KM mellom i en god del regn under det meste av løpet, men med litt lettere vær når arrangementet var over.

Kartet Grundsetmarka utgitt 2022 med målestokk 1:7 500/1:10 000 ble benyttet med enkle revideringer i forkant av løpet. Stort sett lettløpt småkupert til middels kupert terreng med innslag av furumo med en del stier. De lengste løypene kom i kontakt med noe mer steinete bunn. Generelt var det gode muligheter for å løpe fort! På N og C- løypene var det furumo med mange stier.

Åpen fin skog mot slutten av løypene i Grundsetmarka. (Foto: Stein Arne Negård)

Totalt stilte 202 løpere. Vang OL var den største klubben med 42 løpere foran OL Toten-Troll med 22 løpere. Ringsaker OK og Løten OL hadde begge 14 løpere i aksjon,

Kretsmestere KM mellom:

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

D15-16: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

D17-20: Lovisa Tyldum, Lillehammer OK

D21: Sofie Johansson, Vang OL

D40: Ingvild Gjessing, Vang OL

D50: Hege Solerød, Gjø-Vard OL

D60: Vanja Staff, OL Toten-Troll

D70: Gro Solnørdal, Rudsbygd IL

D80: Tea Forberg, Rond OL

H13-14: Kristian Urset, Vang OL

H15-16: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

H17-20: Magnus Svaland Dale, Vang OL

H21: Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL

H40: Vegard Urset, Vang OL

H50: Kenneth Bilstad, Vang OL

H60: Nils Harald Staff, OL Toten-Troll

H70: Sigurd Dæhli, Løten OL

H80: Trond Feiring, Hamar OK

Kretsmester på mllomdistansen i D21, Sofie Johansson, før start lørdag. (Foto: Stein Arne Negård)



Alle resultater, kart og løyper i Livelox



Søndag arrangerte OL Vallset/Stange KM sprint fra Tangen skole i lett regn. Her var kartet

Tangen i målestokk 1:4 000 med ekvidistanse 2 m. Kartet var helt nytt og utgitt i 2025. Terrenget bestod av sentrums -og boligområder, med noe innslag av skog for noen løyper. Løpsområdet lå i en helling, noen av løypene bøds på sterk kupering. Sko for hardt underlag var anbefalt.

Deler av løypene gikk gjennom en campingplass med spesielle kartsymboler: Campingvogner har ikke eget symbol og må regnes som en midlertidig innretning (selv om de fleste står veldig fast). I tillegg er det ofte et fortelt/spikerfortelt og de fleste har en terrasse. Campingvogner er lilla, fortelt/spikerfortelt er grå (bygning) og terrassene er grønne (privat område).

Kretsmestere KM sprint:

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

D15-16: Maren Bleken Rud, Vang OL

D17-20: Mina Bleken Rud, Vang OL

D21: Nikoline Ekeberg Schjerve, Hamar OK

D40: Barbara Schulthess, Vang OL

D50: Anne Marit Bordal, Ringsaker OK

D60: Vanja Staff, OL Toten-Troll

D70: Gro Solnørdal, Rudsbygd IL

D80: Liv Feiring, Hamar OK

H13-14: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

H15-16: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

H17-20: Ole Solli Kvikstad, OL Toten-Troll

H21: Vegard Ølstad Dalberg, Vang OL

H40: Audun Fingarsen, Elverum OK

H50: Kenneth Bilstad, Vang OL

H60: Bjørn Solbergseter, Austmarka IL

H70: Sigurd Dæhli, Løten OL

H80: Hans Petter Jevanord, Ringsaker OK

De tre beste på sprinten i D17-20 (fra venstre): Ulyana Kuznetsova (2), Mina Bleken Rud (1) og Margrethe Thirud (3). (Foto: Inger Svaland)

Totalt stilte 139 løpere. Vang OL var igjen den største klubben med 41 løpere, fulgt av Hamar OK med 13 løpere og Ringsaker OK og OL Vallset/Stange med 12 løpere.



Alle resultater, kart og løyper i Livelox