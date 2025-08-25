Kartet Nordsetberget i målestokk: 1:10 000 og 1:7500 med ekvidistanse 5 meter ble benyttet. Det ble første gang utgitt i 2018 og nytegnet i 2024 og med noe revisjon av nyhogst i 2025. Terrenget er vekslende og preget av en del skogsdrift gjennom årene. Terrenget vekslet mellom områder med nedsatt løpbarhet og mer lettløpt skogsterreng. De lengste løypene hadde innslag av mer krevende o-tekniske og løpstekniske områder med moderat kupering. Løypelengdene strakk seg fra 1,5 km til 9 km.

Krestmestere Odalsløpet:

D 13-14, 3 500 m: 1) Oda Mørk Furunes, Gjø-Vard OL, 44.57.

D 15-16, 5 000 m: 1) Maren Bleken Rud, Vang OL, 1.06.56.

D 17-18, 5 600 m: 1) Mina Bleken Rud, Vang OL, 1.05.27.

D 40-, 5 600 m: 1) Anna-Thekla Tonjer, Elverum OK, 1.16.21.

D 50-, 5 000 m: 1) Anne Marit Bordal, Ringsaker OK, 56.30.

D 60-, 3 900 m: 1) Vanja Staff, OL Toten-Troll, 57.49.

D 70-, 2 800 m: 1) Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL, 38.25.

H 13-14, 3 500 m: 1) Kristian Urset, Vang OL, 39.58.

H 15-16, 5 600 m: 1) Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 57.26.

H 17-18, 6 200 m: 1) Odin Øysteinson Østby, Hamar OK, 56.16.

H 21-, 9 000 m: 1) Ola Dåsnes, Vang OL, 1.09.36.

H 40-, 6 200 m: 1) Simen Smestad, Løten o-lag, 1.02.35.

H 50-, 5 600 m: 1) Arnt Oluf Eide, Gjø-Vard OL, 1.01.08.

H 60-, 5 000 m: 1) Erlend Slokvik, OL Toten-Troll, 48.17.

H 70-, 3 900 m: 1) Tor Solbergseter, Austmarka IL, 55.51.

H 80-, 2 800 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 48.57.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox