Løypene gikk for det meste på østsiden av fjellvegen, mot Lageråkvisla og Bårdsætra. Etter de siste dagene med mye nedbør var enkelte bekker blitt flomstore og noen løyper ble lagt om dagen før løpet. Kartet Gåsbu opprinnelig fra 2011 og revidert 2022-24.

Terrenget var åpent og diffust med en del grøfter og hogst av ulik alder. Mengden detaljer var varierende, kartet inneholdt mange steiner som er mindre enn en meter. Myrene var veldig fuktige, så overganger mellom blått og hvitt kunne være vanskelige å tolke, og etter de siste dagene med regn var bekkene store.

Viktig melding til alle løpere kvelden før løpet:

«Pga. mye nedbør har to større bekker steget veldig og er fredag kveld ikke passérbar for unger. Vi har derfor lagt om enkelte løyper. Det vil være kartoppslag med avmerkede passeringspunkt av den ene bekken på samlingsplass og ved start. Oppslaget er også lagt ut på Eventor. Vi håper at vannstanden i bekken vil synke til løpsdagen».

Løpsdagen viste seg fra sin beste side, med oppholdsvær og sol til å begynne med, men i terrenget var det bløtt. Arrangøren fik gode tilbakemeldinger for arrangementet og løyper.

Løyper, lengde og målestokk:

H21- 9,6km 1:10000

D21-, H19-20, 7,4km 1:10000

D19-20, H17-18, H40-, AL-åpen 6,2km 1:10000

D17-18, D40-, H15-16 5,5km 1:10000

H50- 5,5km 1:7500

D15-16 5,1km 1:10000

D50-, H60- 5,1km 1:7500

D60-, H70-, AK-åpen 3,9km 1:7500

D70-, D80-, H80- 2,8km 1:7500

D13-14, H13-14, B-åpen 10-16, Båpen 17- 3,5km 1:10000

D11-12, H11-12, C-åpen10-16, Cåpen17- 2,2km 1:7500

D9-10, H9-10, N2-åpen 9-16, N2-åpen17-2,0km 1:5000

N1-åpen 1,8km 1:5000

Alle KM vinnere lang 2024 (Foto: Stein Ane Negård):

D13-14, 3 470 m: 1) Mari Sørlien Stenberg, Vang OL, 36.36

H13-14, 3 470 m: 1) Sivert Dåsnes, Vang OL, 39.22

D15-16, 5 060 m: 1) Eline Kravdal, Gjø-Vard OL, 1.04.05

H15-16, 5 460 m: 1) Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 50.14

D17-18, 5 460 m: 1) Mina Bleken Rud, Vang OL, 1.01.36

H17-18, 6 250 m: 1) Amund Flaskerud, OL Toten-Troll, 57.13

H19-20, 7 420 m: 1) Ola Dåsnes, Vang OL, 54.08

D21, 7 420 m: 1) Barbara Schulthess, Vang OL 1.26.12

H21, 9 550 m: 1) Andreas Svingheim Magerøy, Lillehammer OK, 1.14.33

D40, 5 460 m: 1) Stine Olsen Kirkevik, Hamar OK, 55.31

H40, 6 250 m: 1) Marius Wikstrøm, Ringsaker OK, 49.27

D50, 5 060 m: 1) Yngvild Malmo, Vang OL, 1.03.39

H50, 5 460 m: 1) Arnt Oluf Eide, Gjø-Vard OL, 51.22

D60, 3 920 m: 1) Vanja Staff, OL Toten-Troll, 47.10

H60, 5 060 m: 1) Audun Strandlie, Gjø-Vard OL, 44.43

D70, 2 780 m: 1) Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL, 33.47

H70, 3 920 m: 1) Tor Trøan, Hadeland OL, 48.08

H80, 2 780 m: 1) Trond Feiring, Hamar OK, 40.28.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox