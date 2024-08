I et diffust og o-teknisk krevende terreng fra Kirkebygden i Våler arrangert OK Moss årets KM stafett for kretsene Østfold og Akershusog Oslo. Her ble det mye bomming og det var tydeligvis viktig med rutinerte løpere på laget. Flere av lagene i toppen hadde løpere på laget som har en god del med år bak seg i skogen.



Marianne Riddervold Kahrs, løper Fredrikstad inn til seier i D17 og Km gull i Østfold. Oppsal sikret seg her gullet i Akershus og Oslo

Elias Jonsson løper Nydalen inn til seier og KM gull i Akershus og Oslo. Her gikk KM gullet til Fredrikstad i Østfold.

Resultater

D 13-16:

1) Tyrving IL 1, 1.12.27,

2) OK Moss 1, 1.19.08,

3) Fredrikstad SK 1, 1.22.35,

4) Halden SK 1, 1.22.45,

5) Nydalens SK 2, 1.23.57.

H 13-16:

1) Nydalens SK 1, 56.25,

2) Halden SK 1, 1.01.35,

3) Oppsal Orientering 1, 1.01.50,

4) Lillomarka OL 1, 1.04.04,

5) Nydalens SK 2, 1.06.54.

D 17:

1) Fredrikstad SK 1, 1.51.52,

2) Halden SK 2, 1.52.22,

3) Halden SK 1, 2.05.11,

4) Fredrikstad SK 3, 2.08.31,

5) Nydalens SK 6, 2.10.17.

H 17:

1) Nydalens SK 1, 1.39.48,

2) Fredrikstad SK 1, 1.40.33,

3) Tyrving IL 1, 1.40.56,

4) Nydalens SK 2, 1.43.56,

5) Halden SK 1, 1.45.50.

D 150:

1) Asker Skiklubb 1, 1.35.53,

2) Fossum IF 1, 1.38.53,

3) Ås-NMBU Orientering 1, 1.45.22,

4) Tyrving IL 1, 1.52.02,

5) Fossum IF 2, 1.52.29.

H 150:

1) Tyrving IL 2, 1.35.40,

2) Oppsal Orientering 1, 1.36.25,

3) Fossum IF 1, 1.37.02,

4) Tyrving IL 1, 1.38.46,

5) Fet OL 1, 1.39.37.

Karl Orhaug Rygh løper Nydalen inn til seier i H13-14 og gull i Akerhus og Oslo. Gullet i Østfold gikk til Halden.

Etter to EM-gull og et sølv for en uke siden stiller Kasper Fosser i KM for moderklubben Heming og det blir tilslutt en 9. plass.



Den sveitsiske stjernen Simona Aebersold med 2 gull og et sølv fra EM løp på et mikslag med løpere fra NTNUI og Nydalen. Aebersold leverte dagens suvernt beste etappetid.