Hareidsdølen triatlon arrangert søndag den sjuende utgava av Hareidsdølen Triatlon.

Dagen starter med informasjon til alle deltakere, først ut var dei yngste før sprint distansen i samlet tropp gikk ut i Snipsøyrvatnet for 750 meter i vannet, 20 km sykkel og 5 km løping.



Resultater RaceTracker- alle resulater her - inkludert stafett.





Tot Name Club / Team Elapsed 1 Knut VIKEBAKK [245] Hareidlandet Triatlon 1:18:30 2 Peter Vattøy NYGJERDE [262] Hareidlandet Triatlon 1:19:43 3 Helge STJERNEN TVEDT [252] Ulsteinvik 1:21:25 1 Christine HØYVIK [250] Ålesund 1:38:01 2 Mari TORVANGER [243] Bremanger motbakkelag 1:40:01 3 Carina SKORPEN [240] Team Ove 1:42:01





Starten gått for sprint. Foto: Maria T. Aambakk





Christine Høyvik ut fra T1 (skiftesonen) og ut på sykkeletappen. Foto: Maria T. Aambakk.





Knut Vikebakk først i mål på indvividuell på tiden 1:18:30. Foto: Maria T. Aambakk.





Peter Vattøy Nygjerde ble nummer to med tiden 1:19:43. Foto: Maria T. Aambakk.





Helge Stjernen Tvedt ble nummer tre med tiden 1:21:25. Foto: Maria T. Aambakk.





Christine Høyvik i mål med tiden 1:38:01. Foto: Maria T. Aambakk.





Mari Torvanger nummer to med tiden 1:40:01. Foto: Maria T. Aambakk.





Carina Skorpen nummer tre med tiden 1:42:01. Foto: Maria T. Aambakk.





Mange uttrekkspremier. Foto: Martin Hauge-Nilsen.