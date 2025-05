Før start var det litt fram og tilbake med hvem som skulle løpe hvor. En av deltakerne trengte å bytte etappen hun var satt opp på fra Vinderen til Slemdal for å rekke å komme seg til start etter først å ha løpt en etappe for arbeidsgiveren. Det ordnet seg lett. Connie Schneider, som var satt opp på nedoverbakken fra Besserud til Gressbanen, sa seg villig til å bytte.

Danske Connie, for tida bosatt i Kongsberg, hadde ikke løpt etappen tidligere, og bestemte seg for å gå strekningen i forkant. Da konstanterte hun at den var bratt, og at det kunne være lurt å disponere kreftene godt.

– Jeg er fornøyd med egen innsats. Bakkene var tunge, men jeg greide det, proklamerte hun smilende på Facebook etter løpet.

Kondislagets etappetider