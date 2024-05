Her var eneste kravet at man var medlem i Kondis. Laget stilte i klasse A6, ideelle organisasjoner. I denne klassen var det 75 andre tilsvarende lag som kjempet seg inn på en felles resultatliste, og den viser at Kondis-laget endte som nummer 31.

Som altså er øverste halvdel av listen.

Connie Schneider forteller at de møttes før start for å være sikker på hvem den enkelte skulle veksle med. Hun løp utforetappen fra Besserud og ned:

– Heldigvis ble nummerne på løper som nærmet seg ropt opp slik at man kunne gjøre seg klar. Jeg skulle overta pinnen fra Truls Roar Fossbekk, og da nummer 3014 ble ropt opp var jeg veldig klar til å sette nedover bakken, forteller Connie.

Det gikk fryktelig fort i begynnelsen sier Connie:

– Beina rullet av gårde, men etter 100 meter roet det seg litt og jeg fikk mer kontroll på stegene, sier Connie, og legger til at hun liker å løpe nedover.

– Jeg hadde det så gøy, men jeg var glad da jeg så vekslingsområdet, innrømmer Connie Schneider.



Connie Schneider på ved ned Utforetappen fra Besserud.

13:35 - A6 Ideelle Organisasjoner rank overall 2600 of 4493 starters rank category 31 of 76 starters

Tallenes tale: Slik gikk det med Kondis-laget i Holmenkollstafetten:

Etappe Tid Fart gjennomsn. Plass totalt Plass gruppe Split Fart etappe St. Hanshaugen-1 (Ragnar Bye) 4:17 3:34 min/km 1419 20 04:17 3:34 min/km Norabakken-2 (Fredrik Hildebrand) 8:59 4:02 min/km 1288 15 04:43 4:35 min/km Blåsen-3 (Irene Gran) 11:29 4:04 min/km 1215 15 02:30 4:09 min/km Berg og dal-4 (Tor-Arne Stenhaug) 21:06 4:27 min/km 1990 27 09:38 5:03 min/km Forskningsparken-5 (Marianne Johansen) 26:57 4:30 min/km 2191 29 05:52 4:39 min/km Lille Besserud-6 (Frode Eidsmo) 33:54 4:41 min/km 2318 31 06:57 5:36 min/km Besserud-7 (Truls Roar Fossbekk) 44:20 4:55 min/km 2753 38 10:27 5:51 min/km Utforetappen-8 (Connie Schneider) 52:14 4:50 min/km 2949 41 07:54 4:22 min/km Gressbanen-9 (Kirsti Johnsen Skåtøy) 54:25 4:45 min/km 2769 38 02:11 3:28 min/km Den lange-10 (Glenn Madland) 1:05:55 4:37 min/km 2540 35 11:30 4:03 min/km Frognerparken-11 (Thine Jernberg) 1:12:42 4:36 min/km 2482 33 06:48 4:27 min/km Dumpa-12 (Bodil Brå Alsvik) 1:14:13 4:35 min/km 2467 32 01:31 4:04 min/km Trappa-13 (Kristin Alsvik) 1:19:50 4:37 min/km 2593 34 05:37 5:12 min/km Sjarmøren-14 (Anne Søbstad Rye) 1:23:00 4:37 min/km 2571 32 03:11 4:25 min/km Bislett Stadion-15 (Berte Søbstad) 1:25:27 4:38 min/km 2600 31 02:28 5:35 min/km

Vi ser at laget har hatt høyest fart på de tre første etappene, noe som er naturlig siden de er ganske flate. Her hadde laget også den beste posisjonen, med en 15 plass i gruppen. Vi ser også at Kirsti Johnsen Skåtøy har tilbakelagt den 9. etappen med en kilometertid på 3:28, så her gikk det unna, med en som egentlig er ultraløper. Men etappen er kun 630 meter. Høy fart også på Bodil Brå Alsvik på den 12. etappen, men dette er også en sprintetappe, på 370 meter.

De 31 beste i gruppe A6, ideelle organisasjoner:

Rank Race No Team Company Time 1 12023 The Bardo Foundation Inc. The Bardo Foundation Inc. 0:57:42 2 3068 Team Right To Play Right To Play 0:58:29 3 3004 Gammeldalen IL 1:05:24 4 3010 Kreftforeningen BIL 1 Kreftforeningen 1:09:38 5 3002 Skiforeningen Skiforeningen 1:10:25 6 3001 Ida Eides Minnefond Ida Eides Minnefond 1:10:40 7 3008 Norges Røde Kors Norges Røde Kors 1:10:47 8 3003 Human-Etisk Forbund Oslo 1 Human-Etisk Forbund 1:11:35 9 3007 Lag DNT Oslo og Omegn 1:12:22 10 3042 DNT - Sentralt DNT 1:14:41 11 3005 NRC Flyktninghjelpen 1 NRC Flyktninghjelpen 1:15:56 12 3057 Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter 1:16:07 13 3067 DNT ung DNT Ung 1:16:58 14 3013 Svanemerket Miljømerking Norge 1:18:17 15 3073 OI Svømming OI Svømming 1:18:41 16 3015 EAT Foundation EAT 1:19:05 17 3006 MOT Norge MOT Norge 1:19:18 18 3066 SOS-barnebyer SOS-barnebyer 1:19:54 19 3065 Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp 1:20:32 20 3012 Amnesty International Norge Amnesty International Norge 1:20:35 21 3059 OLA Programutvalget i Organisasjon, Ledelse og Arbeid 1:20:58 22 3016 Heggeli Barnehjem Kirkens Bymisjons Barneverntiltak 1:21:34 23 3009 Norges Røde Kors 2 Norges Røde Kors 1:21:44 24 6436 Oslo Røde Kors Oslo Røde Kors 1:21:45 25 3069 Redd Barna Y Redd Barna 1:21:49 26 3043 Rektors Epler Rektorhaugen og Eplehagen Kanvas-barnehage 1:23:17 27 3031 Kirkens SOS 2 Kirkens SOS 1:24:02 28 3020 Redningsselskapet RS BIL Redningsselskapet 1:24:09 29 3060 Skiforeningen koselaget Skiforeningen 1:24:42 30 3056 Caritas Norge Caritas Norge 1:25:13 31 3014 Kondis Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett 1:25:27

