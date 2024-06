Vi nærmer oss nå slutten av EM friidrett som nå pågår i Roma. I dag tirsdag er kondis-øvelsen 10.000 meter, med Hanne Mjøen Maridal som eneste norske utøver. Av de litt kortere distansene, som vi ikke pleier å dekke i Kondis, så har vi finalene på 400 meter hekk. Der har vi en norsk utøver å heie på i begge finalene: Karsten Warholm og Line Kloster. Og Henriette Jæger stiller i finalen på 200 meter. I morgen kveld avsluttes hele mesterskapet med det som blir rosinen i pølsen: 1500-meterfinalen for menn. Den eneste norske der er Jakob Ingebrigtsen, men til gjengjeld er han stor favoritt, og topper alle statistikker som finnes på denne distansen, bortsett fra verdensrekord da.

Mesterskapet har så langt gitt oss to norske europamestre, Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal på halvmaraton. Karoline Bjerkeli Grøvdal tok også en sølvmedalje på 5000 meter. Ole Jakob Høsteland Solbu tok seg overraskende helt til finalen på 800 meter.

Norge ligger pr. tirsdag formiddag på en delt 6. plass på medaljestatistikken, med to gull og en sølv. Det er vertsnasjon Italia som leder denne statistikken klart, med 8 gull, 6 sølv og 3 bronse. 17 medaljer i alt, altså.

Med plass til 70.000 publikummere er det store forhold og det vil bli intense øyeblikk på stadion, og vi skal gjøre vårt beste for å formidle det som skjer, spesielt der vi har norske utøvere på startstreken.Stadio Olimpico, eller Olympiastadion, er hovedarenaen for idrett i Roma. Byggingen av stadionet startet i 1928, og i 1936 ble det offisielt åpnet. Det ble benyttet både under sommer-OL 1960 og under VM i friidrett 1987.

Se oversikt med lenker til alle reportasjene under her:

Her er de gjenstående løpsøvelsene som Kondis kommer til å følge med på:

Tirsdag 11. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 10:10 800m Kvinner Semifinale 21.30 10.000m Kvinner Finale Hanne Mjøen Maridal Onsdag 12. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 20:12 10.000m B-løp Menn Bjørnar Lillefosse. 21:28 800m Kvinner Finale 21:44 10.000m Menn Finale 22:26 1500m Menn Finale Jakob Asserson Ingebrigtsen

Kondis er på plass i Roma med reporterne Arne Dag Myking og Bjørn Johannessen. (foto: selfie)